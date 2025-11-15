Каллас заявила, что, несмотря на коррупцию, нужно и дальше финансировать Украину
Щупальцы украинской коррупции дотягиваются так далеко, что уже явно захватили собой и заинтересантов в Евросоюзе. Ряд евробюрократов уже настолько прикипел к финансам, которые текут в руки, возвращаясь в виде «откатов» при «выделении помощи Украине». Напомним, что только по официальным данным НАБУ сумма хищений в украинской энергетике за последнее время составила 100 млн долларов.
Той еврочиновницей, которая активно «топит» за продолжение финансирования коррумпированного киевского режима, является Кая Каллас, глава департамента дипломатии и обороны ЕС.
По словам евродипломатки, нужно и дальше продолжать финансирование Украины, так как «важна победа над Россией».
По словам Каллас, на Украине есть проблемы, в том числе коррупционного характера, но это не повод прекращать давать ей деньги.
Напомним, что накануне премьер Словакии Фицо и вице-премьер Италии Сальвини заявили, что из-за коррупционных скандалов оказание Украине финансовой помощи под вопросом. Сальвини отметил, что не хотел бы, чтобы итальянские налогоплательщики финансировали украинскую коррупционную сеть.
