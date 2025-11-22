Очень интересный переделочный пистолет

Восьмигранный ствол со сглаженными гранями имеет железные крепления, то есть это явно европейская работа, поскольку на Востоке предпочитали латунь, но украшен насечкой. Мушки нет, то есть целились из этого пистолета по стволу!

Курок отжат до конца, стоит на боевом взводе, и ничто его спуску уже не мешает!

Пистолет на полувзводе. Хорошо видно, что в боевой пружине для свободного движения носка курка имеется прямоугольный вырез. При переделке в капсюльный у пистолета была явно отрезана задняя часть ствола и заменена новой, с брандтрубкой. Убрано огниво, подогнивная полка и пружина (на нашей схеме показаны голубым цветом, фиолетовым и чёрным)

Вот он, этот пистолет, о котором пойдет речь. Он капсюльный, но вот замок у него от кремневого пистолета. Вес 1 кг. Калибр 15,7-мм. Фотография автора

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»