Российские войска продолжают наступление на ряде направлений. В общей сложности с начала недели по настоящее время под контроль Вооружённых сил России перешло не менее 240 кв. км территории на участках фронта от Волчанска Харьковской области до Степногорска, что к югу от Запорожья.Наибольшие успехи были достигнуты в Покровско-Мирноградской агломерации, а также на востоке Запорожской области. Есть значительное продвижение и в Днепропетровской области, что активно обсуждается на ресурсах противника.Там вспоминают о том, как Зеленский, будучи в Белом доме, у карты пытался утверждать перед Дональдом Трампом, что «российских войск в Днепропетровской области нет». Ту же риторику вплоть до начала сентября использовали и в генеральном штабе ВСУ. Теперь же под контролем армии России уже около трёх десятков населённых пунктов Днепроппетровщины, и темпы продвижения только нарастают.Основные «переживания» в украинской блогосфере связаны с тем, что «никто сегодня не берётся сказать, где русские в Днепропетровской области собираются останавливаться и собираются ли?»Как видно, вопрос о том, «где остановят российскую армию ВСУ» уже даже не ставится. Вместо этого, куда более обидный для украинского командования вариант о том, где остановится сама российская армия, если она собирается это делать.На данный момент Вооружёнными силами России перерезана автодорога Покровское (Днепропетровская область) – Гуляйполе (Запорожская область). Причём до бывшего райцентра Покровское остаются считанные километры, и это может привести и к перерезанию для ВСУ дороги Покровское – Запорожье, что нанесёт мощный удар по всей системе логистики востока и северо-востока Запорожского региона, а заодно и бывшего Покровского района Днепропетровщины.