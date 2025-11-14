Вице-премьер Италии: Деньги итальянцев не должны спонсировать коррупцию Украины
«Плёнки Миндича» обсуждаются всё активнее как на самой Украине, так и за её пределами. Суть состоит в том, что «кто-то» слил для НАБУ записи разговоров лиц, особо приближённых к Зеленскому. И в этих разговорах тема была, по сути, одна: как украсть на украинской энергетике ещё - к тому, что уже было украдено. Общий масштаб хищений, как заявляют в НАБУ, составляет около 100 млн долларов. И как сказала одна украинка в ходе опроса, меня удивляет только одно: почему украли так мало?..
По поводу масштабного коррупционного скандала, основные фигуранты которого успели покинуть Украину (включая того самого Миндича, которого называют «кошельком Зеленского»), высказался итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.
По его словам, Украина использует значительную часть предоставляемой ей помощи не для обороны, а для реализации коррупционных замыслов.
Зампред правительства Италии добавил, что дальнейшие поставки Украине оружия проблему не решат.
Тем временем эксперты считают, что «плёнки Миндича» - это дело рук США. Вашингтон, как предполагается, таким образом, хочет сделать Зеленского более покладистым в плане переговоров. А всплыл этот коррупционный скандал через некоторое время после того, как Зеленский объявил, что ни на какие переговоры с Россией идти не собирается, а хочет, чтобы все продолжали финансировать Украину, поставляя военной помощи столько, сколько запросит Киев «для победы».
