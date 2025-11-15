Каллас заявила, что, несмотря на коррупцию, нужно и дальше финансировать Украину

Каллас заявила, что, несмотря на коррупцию, нужно и дальше финансировать Украину

Щупальцы украинской коррупции дотягиваются так далеко, что уже явно захватили собой и заинтересантов в Евросоюзе. Ряд евробюрократов уже настолько прикипел к финансам, которые текут в руки, возвращаясь в виде «откатов» при «выделении помощи Украине». Напомним, что только по официальным данным НАБУ сумма хищений в украинской энергетике за последнее время составила 100 млн долларов.

Той еврочиновницей, которая активно «топит» за продолжение финансирования коррумпированного киевского режима, является Кая Каллас, глава департамента дипломатии и обороны ЕС.

По словам евродипломатки, нужно и дальше продолжать финансирование Украины, так как «важна победа над Россией».

Каллас:

Поддержка Украины кажется незначительной в сравнении с возможными последствиями победы России. Нельзя допустить, чтобы Россия победила. Для этого нужно увеличивать санкционное давление. Мы продолжим работу на этом направлении.

По словам Каллас, на Украине есть проблемы, в том числе коррупционного характера, но это не повод прекращать давать ей деньги.

Напомним, что накануне премьер Словакии Фицо и вице-премьер Италии Сальвини заявили, что из-за коррупционных скандалов оказание Украине финансовой помощи под вопросом. Сальвини отметил, что не хотел бы, чтобы итальянские налогоплательщики финансировали украинскую коррупционную сеть.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 10:34
    Видать она имеет свой нехилый гешефт с этой "помощи" , поэтому из штанов выпрыгивает.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +5
      Сегодня, 11:23
      Нельзя допустить, чтобы Россия победила.

      Она имеет всепоглощающую завистливую лютую злобу к нашей Родине!
      Боже, как же их корёжит от слова РОССИЯ, как вурдалаков от солнечного света! yes
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 11:54
        Цитата: LIONnvrsk
        Нельзя допустить, чтобы Россия победила.

        Она имеет всепоглощающую завистливую лютую злобу к нашей Родине!
        Боже, как же их корёжит от слова РОССИЯ, как вурдалаков от солнечного света! yes

        С какой же подобострасной готовностью, все эти малые народы родившиеся и получившие образование в СССР готовы выслужиться перед западом в нанесении вреда России. А, почему? А, потому, что мама добрая и всегда поймёт и простит, а запад при любом раскладе, найдет и уничтожит.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 11:57
        Цитата: LIONnvrsk
        Она имеет всепоглощающую завистливую лютую злобу к нашей Родине!

        Как эта Кая интересно сформулировала:
        Поддержка Украины кажется незначительной в сравнении с возможными последствиями победы России.

        Хотелось бы понять, чем лично этой сушёной вобле грозит победа РФ? Только если потерей тёпленького местечка при ес-овской кормушке, где единственным её доходным занятием является изобретение русофобских измышлений.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 12:11
          Цитата: Монтесума
          Хотелось бы понять, чем лично этой сушёной вобле грозит победа РФ?

          Тем, что в этом случае перед ней нарисовывается перспектива предстать перед судом за разжигание и поддержку войны с Россией. Навряд ли её повесят, но "карьерный рост" от главы евродипломатии до швеи-ударницы вполне возможен. hi
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 11:26
      А кто там, не получал с бандерлянда? начиная с Вашингтона и далее вниз)))
    3. Prometey Звание
      Prometey
      +1
      Сегодня, 11:29
      Из стрингов, что более вероятно.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:05
      Ирек
      Сегодня, 10:34
      Видать она имеет свой нехилый гешефт с этой "помощи" , поэтому из штанов выпрыгивает.

      hi Вот эту излишнюю тягу к чужим деньгам и нужно использовать России, засвечивая главных коррЮпционеров гейропы типа триболтийской шпротины, гинеколога всея гейропы с остальными членами банды, залезающими в карманы простых граждан -налогоплательщиков гейропы.
  2. Марс Звание
    Марс
    +2
    Сегодня, 10:36
    Пусть отправляют бабло сразу Миндичу и Цукерманам laughing
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:34
      .......нужно и дальше финансировать Украину

      Это очень мудрое решение. Сокращая соц. выплаты и финансирование собственных программ, ЕС избавляется от пенсионеров, безработных и беженцев (им деньги платить не надо) А в Хохланде эти средства с успехом "осваиваются" , помогая тамошним ворам покупать активы, в том же ЕС. А затем они и сами туда переберутся со всеми вытекающими последствиями.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 10:36
    Логика просто атас,а ведь кто-то считал что молодые политики лучше старые,что женщины во власти мудрее и человечек мужчин,что на Западе точно пекутся о своих народах и избирателях,а оно вона как.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Ропот 55
      что женщины во власти мудрее и человечек мужчин

      Моя первая жена всегда говорила - "бабы глупые", а вторая жена говорит - "политика и женщины не совместимы". Хотя я своих жён считал не глупыми, но женщинам виднее.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 13:12
        carpenter hi ,скорее всего так и есть,просто многие в своё время РЕАЛЬНО верили что женщины как матери, будут более миролюбивы и ценить жизни людей и что если их ввести во власть то войны прекратятся,однако время показало что это вообще не так.
  4. barclay Звание
    barclay
    +3
    Сегодня, 10:36
    Не смотря на глупость этой идиотки, нужно её отправить на повышение.... куда? Не знаю... наверное в ООН.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 10:53
      нужно её отправить на повышение.... куда? Не знаю... наверное в ООН.
      Предлагаю еще выше. На Марс. На ракете Маска. В один конец. smile
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Сегодня, 11:00
      Цитата: barclay
      Не смотря на глупость этой идиотки, нужно её отправить на повышение...

      Вы хотели сказать: "на повешение"? Согласен. wink
  5. Русич Звание
    Русич
    +3
    Сегодня, 10:36
    Продолжайте финансировать. У стервятников, почуявших безнаказанность, аппетит увеличится. Чем больше вы выделите бабла украине, тем больше они своруют и тем беднее вы станете. Для нас одни сплошные плюсы))
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +1
      Сегодня, 11:28
      В целом, вроде так. Хотелось, чтобы в ближайшей перспективе так и было.
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 10:38
    Sur les milliards déversés dans le trou noir de l'Ukraine il est fort probable qu'un "écrémage" se produit vers des comptes offshores de cela mêmes qui allouent ses milliards à leurs amis 'complices seraient peut $etre plus juste ?) Ukrainiens d'ici quelques années peut être tout ce trafic refera t il surface sous la forme d'un nouveau "Panama Papers" ?



    После того, как миллиарды будут потрачены на борьбу за независимость Украины, есть вероятность, что "достижение" приведет к сокращению офшоров из-за нехватки миллиардов долларов для пособников АМЕРИКАНЦЕВ, а это немалые деньги плюс справедливость ?) Украинские источники информации могут быть использованы для получения информации о трафике на поверхности в соответствии с новой формой "Панамских документов" ?
    Кроме того, имена Каллас, Макрона, Ван дер Ляйена, Штармера, Мерца, Руте ....и т.д. и т.п. И т.п.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:38
    Сама себя сдала.... Понятно, что руки греет и не хило, раз так топит за то, что
    . нужно и дальше финансировать Украину
    wink
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Mouse
      Сама себя сдала.... Понятно, что руки греет и не хило, раз так топит за то, что
      . нужно и дальше финансировать Украину
      wink

      Собственно, в этом никто и не сомневался.
      Хотя выгодопреобетатели так, в наглую, орут впервые.
      Привет hi
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:42
    ❝ По словам евродипломатки ... ❞ —

    — Очень ответственная должность у Каи ...
  9. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 10:46
    Уже даже в штатах признали, что уже не знают чтобы ещё санкциями накрыть. А эти все морщат умишко или что там вместо него у них в тыковках. 😀
  10. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 10:46
    Флаг вам (гейевропейцам)в руки!))) ,,мудрая,,эстрнская вобла ведь не может ерунду говорить...)))
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 10:50
    Да, они просто разворовывают то, что мы им выделяем. Но это же такой пустяк! Значит, надо просто дать настолько много, чтобы они просто не сумели украсть всю сумму! И это определенно остановит наступление ВС России! wassat
    Господи, ну вот почему на этой планете не всем достаются мозги при рождении... what
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +1
      Сегодня, 11:31
      Так это же и хорошо. Вместо того, чтобы построить школу в каком нибудь Фракфурте, они отдадут деньги ермакам и зеленским.
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Дед-дилетант
      Да, они просто разворовывают то, что мы им выделяем. Но это же такой пустяк! Значит, надо просто дать настолько много, чтобы они просто не сумели украсть всю сумму! И это определенно остановит наступление ВС России! wassat
      Господи, ну вот почему на этой планете не всем достаются мозги при рождении... what

      Ну да, как в древнем анекдоте про собрание колхозников, рожь и хомяков. Нехай подавятся.😀😀
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Дед-дилетант
      Значит, надо просто дать настолько много, чтобы они просто не сумели украсть всю сумму!

      Да! В качестве исследования порога насыщения. wassat
      1. fata-morgana Звание
        fata-morgana
        0
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Васян1971
        Цитата: Дед-дилетант
        Значит, надо просто дать настолько много, чтобы они просто не сумели украсть всю сумму!

