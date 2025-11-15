Дроны и ракеты ВС РФ продолжили бороться с коррупцией в сфере энергетики Украины

Новая серия атак проведена в отношении объектов на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Российские средства огневого поражения продолжили бороться с украинской коррупцией в сфере энергетики. Напомним, что только по версии НАБУ, за последнее время высокопоставленные украинские чиновники украли на энергетике около 100 млн долларов.

Серия мощных взрывов – на Криворожской ТЭС. Туда прилетала группа «Гераней». Фиксируются несколько очагов пожаров на объекте электрогенерации.



Зафиксированы прилёты ФАБов с УМПК в районе Славянск. Там, по последним данным, поражена Славянская ТЭС, которая располагается в городе Николаевка, входящем в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Взрывы в ночь на 15 ноября гремели в Сумской и Одесской области. В Сумах после прилёта, который был зафиксирован парой дней ранее, полностью выгорело топливное хранилище. В Одесской области поражены электроподстанции, что привело к очередным проблемам в системе электроснабжения, включая электроснабжение грузовых военных перевозок.



Наибольшее число ударов зафиксировано в ночь на субботу в Днепропетровской области. Туда прилетали не только БПЛА, но и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Информация о нанесённом огневом поражении (помимо упомянутой Криворожской ТЭС) уточняется. По последним данным, часть области обесточена.

Ещё как минимум два «Кинжала» отработали по аэродрому в Хмельницкой области. Это аэродром в Староконстантинове, где, по последним данным, разведкой было выявлено присутствие средств боевой авиации противника. Украинская сторона прилёты по военному объекту в Староконстантинове не комментирует.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:54
    ❝ Наибольшее число ударов зафиксировано в ночь на субботу в Днепропетровской области ❞ —

    — «Значит нам туда дорога» © ...
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    Сегодня, 07:00
    Оббиваем двери кожей заказчика (с). Хотели избавится от советсткого наследия - избавляем денно и нощно good
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 07:10
      В Одесской области поражены электроподстанции

      330 и 750 кв?
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        -2
        Сегодня, 07:15
        Вы уже готовы оставить АЭС без вывода ЭЭ? Реактор эта не та штука, которой сказал "горшочек не вари" - и все тип-топ. И аэс не строят, чтоб пиковое потребление удовлетворить. В тех жэ штатах АЭС покрывают ровно 44; (емнип) всего потребления, чтобы покрыть ночной пик.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +2
    Сегодня, 07:09
    Какие же они живучие! Бьём бьём и они продолжают жить. Свет есть, еда есть, сопротивление удивительное!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:18
      Цитата: Ella34
      Бьём бьём и они продолжают жить. Свет есть, еда есть, сопротивление удивительное!

      Ничего удивительного. Славяне как и мы. Правда у них мозги отравлены. А у психов обычно физическая сила превалирует.
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 07:27
    Цитата: Алексей_12
    Вы уже готовы оставить АЭС без вывода ЭЭ?

    1. Где я об этом сказал?
    2. Готов оставить окраину без электроэнергии!
    Остальное - дело чубатых! hi
  5. Хагалаз Звание
    Хагалаз
    0
    Сегодня, 08:11
    Сарказм понятен, нет энэргетики, нет коррупции в этой сфере.Но пока наши удары как раз способствуют коррупции laughing . Ибо поди ж ты разберись, сколько уничтожено, а сколько украдено под шумок.