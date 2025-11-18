«Гринго-карнавал» перед «Южным копьем» и «комплекс Шарли Ебдо» в прессе
Третий месяц продолжается «великое угрожающее стояние» единственного боеспособного американского авианосца возле берегов непокорной Венесуэлы. Третий месяц главный миротворец планеты никак не соберется с духом и не решится начать маленькую победоносную операцию.
Итог – ни мира, ни войны. О том, как реагирует на угрозы Трампа венесуэльское общество и властная элита страны, рассказывает с места событий бывший работник Русского дома в Каракасе Армен Галстян.
– Каковы настроения в стране, Армен Борисович?
– В Венесуэле – «гринго-карнавал». И спровоцировал его Трамп.
«Увидеть Каракас и умереть»
– ?
– Сначала народ вовсю и лихорадочно готовился к войне. Потом ажиотаж немного спал, ибо в страну стало поступать самое разное оружие от союзников. В том числе так горячо желаемый местными военными гиперзвук. В первую очередь — из России. Вместе с оружием стали приезжать военспецы. Они работали без сна и отдыха. Заводская настройка, монтаж, пусконаладка, тестирование первого боевого дежурства, обучение личного состава в пулеметном режиме — всё это требовало времени. Характерная деталь. Всё вооружение в страну поставлялось под завесой «строгой секретности», как во времена Карибского кризиса на Кубу, разгружалось в портах по ночам и перевозилось в закрытых контейнерах или в зачехленном состоянии. Поэтому особо его видно-то и не было. А вот бойцы российского африканского корпуса ЧВК прошли по Каракасу к местам новой дислокации демонстративно, не скрываясь. Они продефилировали по Каракасу средь бела дня несколькими коробками, в полной экипировке. Осталось марш «Прощание славянки» поставить. Я так понимаю, это было сделано специально. И у местных жителей этот демарш вызвал фурор.
Каракас ликовал. По городу в мгновение ока пронеслась благая весть: «Русские с нами!». Хотя объективности ради надо признать, состав «вагнеровцев» был пёстрым донельзя – от казахов до негров. Хватало там и моих земляков – в основном из Арцаха. Грудь защемило от ностальгии, но общаться было нельзя – ни им, ни мне. Русских там было чуть больше половины. Среди которых, судя по мягкому говору, треть была украинцами. Но для местных они все были «русскими» – разрушителями американских колониальных планов. Спасителями от американской агрессии. Фактически мессией, сошедшей с небес.
Со стороны всё это напоминало встречу советских войск в освобожденных от немецкой оккупации городах в 45-м. Люди толпами выбегали на улицы. «Вагнеров» забрасывали цветами. Местные красотки буквально бросались им в объятия, осыпая жаркими поцелуями. Для «вагнеров» это было неожиданностью. Они не ожидали таких страстей. Многие же привыкли работать скрытно, без подсветки. А тут их щеки заболели от сотен поцелуев и объятий. Надо сказать, латиноамериканские женщины целуются и танцуют аргентинское танго лучше всех на свете.
В этот момент я даже немного завидовал парням. Они поистине пережили эпический момент своей жизни. Я подслушал разговор трех пожилых «вагнеров», когда они ожидали посадку на транспорт. «Есть такой фильм – «Увидеть Париж – и умереть», – вспоминал один из них. – Сегодня я для себя вывел другую формулу: «Увидеть Каракас – и умереть».
Я бы от себя добавил: тот Каракас, где в тебе видят избавителя. Потому что существует много разных Каракасов. Я насмотрелся в свое время. От некоторых лучше держаться подальше.
«Южное копье» и «политическая Камасутра»
– А как же анонсированное Трампом «Южное копье»?
– Нигде и никогда предстоящая военная операция не анонсируется. Сразу теряется фактор внезапности. Это азы военной науки, которые знает любой курсант любого военного училища. И если тебе дуют в уши про какое-то «Южное копье» или «Северное жлобье» — это очередные страшилки и надувание щек. Помните гениальную фразу, которую отлил в граните в свое время Дмитрий Анатольевич? «Операции нет, но вы держитесь». Держимся, Донни. Неплохо получается.
