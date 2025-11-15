CNN: чиновники Минэнерго США хотят убедить Трампа не начинать ядерные испытания
2 36520
Высокопоставленные чиновники Минэнерго США и подведомственных структур хотят убедить администрацию американского президента Дональда Трампа не начинать ядерные испытания. Они намерены отговорить от этой затеи представителей Белого дома и Совета нацбезопасности в ходе встречи с ними.
Такое сообщение сделал американский телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.
Журналисты сообщают:
Министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют сообщить Белому дому, что детонация оружия для испытания ядерных боеголовок нецелесообразна.
Стоит отметить, что именно Минэнерго несет ответственность за состояние американского ядерного арсенала. Подведомственное министерству NNSA отвечает за его создание, хранение и испытания.
В начале этого месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал распоряжение приступить к проведению ядерных испытаниях на равных основах с другими государствами, которые это делают. Вскоре его слова прокомментировал американский госсекретарь Марко Рубио. Он пояснил, что военные США намерены проверить безопасность вооружения, которым они располагают. По словам главы Госдепа, будут проводиться испытания как самого ядерного оружия, так и средств его доставки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация