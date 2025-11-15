Конгресс: США могут конфисковать половину российских активов уже к 2026 году
5 27834
Бюджетное управление Конгресса выдало неожиданный прогноз: есть вероятность в 50%, что США могут пойти на конфискацию половины российских активов, замороженных на своей территории. Речь идет о 2,5 млрд долларов – всего же в «оплоте демократии» с 2022 году удерживают 5 млрд долларов, которые принадлежат России.
Сейчас все завязано на законопроект REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025, который должен расставить по местам, как именно американские власти могут отправить эти деньги Украине. И даже если Конгресс даст зеленый свет, остается большой вопрос: пойдет ли на это Дональд Трамп, который не горит желанием раскручивать новый виток конфискаций.
Если российские активы все-таки заберут, около 300 млн долларов временно вложат в краткосрочные облигации Минфина. С процентов, которые будут «капать», планируют отправлять деньги Киеву.
Тем временем на фоне новых обсуждений снова всплыли цифры: из 280 млрд долларов российских активов, заблокированных по всему миру, на США приходится совсем небольшая часть – в основном все лежит в Европе. Но именно американские конфискации привлекают максимум внимания.
Москва реагирует предсказуемо жестко и без обходных формулировок: любые попытки конфисковать активы будут считаться как воровство, последуют ответные меры.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация