Anduril Industries представила БПЛА Omen
Проектный облик БПЛА Omen
Американская компания Anduril Industries недавно представила очередную свою разработку в области беспилотной авиации. Под названием Omen скрывается летательный аппарат-тейлситтер тяжёлого класса, способный нести различную аппаратуру и полезные нагрузки. Проект планируется развивать вместе с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов. Кроме того, уже удалось найти первого покупателя и подписать контракт на несколько десятков БПЛА.
Совместные усилия
Калифорнийская компания «Андурил» планирует выводить свою продукцию на международные рынки и расширять присутствие в наиболее интересных в коммерческом отношении регионах. Недавно она сделала очередной шаг к достижению таких целей.
13 ноября Anduril Industries и группа компаний EDGE из ОАЭ объявили о создании совместного предприятия — EDGE-Anduril Production Alliance. Эмиратская сторона возьмёт на себя основную часть финансирования, а американская компания предоставит необходимые технологии и наработки.
В ближайшее время совместное предприятие построит в Абу-Даби полноценный технологический центр. На площади ок. 4500 кв.м разместят конструкторское бюро, производственные мощности и виртуальный испытательный комплекс. Такое предприятие будет работать с ближневосточными клиентами — вести переговоры, выпускать технику для них, а также оказывать прочие услуги.
Точные сроки завершения строительства пока не называют. Ожидается, что на все необходимые процессы и мероприятия уйдёт несколько следующих лет. Пока же потенциальных заказчиков с Ближнего Востока будут обслуживать американские заводы «Андурила».
Изделие для производства
Также сообщается, что Anduril и EDGE уже определили, с чего начнётся производство беспилотной техники на новом заводе. Предприятие должно будет освоить сборку перспективных многоцелевых БПЛА Omen. Этот проект тоже представили 13 ноября, вместе с новостями о совместном предприятии.
Американская компания отмечает, что работы по проекту Omen («Предзнаменование») начались ещё в 2019 г. С 2020 г. строились и испытывались опытные образцы, при помощи которых отрабатывались разные аспекты проекта. В дальнейшем работы продолжались, однако этот проект отошёл на второй план — Anduril занималась изделиями с более высоким приоритетом.
Несмотря на это, к настоящему времени «Омен» продвинулся достаточно далеко. Требуется продолжение разработки и испытаний, по итогам которых такой БПЛА удастся довести до производства. Эмиратская группа EDGE согласилась помочь в этом деле и выделяет 200 млн долларов.
Согласно нынешним оценкам и планам, на работы по новому проекту требуется ещё несколько лет. Серийное производство на заводе EDGE-Anduril Production Alliance можно будет запустить в 2028 г. Понятно, что выполнение таких планов зависит от успеха строительства, от сохранения совместного предприятия и других факторов.
Новый БПЛА пока не готов к производству, но уже нашёл своего покупателя. Сообщается о получении первого заказа на 50 серийных изделий. Их передадут неназванной организации из ОАЭ. Комплектация и сфера применения этих беспилотников остаются неизвестными.
Один из ранних экспериментальных БПЛА, 2020 г.
Ожидается, что в будущем EDGE-Anduril Production Alliance получит и другие заказы. Покупателям будут предлагать изделие Omen и другие современные разработки разных классов и типов. Американская и эмиратская компании ожидают, что совместное предприятие не будет простаивать и сможет принести большую прибыль.
Вертикальный взлёт
В рамках проекта Omen компания Anduril в очередной раз создаёт беспилотник схемы «тейлситтер». Такая конструкция позволяет совместить все преимущества вертикального взлёта и горизонтального полёта. Аппарат относят к 3 группе по классификации Пентагона — это будет достаточно крупное и тяжёлое изделие.
Перспективный БПЛА имеет укороченный фюзеляж обтекаемой формы с небольшим горизонтальным оперением на носу. В хвостовой части такого фюзеляжа помещается высокорасположенное прямое крыло. Плоскость оснащена парой гондол для винтомоторных групп, с которыми соединены кили П-образного хвостового оперения.
Во взлётном и посадочном положении беспилотник располагается вертикально. Функции шасси выполняют две опоры на килях и подвижное днище гондол.
Длина (или высота в стояночном положении) аппарата достигнет 3 м. Исходя из этого, размах крыла можно оценить в 7-7,5 м. Взлётная масса неизвестна. БПЛА отнесли к 3 группе, что указывает на массу от 25 до 600 кг. Вероятно, «Омен» будет ближе к верхней границе этого диапазона.
Omen получит гибридную силовую установку. В хвосте фюзеляжа помещается основной двигатель с генератором. Тип такого мотора не уточняется. Воздухозаборник указывает на возможность использования газотурбинного двигателя. В гондолах на крыле будут находиться два электромотора достаточной мощности. Им предстоит вращать трёхлопастные винты.
БПЛА сможет взлетать и садиться вертикально, а также выполнять горизонтальный полёт. Характеристики такого рода пока не сообщаются. При этом от 3 группы беспилотников требуется максимальная скорость до 250 узлов (460 км/ч) и потолок от 5500 м.
Аппарат предлагается оснастить унифицированной системой управления Latice AI. В её состав входит центральный компьютер и набор дополнительных средств. Вместе они должны обеспечивать полёт по заданному маршруту, патрулирование, взаимодействие с другими БПЛА или оператором и т.д. Также предусматривается установка программных модулей для использования разных полезных нагрузок.
Грузоподъёмность изделия Omen пока не раскрывается. При этом сообщается, что он сможет нести широкий круг разнообразных устройств и приборов с высокими характеристиками. Предлагается монтаж оптико-электронных и радиолокационных систем разных типов для ведения разведки. Разработчики упоминают возможность создания морской патрульной модификации, несущей лёгкие гидроакустические буи.
Судя по размерам и характеристикам, БПЛА Omen сможет нести и применять некоторые виды вооружения. Однако компания-разработчик пока не говорила о подобных возможностях, даже если они и предусматриваются. Впрочем, нельзя исключать, что боевую модификацию беспилотника создадут при наличии интереса со стороны заказчиков.
Перспективный БПЛА можно будет перевозить различным транспортом. Для упрощения перевозки, он будет частично разбираться. После быстрой подготовки, аппарат сможет выполнять взлёт. Конструкция изделия позволит стартовать с любых площадок достаточно размера и возвращаться на них.
Беспилотник будет управляться с унифицированной наземной станции. Она имеет программные и аппаратные средства, совместимые с бортовой аппаратурой Latice. При этом максимальная автоматизация и искусственный интеллект позволят снизить нагрузку на наземную станцию и её оператора.
Новые решения
Таким образом, один из ведущих американских разработчиков беспилотной авиационной техники создаёт новый образец с высокими техническими характеристиками и широкими рабочими возможностями. Компания Anduril Industries накопила большой опыт в сфере БПЛА и вспомогательных средств, и у неё действительно есть повод для положительных прогнозов и оценок.
Кроме того, «Андурил» налаживает связи с зарубежными партнёрами. Подписано соглашение с группой EDGE, и в ближайшие годы начнёт работу новый завод в ОАЭ. Ему предстоит освоить выпуск тех или иных БПЛА, включая перспективный Omen. Завод будет работать с клиентами ближневосточного региона и разгрузит американские площадки Anduril Industries.
В целом «Андурил» делает всё возможное для улучшения своих позиций на рынке, а также для расширения круга потенциальных клиентов. Насколько успешным будет новый проект БПЛА, и удастся ли получить следующие контракты, станет известно в течение нескольких следующих лет.
