Немецкий эксперт: в «войне на истощение» уже наступил переломный момент

Немецкий эксперт: в «войне на истощение» уже наступил переломный момент

Профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер убежден, что в «войне на истощение» в рамках вооруженного конфликта на Украине в настоящее время уже наступил переломный момент.

Как отмечает немецкий эксперт, если бы Зеленский и украинцы могли вести боевые действия только при помощи громких заявлений европейцев и американцев, они бы уже давно победили Россию. Однако, при том, что пока что на Западе не наблюдается какого-либо критического уровня усталости от украинского кризиса, арсеналы стран НАТО изрядно истощились, вследствие чего возможности передавать оружие и боеприпасы Украине весьма ограничены.



Фишер констатирует, что это красноречиво свидетельствует о том, что в «войне на истощение» неизбежно наступает момент, когда желание помочь все еще есть, но этого явно недостаточно, поскольку отсутствуют ресурсы, которые возможно поставить быстро и в необходимом объеме.

Между тем, коалиция немецкого канцлера Фридриха Мерца согласовала резкое увеличение объемов поддержки Киева: в 2026 году помощь Украине вырастет до 11,5 миллиарда евро, что является максимальным уровнем военной поддержки Берлина с начала СВО. Соответствующее решение было принято немецкими парламентариями в ходе длившихся всю ночь бюджетных переговоров. В итоге, депутаты Бундестага решили выделить на усиление украинской армии дополнительные 3 миллиарда евро. При этом помощь Украине выведена из-под действия конституционного «долгового тормоза».
  1. poquello Звание
    poquello
    +4
    Вчера, 18:52
    "При этом помощь Украине выведена из-под действия конституционного «долгового тормоза»."
    то есть виснет бесконтрольно на каждом немце
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Вчера, 20:36
      Как же крепко американцы немцев за Фаберже держат......
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Вчера, 22:13
        Цитата: роман66
        Как же крепко американцы немцев за Фаберже держат......

        ИМХО не совсем американцы, не то чтобы все ), байденкоманда, Мерц их ставленник
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +10
    Вчера, 18:54
    Так выпьем же за то, чтобы их желания НИКОГДА НЕ СОВПАДАЛИ с их возможностями!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +8
      Вчера, 19:05
      Немножко не так, а вот: Чтоб размеры их возможностей никогда не достигли объёмов их желаний.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 19:08
      вот зашёл с мыслью написать то же самое - но Вы меня опередили. yes
      посему - присоединяюсь не чокаясь за "этих" drinks
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        0
        Вчера, 19:17
        Дмитрий, просто приличные люди мыслят одинаково drinks
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 19:36
          Да вообще - полстакашка залпом и огурчиком заесть. drinks yes

          зы больше не могу уже - здоровье и возраст не позволяет.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +2
            Вчера, 19:49
            Да и я, Дмитрий, максимум двести. Тот же разговор. Да и доча беременная за стенкой уже спит. drinks
    3. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      +1
      Вчера, 19:26
      Чтобы их желания не совпадали нужно работать, увы наши чиновники до сих пор верят в возможность договориться
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Вчера, 20:03
        Пусть верят некоторые чиновники, а остальные продолжают демилитаризацию Окраины которая плавно переходит в демилитаризацию англосаксов и их пособников.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Вчера, 20:37
        Они не наши, они чьи-то.....
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Вчера, 19:27
      Цитата: Горыныч1
      Так выпьем же за то, чтобы их желания НИКОГДА НЕ СОВПАДАЛИ с их возможностями!

      Поддерживаю. drinks
      Тем более тяпница. drinks drinks drinks
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Вчера, 19:28
        От души душевно в душу!!! drinks
        drinks от меня плюс
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Вчера, 19:30
          Цитата: Горыныч1
          От души душевно в душу!!! drinks
          drinks от меня плюс

          За Гуляйпольский прорыв. drinks drinks drinks
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Вчера, 19:39
            belay тут интернет-пьянка что ли наметилась??? laughing а я счас за виртуальным пузырём схожу - ещё накатим. yes drinks drinks drinks
            ну разливаем по посуде!
            1. Бородач Звание
              Бородач
              +1
              Вчера, 19:57
              Цитата: Nexcom
              belay тут интернет-пьянка что ли наметилась??? laughing а я счас за виртуальным пузырём схожу - ещё накатим. yes drinks drinks drinks
              ну разливаем по посуде!

              Я уже Old Barrel усугубляю. winked wink drinks drinks drinks wink
              За нашу Победу!!! drinks
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +4
                Вчера, 19:59
                За нашу Победу - стоя и стакан не грех намахнуть! yes drinks drinks drinks

                зы щаз придёт Админ и всех нас интернет-алкоголиков забанит... laughing
                1. Бородач Звание
                  Бородач
                  +3
                  Вчера, 20:02
                  Цитата: Nexcom
                  За нашу Победу - стоя и стакан не грех намахнуть! yes drinks drinks drinks

                  зы щаз придёт Админ и всех нас интернет-алкоголиков забанит... laughing

                  А мы и ему нальём. wink drinks
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +2
                    Вчера, 20:03
                    wassat drinks
                    Это гениальное предложение. good
                    А вдруг он трезвенник и совсем не пьёт?
                    1. Бородач Звание
                      Бородач
                      +3
                      Вчера, 20:04
                      Цитата: Nexcom
                      wassat drinks
                      Это гениальное предложение. good
                      А вдруг он трезвенник и совсем не пьёт?

