Сладков: важно не только нарастить число дронов, но и скорректировать их работу

Наша страна по своим характеристикам напоминает большегрузный автомобиль КамАЗ. Чем больше в него грузят, тем лучше он едет.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.



Он написал:

Я бы не стал утверждать, что нам легко.

Его пост посвящен проблемам внедрения в российских подразделениях беспилотных систем. По мнению журналиста, подход к данному вопросу должен быть таким же, как и по отношению к любым другим видам вооружений.

А принципы такого подхода озвучивал министр обороны РФ Андрей Белоусов чуть ли не с первых дней после своего вступления в должность. Он отметил, что следует не просто наращивать технические возможности по всем направлениям, но и синхронизировать их работу между собой.

Если этот принцип перефразировать в отношении беспилотных систем, то он будет выглядеть примерно так: важно не только нарастить общее число дронов, но и скорректировать их работу, встроить их в общую систему управления войсками.

Сладков привел в пример ситуацию, которую лично наблюдал на одном из участков фронта. Там в небе одновременно находится большое число беспилотников. При этом их операторы, командиры подразделений и расчетов отлично договариваются между собой и эффективно взаимодействуют.

Вряд ли кто-либо в России, на Украине или в мире не согласен с необходимостью скорейшего завершения украинского конфликта – как минимум, формально. Но каждый представляет окончание военных действий и путь к нему совершенно по-разному. Российское руководство видит его в полном достижении целей специальной военной операции.
  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 11:39
    Ну если только под горку laughing , а так он только коптить сильнее начинает.
    Чëт не очень удачное сравнение
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:49
      Колличество превращать в качество. Логично. yes
  2. avdkrd Звание
    avdkrd
    +3
    Сегодня, 12:16
    Сладков затронул только верхушку айсберга. По большому счету, бардак гораздо более глубокий. Даже такой момент, как подготовка операторов fpv в сертифицированных центрах, никем не отслеживается, даже при учёте, что на это потратили деньги МО. Я по итогу, стал зенитчиков, а товарищ вообще в штурма попал ( учились в Октогоне в Питере). В реале никого не интересуют твои навыки, опыт и то на кого ты готовился. Система в этом отношении, не просто не поменялась, она стала гораздо хуже. Кто должен заниматься координацией, если совершенно не учитываются навыки, физические данные, образование итд?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 12:31
      По сути дела пункты отбора наверное и должны. Я бы их всех сейчас туда отправил скопом этих пунктоотборчиков и посмотрел бы на них, как бы они корячились. Надеюсь скоро в пунктах ветераны будут заведовать, а не эти пятисотые
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 13:36
      Цитата: avdkrd
      сертифицированных центрах, никем не отслеживается
      Когда не было такого рода войск, значит не было и специальности связанной с беспилотными системами. При распределении мало кто личные дела читает. Смотрят в карточке на ВУС и передают по заявке на комплектование.
  3. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 12:18
    На роли министров подошли бы компьюьеры. Или просто какой-нибудь ИИ.