В Индии сдетонировали 3 тонны взрывчатки, которую полицейские свозили в участок
В Индии прогремел мощный взрыв, который унёс жизни как минимум девятерых сотрудников полиции штата Джамму и Кашмир. Ещё около тридцати человек получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрыва была такова, что разрушены несколько зданий в квартале Шринагара.
Обращает на себя внимание тот факт, что сдетонировала взрывчатка, которую сами полицейские в ходе нескольких антитеррористических рейдов и изъяли у боевиков. Всё изъятое они хранили на территории полицейского участка. А это без малого 3 тонны.
Детонация произошла в тот момент, когда группа сотрудников правоохранительных органов начала проверку очередной доставленной в участок партии взрывчатых веществ. Это партия весом в 360 кг. Обнаружено ВВ было в доме, в котором проживал человек по имени Музаммил Ганаи. Индийские СМИ пишут, что он по профессии врач.
И изъята эта взрывчатка была за пределами региона ответственности этого полицейского участка. Большая часть хранившихся ВВ была доставлена из округа Фаридабад, что в 250 км от Шринагара.
Изъятое ранее принадлежало членам одной из радикальных группировок, выступающих за выход штата Джамму и Кашмир из состава Индии.
Пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения, включая военный госпиталь. Район происшествия был оцеплен.
Напомним, что Джамму и Кашмир является одной из наиболее неспокойных точек на карте Индии. Штат населён преимущественно мусульманами. Нью-Дели считает, что антиправительственные настроения там подогреваются соседним Пакистаном, который предъявляет на Джамму и Кашмир свои права. Сама же горячая точка образовалась на карте после разделения бывших британских владений на территории Индии. Искусственно прочерченные границы в течение многих десятилетий являются источником политической, экономической и военной напряжённости.