                      На халяву пьют даже трезвенники и язвенники. laughing drinks
                      1. Normann Звание
                        Normann
                        +1
                        Вчера, 20:51
                        Мне можно полстакана, я на антибиотиках. wink
            2. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +2
              Вчера, 20:04
              Да, Дмитрий, пьянка на удалёнке laughing drinks
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Вчера, 20:06
                drinks drinks drinks drinks drinks

                да короткий и без закуси!
                1. Горыныч1 Звание
                  Горыныч1
                  +2
                  Вчера, 20:06
                  Полностью согласен с предыдущим оратором drinks
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +2
                    Вчера, 20:11
                    ...главное чтобы интернет-комендатура не забрала... yes laughing
                    1. Горыныч1 Звание
                      Горыныч1
                      +3
                      Вчера, 20:31
                      Это да... Могут. Вот только вопрос: что именно в статье было переломным моментом? Был чуть не на связи, Доню ходил кормить. Доня- это лис, два года назад прибился
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +3
                        Вчера, 20:32
                        ...Трамп узнает - обидится. Он тоже Доня...
                      2. Горыныч1 Звание
                        Горыныч1
                        +3
                        Вчера, 20:34
                        Поэтому так и назвал. Коварен... Но поживиться любит. Ну вылитый Фредович
                      3. Normann Звание
                        Normann
                        0
                        Вчера, 20:53
                        Не кусается?/////////////////////////////////////////
                      4. Горыныч1 Звание
                        Горыныч1
                        0
                        Вчера, 20:56
                        Его трогать не надо. У лис нормальное заболевание - сифилис. Их даже когда стреляют, в сварочных крагах берут. Лисичка - сифилитичка. А так... Даже собаки не боится.
                      5. Normann Звание
                        Normann
                        +1
                        Вчера, 20:58
                        Просто интересно стало, у меня знакомый охотник их отстреливает. А как Вы ее поймали? Потом в вольер посадили?
                    2. Бородач Звание
                      Бородач
                      0
                      Вчера, 23:37
                      Цитата: Nexcom
                      ...главное чтобы интернет-комендатура не забрала... yes laughing

                      Я сам интернет-комендант. soldier drinks drinks drinks
                      Прозит. Сколс. За лося. drinks drinks drinks
                2. Бородач Звание
                  Бородач
                  0
                  Вчера, 23:34
                  Цитата: Nexcom
                  drinks drinks drinks drinks drinks

                  да короткий и без закуси!

                  Два коротких и один протяжный. soldier drinks drinks
                  И за ВСУ. Не чокаясь. drinks drinks drinks
    5. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 21:04
      Цитата: Горыныч1
      Так выпьем же за то, чтобы их желания НИКОГДА НЕ СОВПАДАЛИ с их возможностями!

      А можно чуток поправить, чтобы логичнее было ?
      Так выпьем же за то, чтобы их возможности никогда не совпадали с их желаниями ! drinks
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        0
        Вчера, 22:26
        Дай тебе брат, хорошо laughing laughing на сайте не вы..б
  3. Лимрак Звание
    Лимрак
    +4
    Вчера, 18:59
    Недобитки укровермахта в плену...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Вчера, 19:17
      ❝ Недобитки укровермахта в плену ... ❞ —

      — Наконец нашёл своё призвание ...
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 19:01
    Этот немчёнок , хочет нашу бдительность усыпить.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Вчера, 19:11
    Что то я этого фрица не понял... Так кто кого в итоге то переломил?!
  6. virA Звание
    virA
    0
    Вчера, 19:16
    Игры в деньги "не по правилам" должны увеличить стоимость обслуживания долга, проще говоря проценты по госбумагам ФРГ должны начать расти
  7. Наган Звание
    Наган
    +1
    Вчера, 19:28
    Немецкий эксперт: в «войне на истощение» уже наступил переломный момент
    Переломы закрытые или открытые? Ну полюбому готовьте гипс.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:42
      ампутация проще - гипс не понадобится.
      1. tralmaster Звание
        tralmaster
        +1
        Вчера, 20:05
        Ага аппутация хвоста по самые уши.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 20:13
          согласен, очень хорошая мысль! yes
  8. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Вчера, 19:40
    в 2026 году помощь Украине вырастет до 11,5 миллиарда евро, что является максимальным уровнем военной поддержки Берлина с начала СВО

    Вот в следующий раз, когда снова начнут протежировать тему финансовых интересов, предлагать восстанавление поставок газа через "СП-1 и СП-2", прочих ресурсов и товаров, - пусь достанут прежде гроссбук и почитают записи как бюргеры в очередной раз проявляли "дружественные жесты", прочую "симпатию" к РФ своими поставками оружия и осуществляли финансирование антироссийской военной машины для реализации идей реваншизма руками Украины.. Это должно быть весомым агрументом. Мы же не станем поддерживать развитие экономики враждебно настроенных "партнеров" в ущерб интересам РФ?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:49
    Все познаётся в сравнении... вопрос в том, что с чем сравнивать!
    Если мерится военной силой, потенциала и, возможностями победить противника, мнимыми или обоснованными ... и прочее подобное.
    Кто то может сказать, я, мы сильнее... вот только реально это проверить, не каждый/каждые решатся!