– Говорят, американцы открыли сезон охоты на Мадуро? Активизировали для этого всю местную резидентуру.
– И даже награду за его голову положили – сорок миллионов долларов. Но иди доберись. Мадуро вообще-то «Вагнер» охраняет. Сможешь достать – молодец. Не сможешь – купил билет в один конец без пересадки. Счастливого пути.
– Откуда информация про награду?
– Из лесу, вестимо. От посвященных людей. Сейчас этими охотниками за головой Мадуро, засучив рукава, занимаются местные спецслужбы. Они, по-моему, уже наглухо зачистили территорию от всех резидентов, агентов влияния, всевозможных «спящих», «бодрствующих», законсервированных агентов, шпионов под прикрытием, «легалов», «нелегалов» и так далее.
Одних банально вынесли из страны. В массе своей – в соседнюю Колумбию. Летите, голуби. Вернетесь, когда американская посудина отчалит. Другие до сих пор под следствием. Над третьими местные спецы в местных «бетонных отелях» до сих пор проводят научные эксперименты, изучая, как далеко голова подозреваемого отскочит после удара об стенку. Четвертые от греха подальше сами перешли в корпускулярно-волновое состояние. В общем, всей этой местной оппозиции сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Сам Мадуро заявил, что после Гуайдо «политическая Камасутра в стране закончилась». Это Гуайдо можно было ставить в разные позы, рассказывая жителям, какой он хороший. Теперь все «камасутристы» будут изнасилованы в особо циничной форме. Мадуро сказал – не собака тявкнула.
– А таких было много?
– Мне не докладывали. Но, думаю, не очень. Сказать, что в стране сильны антиамериканские настроения, — не сказать ничего. В стране сильна антиамериканская ненависть. Но сейчас в обществе она переросла в массовый нескончаемый феерический троллинг Трампа. Это очень хорошо видно в местных (да и во всех латиноамериканских) СМИ. Я их мониторю каждый день. Всех журналистов континента захлестнул «комплекс Шарли Ебдо». По всем соцсетям нескончаемым потоком идут ядреные карикатуры на Трампа. Частенько за гранью приличия. Во всех барах и ресторанах Каракаса (а они по выходным всегда переполнены) танцуют «Трам-пам-танго» и бочату «Чао, Донни, бай-бай!». Причем танцы эти носят массовый характер.
– А как ведут себя американцы?
– Сначала после массированной военной помощи Мадуро они были в полном замешательстве. Потом шок прошел. Они стали лихорадочно соображать, что делать дальше. Началась песня сирен с нашими представителями. Как всегда, они сделали ставку на сделку. Попросту говоря, решили купить Венесуэлу. Причем по всем канонам американской дипломатии продавали воздух. То есть пустые обещания, которые они не собирались выполнять никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах.
Когда трюк не прошел, стали продавать воздух в упаковке. Поменяли тональность песни сирен. Потом — воздух с фальшивкой. Потом — с наживкой. Потом от посулов перешли к угрозам. Потом опять включили «заднюю». Потом снова пошел воздух, только насыщенный озоном. И так по кругу все два месяца. У них самих это называется «мочиться в уши». Вот они и «струячили» неделями напролет. Им позарез нужно, чтобы мы им сдали Мадуро и открыли шлагбаум в Венесуэлу. Вспомнили, наверное, Хонекера с Милошевичем. Только забыли уточнить, чем для нас обернулось это мерзкое предательство. Как были шулерами и прощелыгами во внешней политике, так и остались. Поколения проходят, а ничего не меняется.
Они, по-моему, до сих пор так и не поняли, что Венесуэла не продается. Не могли приютить эту мысль в своем сознании. Но и с тем, что доктрина Монро разорвана в клочья, тоже смириться не могут. А ведь как приятно было в международном зоопарке приехать львом на победоносную войну с газелями! А тут раз — и перед тобой возникли такие же, как ты, короли джунглей. И началась встреча с грубой реальностью.
Вот они и достали «из широких штанин дубликат бесценного груза» «Южное копье». Что ж, посмотрим, чем закончится этот спектакль...
