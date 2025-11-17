Немного о будущем Украины. Есть ли варианты, с которыми стоит согласиться?
Не знаю почему, но мы всегда зациклены на каком-то одном-двух событиях, при этом другие темы просто уходят в небытие, чтобы через какое-то время «неожиданно всплыть» вновь. Ещё более парадоксально то, что мы не желаем смотреть вперед. Мы, когда-то я об этом слышал от старика охотника, как дикие кабаны, смотрим вниз, в «сегодня», и почти никогда не смотрим вверх, «в завтра». Кабан тоже не может физически смотреть вверх…
То, что сегодня происходит на Украине, выглядит как серьезный политический, экономический и военный кризис. Страна фактически на грани. Зима с морозами и отсутствием электричества и тепла, глобальное воровство, о котором все знали, но замалчивали, думая, что «когда-нибудь они обожрутся и прекратят воровать», кризис армии, которая деморализована и обескровлена, и прочее…
Режим Зеленского сегодня «дышит на ладан». Поддержка народа снижается. Ближайшее окружение массово бежит, чтобы не быть арестованным за коррупцию. Фактически судьба самого Зеленского зависит от решений европейских политиков, но зависит только по срокам. Будут финансировать – будет Зеленский, не будут – Зеленский исчезнет.
Сам же украинский вроде президент прекрасно понимает, что сегодня главное – подготовить способы быстро исчезнуть, быстро «эвакуироваться» из страны в случае, если его отлучат от власти. Это вопрос жизни и смерти. Когда-то давно, ещё в самом начале СВО, я писал о том, как быстро украинцы из почитателей власти превращаются в самых страшных ее врагов, как развешивают тех, кого ещё вчера целовали в непотребные места, на «гиляках» без суда и следствия…
Первым вопросом, о котором следует подумать, является самый простой, на первый взгляд, вопрос о тех, кто сегодня в лагере противников Зеленского. И кто реально может взять власть в свои руки. Ответ на этот вопрос, если внимательно изучить все составляющие, достаточно неожиданный. Как неожиданны и перспективы будущего Украины.
Ещё одной причиной, которая заставила меня задуматься о будущем, это то, о чем мы тоже уже писали. Выиграть войну на поле боя Украина, даже при помощи НАТО, не может. Ресурсы – и людские, и материальные – на пределе. Значит, необходимо искать другие пути для остановки боевых действий. Кстати, именно об этом сегодня заявили страны «большой семерки».
Ничего нового: остановить все по существующей ЛБС и потом говорить, говорить, говорить... Пока Киев не восстановит ВСУ. Сценарий давно известный и прокрученный уже не раз. Но сегодня ситуация сложнее... для Киева. Да и Москва дала понять, что такая идея больше её не вдохновляет.
Какие варианты будущего есть у Киева
После долгих размышлений я выделил четыре варианта развития событий. О том, как уйдет Зеленский, сегодня говорить не будем. Это тема будущих статей, если будет интересно. Да и переход власти для разных вариантов будущего разный.
Первый, самый простой вариант смены власти, уже тысячу раз обсуждался на страницах нашего издания. Реально сегодня осуществить переворот могут только ВФУ. Чего проще? Развернуть «штыки» на Киев и выгнать Зелю пинками из президентского кабинета… Внешне это выглядит просто. Если бы вооруженные формирования были едины…
Но что мы видим в реальности? Первое, самое главное, надо отдать должное команде Зеленского. Военные практически полностью отстранены от политической жизни! Да, есть какие-то заявления, есть интервью, но все это касается именно военных вопросов. Снабжение, пополнение, ротация, строительство оборонительных сооружений и прочее.
И второе, ВСУ неоднородна. Соединения зачастую относятся к соседям с нескрываемой неприязнью. А некоторые с ненавистью. Да и как можно хорошо относиться к тем, кто расстреливает тебя в случае отступления? Изменить это практически невозможно. Смерть товарищей не забывается просто так…
Но представим, что какая-то часть ВФУ все-таки захватила власть. И что тогда? Разные соединения, разные взгляды, разное понимание власти и оружие в руках!.. Соответственно, власть в разных районах будет в руках разных командиров. Ничего не напоминает из истории Украины начала 20 века? Помните атамана Бурнаша из «Неуловимых мстителей»? Или знаменитого батьку Махно из реальной жизни?
