Запорожье всё ближе: ВС РФ существенно продвинулись в Степногорске
9 79410
Подразделения российской армии существенно продвинулись вперед на западном фланге Запорожского направления, вытеснив противника из северо-западной части города Степногорск.
Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в простирающемся вдоль берега Днепра населенном пункте Приморское. Южная часть города уже находится под устойчивым контролем нашей армии. Продвижение на этом участке фронта дает возможность поражать из ствольной артиллерии объекты противника в оккупированном Украиной областном центре.
В то же время российские военные фактически выходят на оперативный простор около города Гуляйполя Запорожской области. Несколько предыдущих дней принесли ВС РФ много успехов на границе Днепропетровской и Запорожской областей – освобождение населенных пунктов Рыбное, Сладкое, Новое, Новоуспеновское, а также Ровнополье и Яблоково. Последние два населенных пункта являются одними из самых важных узлов обороны ВСУ перед оперативным простором на девятикилометровом отрезке в полях между Ровнопольем и Варваровкой.
При этом основной задачей наступления ВС РФ в Запорожской области, вероятнее всего, станет прорыв линии обороны противника, проходящей от Нечаевки до Еленоконстантиновки. На этом участке укрепления ВСУ опираются на реку Гайчур, по которой идет линия фортификаций.
