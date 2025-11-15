Из Днепропетровской области поступают сообщения о том, что российские войска нанесли поражение противнику в населённом пункте Новопавловка. Этот тот самый населённый пункт, по названию которого командование ВСУ ранее обозначило целое оперативное направление.По состоянию на утро 15 ноября ситуация такова, что большая часть Новопавловки уже под контролем армии России. В этом достаточно крупном селе проводится зачистка противника, в северно-западной части, за рекой Солёная.Перед штурмом Новопавловки российские войска преодолели около 3 км, предварительно проделав коридоры для штурмовых групп в минных полях, созданных ранее вооружёнными силами Украины.Одновременно с этим наши войска заняли новые территории Днепропетровской области между сёлами Филия и Ивановка. Сами эти населённые пункты были в разное время взяты под контроль ВС РФ.Таким образом, в течение буквально нескольких часов противник потерял ещё не менее 9 кв. км территории Днепропетровщины, нахождения армии России на территории которой не признавал вплоть до последнего времени.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»