Страна без власти. Дикое поле, где в каждом селе свой атаман. Страна, где каждый атаман будет защищать свою власть «до последнего украинца». Гражданская война всех против всех без цели. Ни один из атаманов не сможет стать первым, стать лидером на выборах, даже если они каким-то чудом будут назначены. Мрачно? Да, мрачно, но это единственный путь страны, если произойдет военный переворот.
Следующий вариант я бы и не обсуждал, но он все равно существует. Я о тех гражданах Украины, которые сегодня находятся в России и организуют какие-то общественные организации – аналоги западных «правительств в изгнании». Шансов победить на выборах у этих политиков нет. Они из лагеря «москалей», люди ненавидят режим Зеленского, но это совсем не означает, что они за Россию…
Третий, более реалистичный, вариант уже заслуживает большего внимания. Это олигархи! Несмотря на то, что Зеленский довольно хорошо «зачистил» эту категорию «темных кардиналов», деньги и связи во власти у них сохранились. Они вполне могут попытаться вернуть ту власть, что была до майдана.
Но и это выглядит как авантюра. Парадокс украинского общества заключается в том, что вместе с ненавистью к москалям там культивировалась ненависть и к олигархам. В условиях «брожения» общества это, скорее всего, сработает против олигархов. Хотя возможны варианты, вроде создания какой-либо фракции в очередной Раде. Но не более того.
Ну и самый вероятный вариант. Помните бывшего главкома ВСУ Залужного? Того, кому ещё недавно пророчили роль адмирала Колчака. Глава военного правительства. Но так ли популярен в ВСУ Залужный сегодня? Мне очень сомнительно. Думаю, сегодня Залужный скорее представляет те самые прозападные политические силы, которые выступают за тот же курс страны, что проводил Зеленский и его предшественники.
Не зря он сидит в Лондоне. Не зря он вдруг «встрепенулся» на прошлой неделе. Сразу две статьи в СМИ от посла за неделю. Более того, западные политики, правда, пока неофициально, стали с ним разговаривать более активно. На Украине опять заговорили о том, что Залужный вполне достойный кандидат, если выборы все-таки состоятся.
Это наиболее вероятный преемник Зеленского. Те силы, что сейчас поддерживают Зеленского, тот административный ресурс, что сегодня является основой стабильности власти псевдо-президента, легко перейдет в лагерь Залужного. Перейдет просто потому, что так прикажут на Западе. Просто потому, что уже понимают, что дни Зели сочтены. Пора спасать собственную шкуру.
Запад в случае замены Зеленского на Залужного сохраняет власть над Украиной, сохраняет возможность контролировать все сферы жизни в стране, сохраняет антироссийскую идеологию и культ ненависти к России. Да и война не остановится. Просто очередной «перерыв на обед», не более того. В проигрыше опять мы.
О чем стоит подумать нам
Выше я нарисовал варианты будущего Украины, которые ни разу не хороши для нас. Конечно, можно рассуждать о том, что Россия должна освободить, должна вернуть, должна, должна, должна... Но давайте оставаться реалистами. Оно нам надо? Да и не стоит у нас задача вернуть Украину в состав России.
Нам нужна Украина! Как нейтральный буфер между нами и НАТО. Украинцам нужна Украина как свое независимое государство. Это право украинцев. И тут, в который уже раз, напомню о задачах СВО. Демилитаризация и денацификация! Пусть те, кто желает жить отдельно от России, живут отдельно.
Теперь важный вопрос о границах будущей Украины. В идеале, по моему мнению, мы должны освободить все Левобережье и прибрежные области, чтобы лишить будущую Украину стратегического значения для «партнеров» из НАТО. Днепр как естественная граница между Россией и Украиной! Херсонская, Николаевская, Одесская области как коридор в Приднестровье…
Останавливаться сейчас нам нет никакого смысла. Время играет за нас, зима играет за нас, брожение в украинском обществе за нас…
Кстати, только что узнал, что завтра, в субботу, в Киеве готовят новый майдан. Правда, какой-то интересный. Не против Зеленского, а против Ермака. И готовят его, как вы, наверное, уже догадались, те самые сторонники Залужного. Что косвенно подтверждает мои утверждения о том, что Запад будет ставить именно на него. Один раз, майдан против гонений на НАБУ, эти сторонники уже показали власти свою силу и возможности, завтра будет рецидив, очередное предупреждение Зеленскому...
Информация