Конгресс: США могут конфисковать половину российских активов уже к 2026 году

Бюджетное управление Конгресса выдало неожиданный прогноз: есть вероятность в 50%, что США могут пойти на конфискацию половины российских активов, замороженных на своей территории. Речь идет о 2,5 млрд долларов – всего же в «оплоте демократии» с 2022 году удерживают 5 млрд долларов, которые принадлежат России.

Сейчас все завязано на законопроект REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025, который должен расставить по местам, как именно американские власти могут отправить эти деньги Украине. И даже если Конгресс даст зеленый свет, остается большой вопрос: пойдет ли на это Дональд Трамп, который не горит желанием раскручивать новый виток конфискаций.



Если российские активы все-таки заберут, около 300 млн долларов временно вложат в краткосрочные облигации Минфина. С процентов, которые будут «капать», планируют отправлять деньги Киеву.

Тем временем на фоне новых обсуждений снова всплыли цифры: из 280 млрд долларов российских активов, заблокированных по всему миру, на США приходится совсем небольшая часть – в основном все лежит в Европе. Но именно американские конфискации привлекают максимум внимания.

Москва реагирует предсказуемо жестко и без обходных формулировок: любые попытки конфисковать активы будут считаться как воровство, последуют ответные меры.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +6
    Сегодня, 10:48
    Опять старые песни...Могут,так попробуйте...ответка страшит?
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:57
      ❝ Могут, так попробуйте ... ответка страшит? ❞ —
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:13
      Лимон
      Сегодня, 10:48
      Опять старые песни...Могут,так попробуйте...ответка страшит?

      hi Надо чаще повторять, Буревестник и Посейдон не только могут, а уже включились в установление долгосрочного мира на планете, не говоря о других Новогодних сюрпризах.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        +2
        Сегодня, 11:44
        Уничтожительным оружием являеться не только ракеты, но и уровень внутренних потребительский цен, а главное их соответствия доходам. Оружием являеться и сменной фонд и его уровень обновления и сохранности. Таких аспектов весьма и весьма много. Поэтому позиция США на мировой арене это не их прихоти, а показатель тех причин которые могут вызвать коллапс во комплексе всех жизнеобеспечивающих процессов. И надо чётко понимать, что для существования и поддержки США или Европы необходимы совершенно другие суммы чем для России. Россия более сбалансированна в комплексе необходимого и расходуемого и в этом её главный потенциал и жизнеспособность.
    3. Baro Звание
      Baro
      +3
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Лимон
      Опять старые песни...Могут,так попробуйте...ответка страшит?

      Да России по фиг .Это мормышка ,для запада ..Зоглотнут и ВСЕ !! Но они боятся жутко клюют уже какой год !! Ну лавайте англосаксы снимите и хохлам с Зе сионистам ..ха ха ха ..
      Боитесь вы падлы ,.Ох как боитесь ! Русские очень злые сейчас ..И вы все им заплатите или они ВСЕ к ВАМ пойдут .. И мы не остоновим их !!! soldier
  2. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -6
    Сегодня, 10:50
    Жесткость слов и беззубость действий. Только не понятно , как попали в эту ситуацию. Где виновные кто поинял решение. Разбазарить народные деньги.?
    1. Марс Звание
      Марс
      +4
      Сегодня, 11:01
      Если американцы украдут 5 лярдов то и отвечать им. Американских активов в России гораздо больше 5 лярдов.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 11:07
      Разбазарить? Их уже забрали?? Никогда не посещала вас мысль,что это всё и у амерови в ЕС,является ,,наживкой,,??Сколько времени уже видим пляски вокруг наших активов?!)))
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 12:03
        Доходную часть, проценты со вклада, уже забирали и будут забирать в пользу 404, а основную часть вкладов пока боятся или не могут юридически. Как только смогут юридически обосновать изъятие, то всё. Вот только вопрос, если так произойдёт, то " господин" Кудрин и " госпожа" Набиулина поменяют статус на гражданин и гражданка?
    3. Geosun Звание
      Geosun
      +2
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      как попали в эту ситуацию

      Да никто ничего не разбазаривал. Представьте ситуацию: вы хотите приобрести какой-то товар. Вам для этого необходим счет в банке.
      Чтобы открыть счет, необходимо внести на него какие-то средства. Вот эти средства и составляют замороженные ныне активы.
      1. мусоргский Звание
        мусоргский
        0
        Сегодня, 11:23
        Или в пределах суммы этой взять кредит!
        1. Geosun Звание
          Geosun
          0
          Сегодня, 12:21
          Э, нет. Кредит без обеспечения никто не даст. Именно по этому в обеспечение принимают золото или гособлигации.
    4. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 11:19
      Речь идет о 2,5 млрд долларов –..... в «оплоте демократии»

      Эти деньги могут пригодиться для поддержки их демократии, раз они у нас оказались ненужными.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Где виновные кто поинял решение. Разбазарить народные деньги.?

