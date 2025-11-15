Дроны и ракеты ВС РФ продолжили бороться с коррупцией в сфере энергетики Украины
Новая серия атак проведена в отношении объектов на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Российские средства огневого поражения продолжили бороться с украинской коррупцией в сфере энергетики. Напомним, что только по версии НАБУ, за последнее время высокопоставленные украинские чиновники украли на энергетике около 100 млн долларов.
Серия мощных взрывов – на Криворожской ТЭС. Туда прилетала группа «Гераней». Фиксируются несколько очагов пожаров на объекте электрогенерации.
Зафиксированы прилёты ФАБов с УМПК в районе Славянск. Там, по последним данным, поражена Славянская ТЭС, которая располагается в городе Николаевка, входящем в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Взрывы в ночь на 15 ноября гремели в Сумской и Одесской области. В Сумах после прилёта, который был зафиксирован парой дней ранее, полностью выгорело топливное хранилище. В Одесской области поражены электроподстанции, что привело к очередным проблемам в системе электроснабжения, включая электроснабжение грузовых военных перевозок.
Наибольшее число ударов зафиксировано в ночь на субботу в Днепропетровской области. Туда прилетали не только БПЛА, но и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Информация о нанесённом огневом поражении (помимо упомянутой Криворожской ТЭС) уточняется. По последним данным, часть области обесточена.
Ещё как минимум два «Кинжала» отработали по аэродрому в Хмельницкой области. Это аэродром в Староконстантинове, где, по последним данным, разведкой было выявлено присутствие средств боевой авиации противника. Украинская сторона прилёты по военному объекту в Староконстантинове не комментирует.
Информация