CNN: чиновники Минэнерго США хотят убедить Трампа не начинать ядерные испытания

Высокопоставленные чиновники Минэнерго США и подведомственных структур хотят убедить администрацию американского президента Дональда Трампа не начинать ядерные испытания. Они намерены отговорить от этой затеи представителей Белого дома и Совета нацбезопасности в ходе встречи с ними.

Такое сообщение сделал американский телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

Журналисты сообщают:

Министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют сообщить Белому дому, что детонация оружия для испытания ядерных боеголовок нецелесообразна.

Стоит отметить, что именно Минэнерго несет ответственность за состояние американского ядерного арсенала. Подведомственное министерству NNSA отвечает за его создание, хранение и испытания.

В начале этого месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал распоряжение приступить к проведению ядерных испытаниях на равных основах с другими государствами, которые это делают. Вскоре его слова прокомментировал американский госсекретарь Марко Рубио. Он пояснил, что военные США намерены проверить безопасность вооружения, которым они располагают. По словам главы Госдепа, будут проводиться испытания как самого ядерного оружия, так и средств его доставки.

При этом Рубио добавил:

Это то же самое, что делают другие страны в мире.
20 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:05
    ❝ Чиновники Минэнерго США хотят убедить Трампа не начинать ядерные испытания ❞ —

    — Для начала объясните ему, что это такое ...
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 09:06
    президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал распоряжение приступить к проведению ядерных испытаниях на равных основах с другими государствами

    Вот, что значит, когда гражданский лезет туда, куда не нада. И считает себя самым умным. Я указ дал и сим повелеваю. Кусок субстанции де б..ройля. Дайте ему щиток высоковольтный наконец и нет ядерной проблемы laughing. Там кванты статы итог знать не нужно.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 09:08
    Это то же самое, что делают другие страны в мире.

    А конкретно можно? Кто делал? Когда делал? Где? А так - скользкий как угорь Рубио - достойный ученик Трампа.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 09:32
      А конретно - нельзя, а то все поймут, что матрасы хотят начать первыми))
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:08
    Всё-таки испытания «Буревестника» и «Посейдона» подпалили задницы кое-кому в Вашингтоне...
    Не смогли удержаться...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:38
      Согласен. И причем подпалили очень знатно. А ответить то и не чем.)) Добалаболил рыжий со своими топорами.))
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 09:24
    """Он пояснил, что военные США намерены проверить безопасность вооружения, которым они располагают""".

    Ага. Ядерным испытанием. Проверить безопасность. Они вообще всех, кроме себя, за идиотов держат?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:35
    Давным давно читал юмористический роман американского писателя ( с шикарным переводом).Действия романа происходит на базе Туле в Гренландии.Фабула романа построена вокруг 4- 6 ядерных бомб потерянных по неосторожности из- за действий экипажей.Чтобы покрыть недостачу " умельцами" были изготовлены муляжи этих бомб .Цирк начинался когда происходила ротация ,тех на ком "висели " эти бомбы.Подозреваю журналисты CNN ,читали этот роман в оригинале. wassat drinks Ходит же слух ,что в Форт - Ноксе лежит позолоченый вольфрам.А с бомбами? bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:43
      У " баренцсерунка"* пока нет ничего по нашим ядерным полигонам на Новой Земле. Они ещё от испытаний " Буревестника" и " Посейдона" не отошли.Эти " " первыми напечатают информацию по Новой Земле.Когда мы рвали на Новой Земле - первыми визжазали всегда норвежцы.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:52
        "Баренцсерунок" *с негодованием сообщает ,что Россия имеет около 240 метеостанций различных типов в Арктике .И ужасно " возмущены" модернизацией одной метеостанции на острове Котельный ( демонстрируют даже спутниковый снимок).Вот . wassat всё им надо высмотреть !!!Наверно им от этого полегчает.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 09:40
    Приказ отдан,а министр войны принял его к исполнению. Вопрос скоко времени займёт подготовка США к испытаниям. В РФ, по словам В.В.Путина, полигон на Новой Земле поддерживался в рабочем состоянии и готов к проведению испытаний.
    Бы кто объяснил страхи по поводу возможных испытаний.
    Как представляется, испытания проводят предусматривают все возможные меры безопасности, тем более когда проводятся на собственной территории.
    В начале атомной эры испытания проводили без всяких мер безопасности в Японии, Неваде, на Новой Земле, в Казахстане, Алжире, Муруре, а скоко аварий было на предприятиях атомной промышленности и АЭС, а сегодня в тех местах живут человеки, животные, деревья, радиационный фон в пределах нормы и проводят экскурсии как Чернобыле где как говорилось, нашим войскам там ничего не угрожает.
    1. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      0
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Jacques Sekavar
      а сегодня в тех местах живут человеки, животные, деревья, радиационный фон в пределах нормы и проводят экскурсии как Чернобыле где как говорилось, нашим войскам там ничего не угрожает.

      Извините,вы рассуждаете о радиации ничего о ней не зная.Наверно зря работники(не все) атомной промышленности уходят на пенсию в 45 лет.Не стригли вы голову налысо и не отмывались холодной водой.А как нос от бетты чешется,УУУУУУУ.
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +6
    Сегодня, 09:44
    Минэнерго несет ответственность за состояние американского ядерного арсенала.
    Мне одному кажется, что чиновники из Минэнерго США опасаются неработоспособности вверенных им ядерных боеголовок?..
    1. OldMichael Звание
      OldMichael
      +1
      Сегодня, 10:23
      Мне одному кажется, что чиновники из Минэнерго США опасаются неработоспособности вверенных им ядерных боеголовок?..

      Нет, Вы не одиноки hi
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 10:44
        Нет, Вы не одиноки
        hi Думаю, что так считают многие... Но не Трамп. smile
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 10:42
      Всё возможно у амеров. Войска же в их городах реальность!
    3. AK-1945 Звание
      AK-1945
      +2
      Сегодня, 10:43
      Минэнерго несет ответственность за состояние американского ядерного арсенала.

      Я тоже обрати внимание, что Минэнерго задергалось. Им то по логике процесс проведения испытаний выгоден, дополнительное финансирование, увеличение бюджета и прочие плюшки, а они в отказ. Значит не все ладно в "датском королевстве".
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 10:46
        Я тоже обрати внимание, что Минэнерго задергалось. Им то по логике процесс проведения испытаний выгоден, дополнительное финансирование, увеличение бюджета и прочие плюшки, а они в отказ. Значит не все ладно в "датском королевстве".
        Мне кажется, что они просто не контролировали должным образом боеголовки. Не проводили регламентные работы, и так далее. Скорее всего - нехватка специалистов.
    4. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 10:53
      Мне одному кажется
      не одному, надеюсь так и есть.
  9. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    +1
    Сегодня, 11:57
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Чиновники Минэнерго США хотят убедить Трампа не начинать ядерные испытания ❞ —

    — Для начала объясните ему, что это такое ...


    Вспоминается анекдот про Хрущёва на выставке картин художников-авангардистов