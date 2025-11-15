В Индии сдетонировали 3 тонны взрывчатки, которую полицейские свозили в участок

269 4
В Индии сдетонировали 3 тонны взрывчатки, которую полицейские свозили в участок

В Индии прогремел мощный взрыв, который унёс жизни как минимум девятерых сотрудников полиции штата Джамму и Кашмир. Ещё около тридцати человек получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрыва была такова, что разрушены несколько зданий в квартале Шринагара.

Обращает на себя внимание тот факт, что сдетонировала взрывчатка, которую сами полицейские в ходе нескольких антитеррористических рейдов и изъяли у боевиков. Всё изъятое они хранили на территории полицейского участка. А это без малого 3 тонны.



Детонация произошла в тот момент, когда группа сотрудников правоохранительных органов начала проверку очередной доставленной в участок партии взрывчатых веществ. Это партия весом в 360 кг. Обнаружено ВВ было в доме, в котором проживал человек по имени Музаммил Ганаи. Индийские СМИ пишут, что он по профессии врач.

И изъята эта взрывчатка была за пределами региона ответственности этого полицейского участка. Большая часть хранившихся ВВ была доставлена из округа Фаридабад, что в 250 км от Шринагара.

Изъятое ранее принадлежало членам одной из радикальных группировок, выступающих за выход штата Джамму и Кашмир из состава Индии.

Пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения, включая военный госпиталь. Район происшествия был оцеплен.

Напомним, что Джамму и Кашмир является одной из наиболее неспокойных точек на карте Индии. Штат населён преимущественно мусульманами. Нью-Дели считает, что антиправительственные настроения там подогреваются соседним Пакистаном, который предъявляет на Джамму и Кашмир свои права. Сама же горячая точка образовалась на карте после разделения бывших британских владений на территории Индии. Искусственно прочерченные границы в течение многих десятилетий являются источником политической, экономической и военной напряжённости.

Один из комментариев на индийском ТВ:

Для чего понадобилось перевозить такие объёмы взрывчатки в Шринагар? Нужно менять подходы к транспортировке и утилизации изъятых у террористов взрывчатых веществ.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:05
    Ну индусы...снова показали индийское кино.
    Техника безопасности с ВВ им незнакома.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:06
    ❝ В Индии сдетонировали 3 тонны взрывчатки, которую полицейские свозили в участок ❞ —

    — "Умом индийцев не понять" ...
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 08:06
    У нас любое - вызывают спеца по МВД. Прикасаться может только он и т.д.
    Это просто вопиюще... товарищи (с)
    Неужели у них по деминёрке как в детском саду - побрызгать ароматизатором?
    Тут даже цитировать известную цитату не нужно. Просто фэйспалм
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 08:07
    3 тонны ВВ ??? Сдетонировало??? belay
    ну это без вопросов очень большой аминь....
    а в участке были условия такое количество то ВВ хранить??? там наверно полгорода снесло...отважными были эти индусы-полицейские, очень отважными...