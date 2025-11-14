Запорожье всё ближе: ВС РФ существенно продвинулись в Степногорске

9 794 10
Запорожье всё ближе: ВС РФ существенно продвинулись в Степногорске

Подразделения российской армии существенно продвинулись вперед на западном фланге Запорожского направления, вытеснив противника из северо-западной части города Степногорск.

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в простирающемся вдоль берега Днепра населенном пункте Приморское. Южная часть города уже находится под устойчивым контролем нашей армии. Продвижение на этом участке фронта дает возможность поражать из ствольной артиллерии объекты противника в оккупированном Украиной областном центре.





В то же время российские военные фактически выходят на оперативный простор около города Гуляйполя Запорожской области. Несколько предыдущих дней принесли ВС РФ много успехов на границе Днепропетровской и Запорожской областей – освобождение населенных пунктов Рыбное, Сладкое, Новое, Новоуспеновское, а также Ровнополье и Яблоково. Последние два населенных пункта являются одними из самых важных узлов обороны ВСУ перед оперативным простором на девятикилометровом отрезке в полях между Ровнопольем и Варваровкой.

При этом основной задачей наступления ВС РФ в Запорожской области, вероятнее всего, станет прорыв линии обороны противника, проходящей от Нечаевки до Еленоконстантиновки. На этом участке укрепления ВСУ опираются на реку Гайчур, по которой идет линия фортификаций.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 21:17
    В то же время российские военные фактически выходят на оперативный простор около города Гуляйполя Запорожской области.
    ну нету там ни какого оперативного простора, там один населенный пункт переходит в другой почти повсеместно
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Вчера, 21:29
      Вы ошибаетесь там прорвали фронт на глубину до 15 километров.
      1. Baro Звание
        Baro
        -1
        Вчера, 22:23
        Цитата: Victor19
        Вы ошибаетесь там прорвали фронт на глубину до 15 километров.

        И бегут оборванные вшивые ..А их мочат и в плен уже не берут ! Зачем ? Россия устала жалеть и предлагать мир ..Пора учить"братьев" и запад их не спасет в этот раз .Тут уже все жестко идет
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 23:00
        Цитата: Victor19
        там прорвали фронт на глубину до 15 километров.

        какая ширина прорыва, в каком конкретном месте?
        даже если это так, то встали как раз у следующего населенного пункта
        1. Victor19 Звание
          Victor19
          -1
          Вчера, 23:08
          Почитайте соседние ветки. Направление на Гуляйполе
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 00:33
            а вы карты изучите, а не комментарии, про "оперативный простор" с 22 года все сказки рассказывают
            привожу карту с ЛБС на сегодня и на понедельник этой недели, покажите пальчиком прорыв на 15 км
            ну и так же покажите где там "простор" вы увидели
            p/s/ такое ощущение, что у народа способность к анализу получаемой информации напрочь исчезла
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Вчера, 21:23
    Придёт время, и Запарижже вновь станет Запорожьем!
    Успехов нашим воинам, настоящим героям России!
    1. Baro Звание
      Baro
      -1
      Вчера, 22:13
      Цитата: КТМ-5
      Придёт время, и Запарижже вновь станет Запорожьем!
      Успехов нашим воинам, настоящим героям России!

      Да полюбому ..Дмитрий или России хана..И всем ннашим семьям ..
  3. Baro Звание
    Baro
    0
    Вчера, 22:08
    Главное медленно продвигаться и мочить ..Они к нам сами идут бандеровщиа и прочии !
    Денацификация идет ..Запомнят на 100 лет ! Главное держать строй Рууские дружины ..Там черти прибывают ,но гасятся ..Храни Бог Русский мир ! ..Кагал уже побежал из Киева ,но могут вернутся ..Идем строем и давим чертей ..Медленно и нежалея никого ,хватит же Леопольда играть .
  4. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +1
    Вчера, 22:40
    Хорошие новости! Судя по конфигурации клещей и перерезанной логистике, недельку ВСУ там еще могут продержаться.
    Несколько предыдущих дней принесли ВС РФ много успехов на границе Днепропетровской и Запорожской областей – освобождение населенных пунктов Рыбное, Сладкое, Новое, Новоуспеновское, а также Ровнополье и Яблоково.

    Есть свежие новости от Дивгена.
    ГрВ «Восток» подошла вплотную к Весёлому и Зеленому Гаю.
    Кстати Шепот фронта еще вчера вечером "нашептал", что
    Штурмовые отряды группировки войск "Восток" ВС РФ заняли высоту 158 метров на Гуляйпольском направлении в районе населённого пункта Весёлое.
    Это предпоследняя лесополка (последняя - в границах н/п) - 650-700 метров до центра села.
    Сейчас возьмут под контроль эти два села и штурманут с тыла Высокое (Червоное). Одновременно дозачистят Ровнополье и Яблоково и с двух направлений зайдут на Затишье и соседние фермы (чуть на северо-запад). А там и окраины Гуляйполя.
    Вообще, обратил внимание, что с какого-то момента в нашем инфополе информация о нашем успешном продвижении подается все чаще и с постоянно меняющимся вектором. Интересный прием. Типа, вы еще не осознали, какой трындец у вас в Степногорске, а тут уже прилетело с другого фланга.
    Удачи мужикам!