Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал намерение правительства Германии вернуть фактический призыв граждан на воинскую службу в бундесвер.Рютте назвал это решение Берлина ярким проявлением политического согласия и единства и отметил, что как генсек военного блока он всегда рад, когда принимаются решения, направленные на привлечение к службе в армии как можно большего количества людей.Ранее возглавляемая Мерцем коалиция в Бундестаге согласовала законопроект, согласно которому все мужчины должны по достижению 18 лет проходить обязательную медкомиссию. При этом воинская служба формально остается добровольной, однако при нехватке добровольцев бундесвер сможет добирать призывников путем жеребьевки.Между тем, милитаризация охватывает все больше стран Европы. На фоне призывов военного командования Польши вернуть обязательную армейскую службу, Варшава запускает программу «Gotowości», в рамках которой до конца 2026 года предполагается осуществить военную подготовку 400 тысяч граждан страны. В свою очередь, Минобороны Бельгии разослало 149 тысяч писем, в которых гражданам, достигшим 17 лет, предлагается год военной службы с зарплатой в две тысячи евро. В Румынии, чтобы омолодить резервы, средний возраст которых уже превысил 50 лет, одобрили расширение добровольной четырехмесячной службы для граждан 18–35 лет.Таким образом, все более очевидно, что Европу активно готовят к войне с Россией.