      Если судить по Швейцарии, то только 1% российских активов, замороженных в Швейцарии, принадлежат государственным источникам, остальное - частным лицам, заявила в интервью организации "Будущее Швейцарии" Государственный секретарь по экономике Швейцарии Элен Будлигер Артида.
  3. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 10:51
    Надо разорвать с ними дипотношения, все-равно дипломатия давно не работает, выгнать из России всех дипломатов и распродать их имущество, а также конфисковать у амеров все акции любых предприятий по национальному признаку...
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      +4
      Сегодня, 11:21
      Это ваш порыв. Сиюминутный. А дальше что? Что вы предлагаете дальше делать, после того, как реализуется ваш порыв?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 11:38
        Цитата: Pasha Novik
        . А дальше что? Что вы предлагаете дальше делать, после того, как реализуется ваш порыв?

        А дальше пусть другие расхлёбывают, для некоторых главное - громкий лозунг вбросить.
        1. Pasha Novik Звание
          Pasha Novik
          +2
          Сегодня, 11:44
          Доброго времени суток, Александр! Так и я об этом. Главное, чтобы вот такие "некоторые" не принимали критически важных, стратегических и политических решений от имени России. Лозунги "кидать" - легче лёгкого. А вот головой думать наперёд - не-е-е. Не пойдёт.
    2. ShDE Звание
      ShDE
      0
      Сегодня, 12:10
      Дипотношения рвать может и преждевременно, а имущество можно пощипать. Помнится они у нас кое-что отжали. Пора и нам конфисковать зеркально
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 10:54
    Нынешнее поколение американских аналитиков, а это именно они моделируют последствие принятых решений сейчас не видят ни исторических закономерностей ни связывают процессы с реальными физическими ассоциациями в обществе и экономике. Все, что они делают на фундаментально уровне с выгодной для себя безусловно отображается на поиске решений опонентов. Поэтому можно говорить о росте беззсистемных расходов и новых кризисных моментах в алгоритмах ключевых процессах эволюции главных мировых игроков. И у России есть весьма и весьма весомые преимущества, которые в комплексе дают преимущества и которые не учитывают и это очевидно, противники
  5. torbas41 Звание
    torbas41
    -3
    Сегодня, 11:06
    Тут два варианта, если бы смогли, то уже забрали бы, или уже забрали потому,что смогли.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:42
      Цитата: torbas41
      Тут два варианта, если бы смогли, то уже забрали бы, или уже забрали потому,что смогли.

      Доказательства реализации второго варианта имеются?)
  6. Baro Звание
    Baro
    +1
    Сегодня, 11:11
    Зассат !!! Это однозначно ..Это ловушка четкая Русского мира )) И хочется и колется хоспода ..
    Ну давайте сделайте это !!!! ))))
    Там вам откатов будет по 100 млн ...А вот потом не знаю что с вами будет и адвокаты тут просто руки подымут Хнде хок ! Руские идут ,спсайся кто может ..В Киеве уже нчалось ))))
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 11:23
      Куда русские идут? Кто спасаться будет? Вы бредите? Максимум ответ будет тем- же. Конфискацией их активов у нас .
    2. ShDE Звание
      ShDE
      0
      Сегодня, 12:14
      Какие адвокаты? В каком суде вы с нимя тягаться собрались? Дальше действует только право сильного. Вы сколько дивизий в суд привести сможете?
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:19
    Речь идет о 2,5 млрд долларов – всего же в «оплоте демократии» с 2022 году удерживают 5 млрд долларов, которые принадлежат России.
    "Оплот демократии" рождён мамой Британией на истреблении коренного населения Америки, на пиратстве, воровстве и работорговле.
    Вот такова она западная демократия, которая и рядом не лежала с демократией.
  8. Baro Звание
    Baro
    +1
    Сегодня, 11:25
    Мы знаем уже ,кто войны зажигает ..Это не фицы и франузики и даже не турки ..Пора мочить их гланых ! А то вечная война Руси и империи !! Бахнуть нужно за океан и на остров И ВСЕ !!!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Baro
      Бахнуть нужно за океан и на остров И ВСЕ !!!

      Только И ВСЁ будет для всех. request
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Монтесума
        Только И ВСЁ будет для всех.

        В Раю хорошо...
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 11:28
    Бюджетное управление Конгресса - это такая смешная конторка, которая всегда ищет, где-бы можно "по быстрому срубить баблишка")) проблема в том, что эти хотелки не всегда сбываются.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:41
    США могут конфисковать половину российских активов уже к 2026 году

    Могут конфисковать, а могут и не конфисковать. .
  11. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +1
    Сегодня, 11:42
    На счетах типа "С" не резидентов из не дружественных стран скопилось более 2 трлн. рублей.Так что и нам есть что и откуда конфисковать.
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 12:01
    Бюджетное управление Конгресса выдало неожиданный прогноз: есть вероятность в 50%, что США могут пойти на конфискацию половины российских активов, замороженных на своей территории.

    50% вероятности? Круто! Как встретить живого слона зимой в России. Или встретишь, или не встретишь... wassat
  13. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:42
    Все эти пляски вокруг замороженных активов и доходов с них. Типа, доходы отдают 404й. А по сути, дают 404й свои деньги, говоря, что это с доходов, но на самом деле, это деньги дарителей. А то, что причитается России, никто списать то не может и долг перед Россией растет и в конечном итоге, они вернутся в Россию в том или ином виде. Но для этого необходима безоговорочная победа России над 404й.