Преодолев около 3 км минных полей, ВС РФ заняли большую часть Новопавловки

Из Днепропетровской области поступают сообщения о том, что российские войска нанесли поражение противнику в населённом пункте Новопавловка. Этот тот самый населённый пункт, по названию которого командование ВСУ ранее обозначило целое оперативное направление.

По состоянию на утро 15 ноября ситуация такова, что большая часть Новопавловки уже под контролем армии России. В этом достаточно крупном селе проводится зачистка противника, в северно-западной части, за рекой Солёная.



Перед штурмом Новопавловки российские войска преодолели около 3 км, предварительно проделав коридоры для штурмовых групп в минных полях, созданных ранее вооружёнными силами Украины.



Одновременно с этим наши войска заняли новые территории Днепропетровской области между сёлами Филия и Ивановка. Сами эти населённые пункты были в разное время взяты под контроль ВС РФ.

Таким образом, в течение буквально нескольких часов противник потерял ещё не менее 9 кв. км территории Днепропетровщины, нахождения армии России на территории которой не признавал вплоть до последнего времени.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:57
    ❝ Этот тот самый населённый пункт, по названию которого командование ВСУ ранее обозначило целое оперативное направление ❞ —

    — Вектор поменял направление в правильную сторону ...
    1. Маз Звание
      Маз
      +4
      Сегодня, 09:16
      Ай да наши!!! Ай да молодцы! Вот это напор! Аж душа поёт за такую новость.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 09:01
    Вот это зашибись новость. Ещë весной в Новопавловку упëрлись. Очередной форпост. Непонятно только почему Филевский лес ещë не зачищен. Теперь в этом месте можно ожидать едва ли не большего темпа продвижения, чем у Гуляйполя в ближайшие дни
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 09:57
    Днепропетровск и собственно область это исконные российские земли … только вперёд … сам город можно и обойти взяв в котёл … нацики без снабжения электричества и канализации сами сдадут город …
    Ещё очень прям нужны русские города Одесса и Николаев
    Работайте Братья
    1. Лимрак Звание
      Лимрак
      +3
      Сегодня, 10:24
      России Одесса нужна без вариантов..а с ней автоматически Придестровье мягко войдет..в состав.
  4. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 11:34
    Думаю, это тот случай, когда следует отметить грамотность действий наших подразделений. В начале июня, освободив Орехово, и, понимая , что в современных условиях ведения боевых действий движение по "оперативному простору" без хорошей логистики и невозможности скрытой концентрации сил может привести к плачевным результатам, начали планомерно обжимать этот выступ. К концу июля вышли на рубежи южного берега реки Волчья на участке Искра-Ивановка-Ялта. Стало понятно, что скорее всего ключом к Новопавловке является Ивановка. Но и тут не стали спешить, да еще 404-я затеяла курскую авантюру. Когда 22 октября взяли Ивановку и обрезали предпоследнюю трассу снабжения, стало ясно, что взятие Новопавловки - вопрос времени. Подтверждения не заставили долго ждать. 26 октября появилась новость о взятии опорника чуть западнее Орехова https://topwar.ru/272806-vs-rf-voshli-v-dnepropetrovskuju-oblast-esche-na-odnom-uchastke-vzjav-ukreprajon-vsu.html . А 10 ноября появились уже "плачи" со стороны противника о том, что "все пропало" https://topwar.ru/273481-poka-vse-uvlecheny-pokrovskom-vs-rf-prodvigajutsja-na-drugih-uchastkah-oficer-vsu.html .
    Еще в октябре писал, что "Т.о. у противника в Новопавловке немного вариантов. Не дожидаясь зимы: вымолить у командования разрешения на отход, договориться с нашими по-тихому о сдаче или попытаться пережить зиму в оперативном окружении."
    Честно говоря не ожидал, что наши начнут сейчас эту операцию. Видимо, какая-то необходимость в освобождении Новопавловки появилась. Кое-какие мысли есть, но озвучивать их сейчас глупо. Удачи нашим бойцам!