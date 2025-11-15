Трамп хочет начать переговоры с РФ и КНР по сокращению арсенала ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует встречу с лидерами России и Китая для обсуждения вопросов сокращения ядерных арсеналов. Об этом он сообщил по пути во Флориду.
По словам американского президента, он собирается продвигать идею денуклеаризации:
Американский президент подчеркнул, что на данный момент США обладают наибольшим количеством ядерного оружия среди всех стран.
По словам Дональда Трампа, при этом Китай может быстро сократить своё отставание - в течение четырёх-пяти лет:
В Китае неоднократно заявляли, что не видят смысла участвовать в программах по сокращению числа ядерных боеголовок в связи с тем, что у КНР их как минимум в 8 раз меньше, чем у США. Официальные представители КНР всякий раз предлагают Соединённым Штатам начать процесс с самих себя, чтобы объёмы ядерного оружия сравнялись.
Риторика такова:
Россия готова участвовать в переговорах, однако добавляет, что к ним нужно подключать все ядерные державы. Дело в том, что при гипотетическом сокращении ядерного арсенала России тем же Британии и Франции ничто и никто не будет мешать свой ядерный потенциал наращивать. А руководство этих стран НАТО прямо говорит, что главным их врагом является Российская Федерация.
