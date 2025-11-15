«Политически мотивированное решение»: немецкие банки закрыли счета партии АдГ

3 070 24
«Политически мотивированное решение»: немецкие банки закрыли счета партии АдГ

Сразу несколько немецких кооперативных банков закрыли счета стремительно набирающей популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Представители политсилы отмечают, что это решение является политически мотивированным и обусловлено стремлением Берлина ограничить счета оппозиционеров за их позицию в отношении Украины.

В руководстве Verbund Volksbank OWL и Volksbank in Ostwestfalen подтвердили закрытие счетов оппозиционной партии, при этом они отказались раскрывать подробности, сославшись на «банковскую тайну».



Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал АдГ «партией Путина» и объявил, что ни в коем случае не будет с ней сотрудничать, несмотря на рост ее популярности. При этом, согласно результатам недавних социсследований, АдГ имеет рейтинг 26%, что больше, чем у правящей коалиции ХДС/ХСС.

Между тем, сопредседатель АдГ Тино Хрупалла обвиняет Мерца в нарушении предвыборных обещаний и в продолжающейся деградации немецкой промышленности. Хрупалла напоминает, что производство стали в Германии упало на 12%, в настоящее время в стране выпускают на два миллиона автомобилей меньше, чем в 2017 году, продвигаются «зеленые» пошлины и нормирование бензина.

Хрупалла не видит угрозы Германии со стороны России и одновременно с этим возмущается действиями Польши. Руководство АдГ без обиняков называет Польшу союзником террористов, приводя в пример подрыв газопроводов «Северный поток», когда Варшава «не выдала Германии разыскиваемого преступника, террориста».
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VicVic Звание
    VicVic
    +8
    Сегодня, 12:13
    “Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал АдГ «партией Путина»"
    Если АдГ " партия Путина", а не например, "здравого смысла", то в таком случае, партия этого Мерца, это "партия Гитлера"
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:15
    "политическая борьба", она такая... политическая борьба wink
    фэйсом об тэйбол, самое то, что надо.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:37
      Обыкновенное европейское демократическое преследование за политическое инакомыслее. Ну, не посадили же их в демократичный концлагерь. am laughing
      1. dimon642 Звание
        dimon642
        -2
        Сегодня, 12:50
        Чем обыкновенное европейское демократическое преследование за инакомыслие отличается от нашего , российского .
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 13:03
          Цитата: dimon642
          Чем обыкновенное европейское демократическое преследование за инакомыслие отличается от нашего , российского .

          Наше преследование - недемократическое и очень-очень агрессивное, и угрожает западным ценностям. laughing lol
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 13:03
          Цитата: dimon642
          Чем

          За тамошнее, минусовать будут от туда, за тутошнее... можно получить не только минусы.
        3. tralmaster Звание
          tralmaster
          +2
          Сегодня, 13:21
          Тем что ты еще стучишь поклавишам.
          1. dimon642 Звание
            dimon642
            0
            Сегодня, 13:24
            Ну там уже же запретили стучать клавишами .
      2. poquello Звание
        poquello
        +2
        Сегодня, 13:19
        Цитата: Бородач
        Ну, не посадили же их в демократичный концлагерь.

        этт пока не посадили, на студента с его мемом "Кто желает погибнуть на восточном фронте?" дело завели
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 13:33
          Цитата: poquello
          Цитата: Бородач
          Ну, не посадили же их в демократичный концлагерь.

          этт пока не посадили, на студента с его мемом "Кто желает погибнуть на восточном фронте?" дело завели

          Пока не посадили, тем не менее, за довольно короткий срок, при неясных обстоятельствах, умерло пять партийных функционеров от этой партии.
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 13:12
      немецкие банки закрыли счета партии АдГ

      Кто то еще верит в демократические европейские ценности ? По моему, Европа превращается в большую авторитарную и помойную яму (отстойник). Делать там нечего.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:16
        Проигрывать никто не любит/не хочет...
        Как всегда, как и раньше... все методы "хороши", главное результат.
      2. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 13:25
        Цитата: frruc
        немецкие банки закрыли счета партии АдГ

        Кто то еще верит в демократические европейские ценности ? По моему, Европа превращается в большую авторитарную и помойную яму (отстойник). Делать там нечего.

        Банановая Германия, выборы подтасованные, суды нарушения игнорируют, инакомыслие преследуется, свободы получения информации нет, весь набор
  3. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +4
    Сегодня, 12:19
    this is western democracy
    its only that when it suits the ruling party
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Сегодня, 12:36
      Цитата: SUKRAM
      this is western democracy
      its only that when it suits the ruling party
      Перевод на русский
      Цитата: SUKRAM
      Такова западная демократия
      , она только когда это устраивает правящую партию

      Это очень тонко и правильно Вами подмечено!

      This is very subtly and correctly noticed by you!
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 13:35
        Демократия это диктатура демократов.
  4. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +1
    Сегодня, 12:30
    Эх , сейчас бы взбудоражить восточную Германию, и вернуть ГДР, но есть одно НО, к этому стремится и англия чтоб отхватить свой земельный гешефт
  5. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +3
    Сегодня, 12:37
    …несколько немецких кооперативных банков закрыли счета … оппозиционной партии «Альтернатива для Германии»…
    Поправка: не всей партии, а нескольких её региональных филиалов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия: Херфорд, Билефельд, Минден-Любеке. Куда более серьёзное закрытие счетов АдГ было - в этой же административной единице - в январе 2025-го: тот же Фольксбанк тогда перестал обслуживать партию во всей земле, включая партийную фракцию в ландтаге в Дюссельдорфе. Партия это пережила, но почему-то тогда же не врезала сразу Фольксбанку через парламент и суды, - только сейчас она собирается вынести вопрос правомерности закрытия счетов на парламентскую сессию. Не впервой заметно, что АдГ - не бойцы, а мальчики для битья, и своей мягкотелостью похоронят неплохую, в общем-то, идею.
  6. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +3
    Сегодня, 13:00
    АдГ прошла бутылочное горлышко, когда у них был рейтинг 11% - ее тогда не особо боялись и не верили, что рейтинг вырастет. А закрыть тогда могли. Но Шольц был умеренным политиком и не закрыли. Теперь 26%, а в восточных землях под 40% - такое уже не закроешь. Кроме того, рук-во АдГ набралось политического опыта и действуют умнее и гибче. Так что нацист Мерц нервно покуривает в сторонке, изрыгая отрыжки ненависти и нетерпимости.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:09
    Ну не убили же, как лет сто назад бывало. Хотя да, еще не совсем 100, так что все впереди.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 13:45
      В Германии случился настоящий мор политиков. В течение каких-то двух недель умерли 16 человек.... все они были кандидатами в депутаты на муниципальных выборах разных немецких земель и ушли из жизни в преддверии выборов. Выборы должны состояться 14 сентября.

      Половина - от АдГ , остальные наверно оказались слишком информированными и отказались покрывать делишки более "демократичных" партий. Синхронность свидетельствует о управлении операцией из единого центра.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:24
    «Политически мотивированное решение»: немецкие банки закрыли счета партии АдГ

    Глядя на всю эту вакханалию видно, какой чудовищной ошибкой стало объединение Германии.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 13:48
      Цитата: AK-1945
      «Политически мотивированное решение»: немецкие банки закрыли счета партии АдГ

      Глядя на всю эту вакханалию видно, какой чудовищной ошибкой стало объединение Германии.

      этт его назвали "объединением Германии", реально было поглощение
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:25
    Сразу несколько немецких кооперативных банков закрыли счета стремительно набирающей популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)
    Демократия в действии!