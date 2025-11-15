Трамп хочет начать переговоры с РФ и КНР по сокращению арсенала ядерного оружия

599 9
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует встречу с лидерами России и Китая для обсуждения вопросов сокращения ядерных арсеналов. Об этом он сообщил по пути во Флориду.

По словам американского президента, он собирается продвигать идею денуклеаризации:



Я хочу предложить проведение встречи между тремя крупнейшими ядерными державами для обсуждения темы сокращения объёмов ядерного оружия. Как вы знаете, мы тут на первом месте, Россия - на втором, Китай занимает третье место, но значительно отстаёт.

Американский президент подчеркнул, что на данный момент США обладают наибольшим количеством ядерного оружия среди всех стран.

По словам Дональда Трампа, при этом Китай может быстро сократить своё отставание - в течение четырёх-пяти лет:

Они смогут нас догнать.

В Китае неоднократно заявляли, что не видят смысла участвовать в программах по сокращению числа ядерных боеголовок в связи с тем, что у КНР их как минимум в 8 раз меньше, чем у США. Официальные представители КНР всякий раз предлагают Соединённым Штатам начать процесс с самих себя, чтобы объёмы ядерного оружия сравнялись.

Риторика такова:

По какой причине Китай должен сокращать свой ядерный арсенал, если он и так значительно уступает в объёмах ядерному арсеналу США?

Россия готова участвовать в переговорах, однако добавляет, что к ним нужно подключать все ядерные державы. Дело в том, что при гипотетическом сокращении ядерного арсенала России тем же Британии и Франции ничто и никто не будет мешать свой ядерный потенциал наращивать. А руководство этих стран НАТО прямо говорит, что главным их врагом является Российская Федерация.
9 комментариев
Информация
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:38
    ❝ Трамп хочет начать переговоры с РФ и КНР по сокращению арсенала ядерного оружия ❞ —
    Как вы знаете, мы тут на первом месте, Россия - на втором, Китай занимает третье место, но значительно отстаёт ❞ —

    — Ну раз вы на первом месте, подсократитесь до нашего уровня, а потом и поговорим ...
  2. Лимрак Звание
    Лимрак
    +5
    Сегодня, 07:39
    Как всегда пNнды хотят облапошить Россию то есть Россия ..в случае договора должна будет утилизировать свои самые новые передовые носители и средства доставки яО..а в ответ сша утилизирует свое гнилое старье...которое и так по состоянию должно будет утилизироваться...а нового у сша просто нет - не могут слепить. Как в свое время поступили с проектом Акула...с Ту-22М...с БРЖД...и мноими другими.. Я надеюсь Путин никогда не пойдет на любой договор предусматривающий утилизацию передового российского оружия ни за какие плюшки.
  3. ЛМН Звание
    ЛМН
    +2
    Сегодня, 07:41
    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует встречу с лидерами России и Китая для обсуждения вопросов сокращения ядерных арсеналов.


    Кому это надо?!))Самим США это не нужно, частично за счёт этого и держатся.

    Ещё бы собрал встречу по "правам человека".Давно уже кстати не слышно..
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:45
    А как насчёт сокращения ЯО у Франции, Британии, Израиля?
    Или это другое?
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:45
    Вот пусть США и возьмут паузу. А когда мы и Китай их догоним - тогда и поговорим. И, кстати, Францию и Британию почему забыл? Они то нас не забывают.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 07:47
    Да конечно мы подумаем в наши колонии а вы сокращайте.
  7. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 07:48
    Поговорить можно. Сокращать - нет. По хорошему, наш ядерный арсенал наращивать надо
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 07:58
    Кроме того, что в договоре должны учавствовать все страны, желательно даже ещë не являющиеся ядерными державами, нужно ещë обговорить пункт об их размещении. Точнее о не размещении их на территории третьих стран, даже тактического ядерного оружия и их носителей всех без исключения. Иначе нет смысла в договоре. Он будет нарушен с течением времени
  9. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 08:02
    Ага, видимо пошуршали по своим арсеналам, офигели от состояния хранящегося там ЯО, вон даже попытались испытать, отмазавшись потом что без заряда ( чую просто не бумкнуло) и теперь "давайте мириться". bully