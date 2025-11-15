Поддержка Украины кажется незначительной в сравнении с возможными последствиями победы России. Нельзя допустить, чтобы Россия победила. Для этого нужно увеличивать санкционное давление. Мы продолжим работу на этом направлении.

Щупальцы украинской коррупции дотягиваются так далеко, что уже явно захватили собой и заинтересантов в Евросоюзе. Ряд евробюрократов уже настолько прикипел к финансам, которые текут в руки, возвращаясь в виде «откатов» при «выделении помощи Украине». Напомним, что только по официальным данным НАБУ сумма хищений в украинской энергетике за последнее время составила 100 млн долларов.Той еврочиновницей, которая активно «топит» за продолжение финансирования коррумпированного киевского режима, является Кая Каллас, глава департамента дипломатии и обороны ЕС.По словам евродипломатки, нужно и дальше продолжать финансирование Украины, так как «важна победа над Россией».Каллас:По словам Каллас, на Украине есть проблемы, в том числе коррупционного характера, но это не повод прекращать давать ей деньги.Напомним, что накануне премьер Словакии Фицо и вице-премьер Италии Сальвини заявили, что из-за коррупционных скандалов оказание Украине финансовой помощи под вопросом. Сальвини отметил, что не хотел бы, чтобы итальянские налогоплательщики финансировали украинскую коррупционную сеть.