Рютте похвалил Германию за возвращение воинской обязанности

3 119 15
Рютте похвалил Германию за возвращение воинской обязанности

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал намерение правительства Германии вернуть фактический призыв граждан на воинскую службу в бундесвер.

Рютте назвал это решение Берлина ярким проявлением политического согласия и единства и отметил, что как генсек военного блока он всегда рад, когда принимаются решения, направленные на привлечение к службе в армии как можно большего количества людей.



Ранее возглавляемая Мерцем коалиция в Бундестаге согласовала законопроект, согласно которому все мужчины должны по достижению 18 лет проходить обязательную медкомиссию. При этом воинская служба формально остается добровольной, однако при нехватке добровольцев бундесвер сможет добирать призывников путем жеребьевки.

Между тем, милитаризация охватывает все больше стран Европы. На фоне призывов военного командования Польши вернуть обязательную армейскую службу, Варшава запускает программу «Gotowości», в рамках которой до конца 2026 года предполагается осуществить военную подготовку 400 тысяч граждан страны. В свою очередь, Минобороны Бельгии разослало 149 тысяч писем, в которых гражданам, достигшим 17 лет, предлагается год военной службы с зарплатой в две тысячи евро. В Румынии, чтобы омолодить резервы, средний возраст которых уже превысил 50 лет, одобрили расширение добровольной четырехмесячной службы для граждан 18–35 лет.

Таким образом, все более очевидно, что Европу активно готовят к войне с Россией.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Вчера, 19:21
    ❝ Рютте похвалил Германию за возвращение воинской обязанности ❞ —

    — Сам-то уже не призывного возраста ...
    1. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +1
      Вчера, 20:11
      Свинья похвалила быка, что шерсть не така
  2. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    0
    Вчера, 19:22
    Между тем, милитаризация охватывает все больше стран Европы

    "Это всё к миру" - как сказал бы Дмитриев.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Вчера, 22:23
      Цитата: Maksim Rot
      Между тем, милитаризация охватывает все больше стран Европы

      "Это всё к миру" - как сказал бы Дмитриев.

      шутки шутками, а Писториус так и сказал, типа армия ФРГ создавалась чтобы из Германии никогда не исходила агрессия, немецкие танки то на Украине не агрессия вовсе, тож всё к миру.
      Ну в общем "Кто желает погибнуть на восточном фронте" , радует что не все немцы мозги потеряли и пытаются как-то протестовать.
  3. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    0
    Вчера, 19:22
    Все люди как люди, а тут Рютте на блюде wassat [quote] laughing [/quote
    Пословица]
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 19:26
    А по щеке похлопал?
    А зер гут где?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 19:43
      ..покойникам уже без надобности по щеке хлопать - не поможет...
  5. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Вчера, 19:28
    Таким образом, все более очевидно, что Европу активно готовят к войне с Россией.
    Она и после 1945 года была готова и готовилась к войне, ей только нужна была передышка, чтобы накопить сил и ресурсов. Сейчас всё это у них имеется, только "вожачёк" нужен.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Вчера, 23:57
      Цитата: carpenter
      Она и после 1945 года была готова и готовилась к войне, ей только нужна была передышка, чтобы накопить сил и ресурсов.

      Только глупые и селюки в этом сомневаются.
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Вчера, 19:38
    История циклична немецкий "Дранг нах Остен" заходит на третий круг.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Вчера, 23:58
      Цитата: Федор Соколов
      История циклична немецкий "Дранг нах Остен" заходит на третий круг.

      С Ледового побоища и с выходом в устье Западной Двины, это намного больше.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Вчера, 19:53
    Немцы, гейропа, готовятся к войне...
    Вопрос... а они готовы устроить над собой... массовый суицид?
  8. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    -1
    Вчера, 20:22
    ..неужели они думают, что с ними будут цацкаться, как с Украиной, нам по большому счёту их территории не нужны, да и всё одно мало кто выживет..
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:27
    "...он всегда рад, когда принимаются решения, направленные на привлечение к службе в армии как можно большего количества людей."

    Может перевод не очень точный?
    Пусть Рютте высокопоставленный представитель врага. Согласен. Но глупый человек не может сделать карьеру.
    А "как можно больше в армию..." это ж абсурд.
    Всех в армию. И пусть армию кормят те, кто останется. Так все ж в армии. Даешь еду, которую нет?!
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:38
    Цитата: carpenter
    Таким образом, все более очевидно, что Европу активно готовят к войне с Россией.
    Она и после 1945 года была готова и готовилась к войне, ей только нужна была передышка, чтобы накопить сил и ресурсов. Сейчас всё это у них имеется, только "вожачёк" нужен.


    Вы же служили в Советской Армии.
    Вы помните, как быстро нужно было подняться, выслушать (срочник, не помню, как точно это называлось) задачу, занять место согласно чего то, оказаться в заданном месте и выполнить задание.

    Личное мнение...

    Немцы, американцы, японцы... Они всегда хотели напасть первыми на нас.
    Но и мы всегда хотели первыми отразить атаку встречными действиями. Даже если атака ещё не началась.