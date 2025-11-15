❝ В Индии сдетонировали 3 тонны взрывчатки, которую полицейские свозили в участок ❞

Для чего понадобилось перевозить такие объёмы взрывчатки в Шринагар? Нужно менять подходы к транспортировке и утилизации изъятых у террористов взрывчатых веществ.

В Индии прогремел мощный взрыв, который унёс жизни как минимум девятерых сотрудников полиции штата Джамму и Кашмир. Ещё около тридцати человек получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрыва была такова, что разрушены несколько зданий в квартале Шринагара.Обращает на себя внимание тот факт, что сдетонировала взрывчатка, которую сами полицейские в ходе нескольких антитеррористических рейдов и изъяли у боевиков. Всё изъятое они хранили на территории полицейского участка. А это без малого 3 тонны.Детонация произошла в тот момент, когда группа сотрудников правоохранительных органов начала проверку очередной доставленной в участок партии взрывчатых веществ. Это партия весом в 360 кг. Обнаружено ВВ было в доме, в котором проживал человек по имени Музаммил Ганаи. Индийские СМИ пишут, что он по профессии врач.И изъята эта взрывчатка была за пределами региона ответственности этого полицейского участка. Большая часть хранившихся ВВ была доставлена из округа Фаридабад, что в 250 км от Шринагара.Изъятое ранее принадлежало членам одной из радикальных группировок, выступающих за выход штата Джамму и Кашмир из состава Индии.Пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения, включая военный госпиталь. Район происшествия был оцеплен.Напомним, что Джамму и Кашмир является одной из наиболее неспокойных точек на карте Индии. Штат населён преимущественно мусульманами. Нью-Дели считает, что антиправительственные настроения там подогреваются соседним Пакистаном, который предъявляет на Джамму и Кашмир свои права. Сама же горячая точка образовалась на карте после разделения бывших британских владений на территории Индии. Искусственно прочерченные границы в течение многих десятилетий являются источником политической, экономической и военной напряжённости.Один из комментариев на индийском ТВ: