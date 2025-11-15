«Политически мотивированное решение»: немецкие банки закрыли счета партии АдГ
Сразу несколько немецких кооперативных банков закрыли счета стремительно набирающей популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Представители политсилы отмечают, что это решение является политически мотивированным и обусловлено стремлением Берлина ограничить счета оппозиционеров за их позицию в отношении Украины.
В руководстве Verbund Volksbank OWL и Volksbank in Ostwestfalen подтвердили закрытие счетов оппозиционной партии, при этом они отказались раскрывать подробности, сославшись на «банковскую тайну».
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал АдГ «партией Путина» и объявил, что ни в коем случае не будет с ней сотрудничать, несмотря на рост ее популярности. При этом, согласно результатам недавних социсследований, АдГ имеет рейтинг 26%, что больше, чем у правящей коалиции ХДС/ХСС.
Между тем, сопредседатель АдГ Тино Хрупалла обвиняет Мерца в нарушении предвыборных обещаний и в продолжающейся деградации немецкой промышленности. Хрупалла напоминает, что производство стали в Германии упало на 12%, в настоящее время в стране выпускают на два миллиона автомобилей меньше, чем в 2017 году, продвигаются «зеленые» пошлины и нормирование бензина.
Хрупалла не видит угрозы Германии со стороны России и одновременно с этим возмущается действиями Польши. Руководство АдГ без обиняков называет Польшу союзником террористов, приводя в пример подрыв газопроводов «Северный поток», когда Варшава «не выдала Германии разыскиваемого преступника, террориста».
Информация