        Да! В качестве исследования порога насыщения. wassat

        Вам --- 700 баллов! Не веселились так давно. Пошлём им в парламент: Брюссель, Вашингтон и МИ-6. Кто больше выделит К. К. для зекомпании!? Весёлая женщина (и прагматичная при том).
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:52
    Щупальцы украинской коррупции дотягиваются так далеко, что уже явно захватили собой и заинтересантов в Евросоюзе.

    Тоже мне секрет Полишенеля открыли, воровать на военных поставках это древнейшая мировая практика. А тут такой подарок - Черная дыра Украина. Просто Клондайк какой-то!
  13. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 10:54
    Ну, а где ещё вы найдёте желающих воевать с Россией? За любые деньги?
    Надо этих содержать. Дорого, конечно, но это всего лишь деньги.
  14. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 10:59
    О ее похождениям по буям в молодом возрасте, у нас легенды ходят laughing видать не хватило wassat
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:10
    Попрошайка " всея евррпы" , в понедельник будет трясти Макрона ,во вторник премьера Испании.
  17. torbas41 Звание
    torbas41
    +2
    Сегодня, 11:23
    Недалекая чухонская девочка Кая просто выражает основную цель в стремлении запада. "Нельзя допустить чтобы Россия победила." на этом все. Тетя отрабатывает свою зарплату. И ни каких "гешефтов" с откатов, она явно не получает. Думаю, это не про нее. Потому как круглая дура.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: torbas41
      И ни каких "гешефтов" с откатов, она явно не получает. Думаю, это не про нее.

      Да. Ей хватает самого процесса тяфканья. Ну, разве, что чуть-чуть для пронзительности слабого от природы голоса...
  18. Prometey Звание
    Prometey
    +1
    Сегодня, 11:26
    Глядя на нынешних политиков-недоумков, все же понимаешь, что, наверное, 60-70-е годы были золотым веком человечества, когда, несмотря, на идейные противоречия, политики умели договариваться и ценили ресурсы и богатство своих стран.
  19. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +1
    Сегодня, 11:30
    Так далеко не секрет, что эта коррупция в(на) Украине вскормлена, поощряется и курируется самим ЕС. Если бы эта "коррупция" не была бы так выгодна ЕС, то уже в ближайшее время финансирование Украины прекратилось бы. А так эта ситуация с "коррупцией" напоминает название одного известного советского фильма - ты мне, я тебе.
  20. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 11:36
    Эти откровенно бездарные существа не видят алгоритмов последовательных процессов ожидающих Европу и всех остальных. У них, очевидно нет и понимания того, что они хотят получить. Потому, что постоянный процесс новых вводных событий ими не контролируется и не управляться. Они заложники собственных иллюзий и Россия этим воспользуеться.
  21. Baro Звание
    Baro
    +1
    Сегодня, 11:44
    Гитлера тоже так же фиансировали ..Ату Россию ! А потом когда Русские радолбали Берлин ,сразу холокост появился и Израиль ..И опять еще сильнее на Россию наезд пошел Мы разогнали семибанкирщину И сразу "кровавый режим" и т.д Русские варвары и т.д. украинцев мочим ,теперь на радость сионистам ..Но вы тоже На прицеле ,все туда бегут воры и прочии ..
    Если что то начнется вы все там на прицеле , в Австралии особенно !!! Там все вскроется сразу и не будет австралии сразу
  22. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 11:50
    А вот датские политики, участвовавшие в галушкистанских коррупционных схемах, от чего-то как воды в рот набрали.
  23. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Сегодня, 11:59
    Железная логика паразитов. Несмотря на систематические кражи со склада, мы будем регулярно пополнять его содержимое! Кладовщики люди проверенные, на воротах в охране тоже чужих не держим.
  24. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 12:03
    Цитата: LIONnvrsk
    Нельзя допустить, чтобы Россия победила.

    Она имеет всепоглощающую завистливую лютую злобу к нашей Родине!
    Боже, как же их корёжит от слова РОССИЯ, как вурдалаков от солнечного света! yes

    Злоба + гешефт= движущая сила против России.
  25. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:20
    Напомним, что накануне...

    "Скандал", "Не хотел бы", "Под вопросом"... Дым и зеркала и прочие "бла-бла-бла"...
    "А Васька слушает, да жрёть."©(за точность цитаты не ручаюсьlol)
  26. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:11
    То есть, в переводе с южноэсьтонского - несмотря на Украину надо и дальше финансировать коррупцию?
  27. Prapor Звание
    Prapor
    +1
    Сегодня, 13:15
    Кажется она нас обманывает, ее настоящая фамилия - Каллапс)))