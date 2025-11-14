Вице-премьер Италии: Деньги итальянцев не должны спонсировать коррупцию Украины

«Плёнки Миндича» обсуждаются всё активнее как на самой Украине, так и за её пределами. Суть состоит в том, что «кто-то» слил для НАБУ записи разговоров лиц, особо приближённых к Зеленскому. И в этих разговорах тема была, по сути, одна: как украсть на украинской энергетике ещё - к тому, что уже было украдено. Общий масштаб хищений, как заявляют в НАБУ, составляет около 100 млн долларов. И как сказала одна украинка в ходе опроса, меня удивляет только одно: почему украли так мало?..

По поводу масштабного коррупционного скандала, основные фигуранты которого успели покинуть Украину (включая того самого Миндича, которого называют «кошельком Зеленского»), высказался итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

По его словам, Украина использует значительную часть предоставляемой ей помощи не для обороны, а для реализации коррупционных замыслов.

Сальвини:

Коррупционные скандалы сотрясают украинское правительство. Я не хочу, чтобы деньги итальянских налогоплательщиков и пенсионеров шли на подпитку украинской коррупции.

Зампред правительства Италии добавил, что дальнейшие поставки Украине оружия проблему не решат.

Сальвини:

Продвижение российских войск идёт, несмотря на поставки оружия Украине. Это говорит о том, завершение войны в интересах всех сторон, и в первую очередь – Украины.

Тем временем эксперты считают, что «плёнки Миндича» - это дело рук США. Вашингтон, как предполагается, таким образом, хочет сделать Зеленского более покладистым в плане переговоров. А всплыл этот коррупционный скандал через некоторое время после того, как Зеленский объявил, что ни на какие переговоры с Россией идти не собирается, а хочет, чтобы все продолжали финансировать Украину, поставляя военной помощи столько, сколько запросит Киев «для победы».
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Вчера, 20:55
    На словах ты правильный, а на деле , прихлебатель и исполнитель воли своего хозяина.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Вчера, 21:13
      Бухти, бухти, а сверху на тебя смотрят добрые глазки гинеколога всея ЕС... laughing
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Вчера, 21:10
    Теоретически - не должны, практически - будут.
    Видно, какая-то ошибка в расчетах. Надо побольше денег, чтобы поискать эту ошибку.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Вчера, 21:57
      Прямо как в том анекдоте "А сколько денег Вы мне дадите за борьбу с коррупцией?". laughing
  3. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Вчера, 21:22
    Может, лучше было бы поместить фотографию Сальвини?
  4. Baro Звание
    Baro
    +3
    Вчера, 21:41
    Сионисты смеются над итальянцами иЕС ..Вы типо не знали ,шо и как ?
    А Русские злые очень и запоминают все ...
    Помнится вас итальянцев Русские химзащиты опрыскивали от ковида и всякую гумпоощь вакцины и т.д. ..Как только оклемались ,сразу Русские вон и мы за демократию ))) Ну шавки !!!
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +2
      Вчера, 22:01
      Как же я с Вами согласен!!! жму Вам руку!!
      1. Baro Звание
        Baro
        +1
        Вчера, 22:28
        Цитата: ved_med12
        Как же я с Вами согласен!!! жму Вам руку!!

        Осторожней со мной Ильмир Я вам тоже жму руку ..! Я тут внезакона
    2. Техник_Харлан Звание
      Техник_Харлан
      0
      Вчера, 22:22
      Итальянцы всегда были двуличной нацией. Во время ПМП и ВМВ они начинали войну на одной стороне, а потом переходили на другую. Предательство союзников (какими бы они не были - Тройственный союз или Третий Рейх) всегда дурно выглядит.
  5. Пензяк Звание
    Пензяк
    0
    Вчера, 21:47
    Существует острая необходимость удара по зданию с персоналом НАБУ и САП в киеве. Иначе детективы всю шайку зеленой гниды переловят и некому будет откаты по карманам тырить и тем самым помогать расхищать средства ЕСовцев, ослабляя оборону врага.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Вчера, 21:52
    Главные коррупционеры на Украине с типичными украинскими фамилиями. Это Миндич и Цукерман. Но, а главный выгодоприобретатель с фамилией Зеленский. На фронте таких вот цукерманов нет. Там всё петренки и губенки. Интересно, у тех, кто на фронте, хватает ума задать себе вопрос, за кого они воюют? Если бы хватало, то давно уже бросили бы автоматы или направили их в другую сторону. Но я подозреваю, что с мозгами там совсем плохо. belay
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 21:57
      Цитата: Eugen 62
      у тех, кто на фронте, хватает ума задать себе вопрос, за кого они воюют?

      Так их с детского садика пичкают, что "батька наш Бандера, мати Украина", ну а Зеля спаситель её.
    2. Техник_Харлан Звание
      Техник_Харлан
      +1
      Вчера, 22:28
      Да. Всякие Миколы и Тарасы, Грищенки и Мищенки гибнут на Донбассе, а настоящие "украинцы" Миндичи, Цукерманы, Шеферы делают деньги и уезжают в Израиль.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Вчера, 22:01
    Макаронники дают деньги на войну против России, а они ишь Шо удумали редиски. Деньги воруют. Пусть уж лучше воруют.
  8. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Вчера, 23:40
    Ваш общеевропский повелитель Трамп прикажет - в коленнолоктевой позе из Италии на Свинарник поползёшь , чтобы клоуну эти еврики вручить.😁
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 23:41
    Чубатых сливают,все кому не лень. Можно подумать что в ЕС не знали о коррупции на Украине. Ну надо же,только сейчас " прозрели".)