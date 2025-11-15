ВС РФ освободили Рог на подступах к Мирнограду

Российские подразделения продолжают теснить украинские силы сразу на нескольких направлениях. Минобороны РФ сообщило, что населенный пункт Рог в ДНР окончательно освобожден от ВСУ – бойцы группировки «Центр» выбили украинские формирования и продвинулись ближе к Мирнограду. Там, как говорят военные, противник уже зажат в оперативных клещах.

На этом участке фронта особо отличились подразделения 1435 мотострелкового полка 2-й армии. Сейчас они на подступах к Ровному и Светлому – населенным пунктам, которые лежат в непосредственной близости от Мирнограда с западной стороны.




В самом Мирнограде российские войска уже заняли южную и восточную части города. Идет штурм микрорайона «Западный». Только за последние сутки было зачищено несколько десятков зданий. Частично освобождена северная окраина города – давление на ВСУ идет буквально со всех сторон.

Это результат отказа Киева от переговоров. Военно-политическое руководство Украины просто положило несколько бригад в боях, которые после формирования нашими войсками котла, для ВСУ стали просто бессмысленноыми.

Российские удары по тыловым объектам для Киева стали еще одной болезненной темой. В Киевской области ночью разнесло сразу несколько объектов: завод «Трибо» в Белой Церкви и энергетические площадки, которые подпитывали оборонные предприятия.
  1. Ждущий Звание
    Ждущий
    +1
    Сегодня, 10:31
    Карта то старовата... Уже два дня назад сообщали, что окружение замкнуто и уже разрезают мирноградскую группировку.
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 10:42
      Обстановка меняется очень быстро, всё в динамике, думаю, что "актуальной на данную секунду" карты не существует в природе.
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 10:31
    Что все кричат о полном окружении но ни на одной выкладываемой карте этого не видно.
    1. wku Звание
      wku
      +1
      Сегодня, 10:42
      возможно этой цели и нет, дают возможность уйти без боя, скорее всего ресурсов на полное окружение и уничтожение просто нет.
  3. stoqn477 Звание
    stoqn477
    -6
    Сегодня, 10:59
    ВС РФ освободили

    Почему я думаю, что для того, чтобы что-то освободить, оно должно быть твоим? Всё остальное называется завоеванием.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 11:22
      Ну тогда такой вопрос: своë мы берëм или чужое? wassat
  4. Керенский Звание
    Керенский
    +4
    Сегодня, 11:04
    Это результат отказа Киева от переговоров.

    Нет. Это результат работы наших бойцов и командиров.