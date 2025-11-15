CNN: чиновники Минэнерго США хотят убедить Трампа не начинать ядерные испытания

Министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют сообщить Белому дому, что детонация оружия для испытания ядерных боеголовок нецелесообразна.

Это то же самое, что делают другие страны в мире.

Высокопоставленные чиновники Минэнерго США и подведомственных структур хотят убедить администрацию американского президента Дональда Трампа не начинать ядерные испытания. Они намерены отговорить от этой затеи представителей Белого дома и Совета нацбезопасности в ходе встречи с ними.Такое сообщение сделал американский телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.Журналисты сообщают:Стоит отметить, что именно Минэнерго несет ответственность за состояние американского ядерного арсенала. Подведомственное министерству NNSA отвечает за его создание, хранение и испытания.В начале этого месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал распоряжение приступить к проведению ядерных испытаниях на равных основах с другими государствами, которые это делают. Вскоре его слова прокомментировал американский госсекретарь Марко Рубио. Он пояснил, что военные США намерены проверить безопасность вооружения, которым они располагают. По словам главы Госдепа, будут проводиться испытания как самого ядерного оружия, так и средств его доставки.При этом Рубио добавил: