Очень интересный переделочный пистолет
Вот он, этот пистолет, о котором пойдет речь. Он капсюльный, но вот замок у него от кремневого пистолета. Вес 1 кг. Калибр 15,7-мм. Фотография автора
Иней серебрится…
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
«Юнкер Шмидт». Козьма Прутков
Рассказы об оружии. Нет, что не говорите, а сейчас жить куда интереснее, чем было в прошлом. Тогда ведь как было: туда нельзя, сюда нельзя. А сейчас очень многое из того, что было нельзя, стало можно. Вот захотелось мне иметь непальский кукри – взял и заказал, и мне его прислали. А мой хороший друг коллекционирует винтовки и пистолеты и… купить может практически все, вопрос только за деньгами. И вот недавно ему, можно сказать, очень даже повезло, потому что иначе и не скажешь, ведь купить он сумел капсюльный пистолет, переделанный из кремневого. И не просто пистолет с кремневым батарейным замком, а пистолет с замком микелет, то есть вещь очень редкую и потому ценную. И при этом интересную настолько, что сегодня про этот пистолет, вам, уважаемые читатели ВО, будет подробно рассказано, а сам он показан во всех деталях.
Но для начала – немного истории, потому что она тоже весьма и весьма интересная. А было так, что во время Алжирской кампании 1541 года императора Карла V погодные условия (проливной дождь и ледяной ветер) сделали невозможной стрельбу из аркебуз. Причем аварийные ситуации возникали как на оружии с колесцовыми замками, так и на фитильном. Во-первых, ветер сдувал порох с пороховой полки, едва только крышка ее открывалась, во-вторых, порох затравки намокал под дождем. И нет ничего удивительного в том, что люди над этими проблемами задумались и начали кремневый замок улучшать. Недаром самое раннее упоминание о замке типа микелет появилось именно в Испании спустя три десятилетия после военной катастрофы в Алжире.
Такой замок называют еще средиземноморским, однако и название «микелет» (miquelet), что переводится с испанского как «милиция», «народное ополчение», также пользуется популярностью. Хотя сам этот термин появился не ранее XIX века и был связан с английскими войсками, участвовавшими в Пиренейской кампании против наполеоновских войн. Тогда замки этого типа использовались испанскими ополченцами, сражавшимися против французов. Ну и не слишком знающие испанский язык британцы окрестили этим словом новый для них механизм воспламенения. Микелет часто называют «средиземноморским замком» из-за его широкого распространения в регионах, прилегающих к Средиземному морю, особенно в тех, что попадали в сферы влияния Испании и Турции. Сначала новый замок распространился по Средиземному морю, испанский замок попал в Турцию, Переднюю Азию, Аравию, а вместе с турецкими воинами и их оружием – в Россию.
Испанский замок патилла, инкрустированный золотом и серебром, конец XVII в. Музей искусств, Кливленд
В Испании он был известен и как «llave española» или просто «patilla». Причем в наши дни слово «патилла» часто используется вместо «микелет». Термин «патилла» происходит из-за сходства одной из деталей замка с куриной лапой. В Каталонии он назывался «clau de miquelet» («микелетный ключ»). В Португалии он был известен как «fecho de patilha de invenção» («защелкивающийся замок»).
Патилла в процессе переделки в капсюльный замок. Фото Элен Риваль
При изучении устройства патиллы нельзя не восхититься простотой его конструкции. Все детали этого замка расположены на внешней стороне замочной доски, причем расположены весьма компактно. Лишь два горизонтальных шептала находятся на внутренней стороне доски. С одной стороны, это подвергает детали замка воздействию окружающей среды и ведет к риску повреждения от случайного удара, но с другой стороны, такое решение позволяет легко обнаружить и исправить возможные неисправности. Неслучайно замок этого типа продержался на вооружении рекордно долгий срок — в ряде стран Африки и Азии, а также на Кавказе оружие с патиллой изготавливалось вплоть до XX века.
Схема замка микелет
Смотрим на приведенную схему замка микелет: боевая пружина (выделена синим цветом) находится на внешней стороне замочной доски и занимает почти всю ее длину. Она давит снизу на пятку курка (показан ярко-зеленым цветом), проходя под «мостиком» (темно-зеленый цвет), который надежно прикрепляет курок к замочной доске. При взводе курка его изогнутый носок упирается в одно из двух горизонтальных шептал, проходящих сквозь замочную доску (верхнее – красный цвет, нижнее – желтый). Для свободного перемещения носок курка имеет плоскую форму, а боевая пружина отстоит от замочной доски на расстоянии, достаточном для прохождения носка. Верхнее шептало удерживает курок на боевом взводе, нижнее позволяет поставить его на полувзвод. Причем специалистами отмечается, что существовали две основные модификации микелета: испанский замок, в котором заводная пружина давила именно на пятку штока, а два штифта упирались в его носок, и итальянский, или римский, замок, в котором заводная пружина давила на носок штока, а штифты, напротив, упирались в его пятку.
Пистолет на полувзводе. Хорошо видно, что в боевой пружине для свободного движения носка курка имеется прямоугольный вырез. При переделке в капсюльный у пистолета была явно отрезана задняя часть ствола и заменена новой, с брандтрубкой. Убрано огниво, подогнивная полка и пружина (на нашей схеме показаны голубым цветом, фиолетовым и чёрным)
Причина появления такой конструкции была связана с тем, что испанские оружейники практически сразу же с появлением кремневого замка столкнулись с серьезной проблемой обеспечения безопасности и сохранности затравки. Насыпав порох на полку, стрелок должен был закрыть ее крышкой, являющейся огнивом, но для этого нужно было отвести курок назад. Если при опускании крышки на полку удерживать курок рукой, резко возрастает риск непроизвольного выстрела. Если же взвести курок до конца, боевая пружина будет сильно нагруженной, что сократит ее срок службы, кроме того, возможность случайного выстрела при этом не исключается.
Курок отжат до конца, стоит на боевом взводе, и ничто его спуску уже не мешает!
Использование полувзвода, при котором даже в случае срыва курка искры не должны были образоваться, позволяло закрыть крышку и спокойно переносить оружие. Перед выстрелом стрелок взводил курок до конца одним движением — полностью отведенный назад курок при падении набирал скорость, достаточную как для откидывания крышки огнива, так и для высекания из нее искр.
Курок нанес удар по брандтрубке на стволе. Носок курка прошел по втянутым внутрь верхнему и нижнему шепталам
Два горизонтальных шептала связывались кинематически. При нажатии на спуск тот давил на отогнутый по горизонтали хвост шептала полувзвода (на схеме выделено желтым), выводя его из плоскости движения курка (выделен зеленым). Одновременно вертикальный выступ шептала полувзвода (на схеме его не видно) давил на конец шептала боевого взвода, также выводя его из плоскости движения курка. К моменту срыва курка с боевого взвода оба шептала оказывались утопленными в замочную доску.
Пистолет. Вид слева. На стволе клеймо – лилия
Простота патиллы настолько полюбилась кавказским оружейникам, что они использовали его в качестве базовой конструкции и при переходе на принципиально новую систему воспламенения. В XIX веке на Кавказе появился ряд переделочных замков, приспособленных под капсюльное воспламенение.
Восьмигранный ствол со сглаженными гранями имеет железные крепления, то есть это явно европейская работа, поскольку на Востоке предпочитали латунь, но украшен насечкой. Мушки нет, то есть целились из этого пистолета по стволу!
Скоба спускового крючка украшена гравировкой. Видна прямоугольная прорезь на боевой пружине для движения изогнутого носка курка
Крепление шомпола в цевье
Шомпол (металлический) и его размеры
А ударно-спусковой механизм с курком в виде папиллы и римского замка использовался в пистолетах и охотничьих ружьях вплоть до появления огнестрельного оружия под унитарные патроны. На этих ударно-спусковых механизмах с курком в виде папиллы часто изображали диких животных (львов, собак, мифических зверей или рыб). Микелеты, выполненные в таком стиле, особенно часто встречались у испанских оружейников из Эйбара. Скорее всего, и этот пистолет также их работа. Причем курок явно сделан из другого металла, нежели замочная полка, хотя, видимо, он и копировал форму предшествующего ему замка с губками для удержания кремня. Из-за положения брандтрубки его также пришлось делать изогнутым!
Информация