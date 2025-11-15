Трамп признал раздражение войной на Украине и уверен, что она скоро закончится

2 216 11
Трамп признал раздражение войной на Украине и уверен, что она скоро закончится

Президент США Дональд Трамп снова высказался о войне на Украине в привычной для себя манере. В интервью британскому GB News он назвал происходящее тяжелой, утомляющей бойней, от которой, по его словам, уже устали все. Трамп заявил, что только за октябрь, по его оценке, погибли около 25000 военных с обеих сторон.

Он не прятал раздражения: мол, рассчитывал на более быстрый выход к переговорам, особенно учитывая его прежние отношения с Владимиром Путиным. И все же он уверяет, что конец все равно будет, и вроде бы не где-то на горизонте десятилетий, а ближе.



В разговоре всплыл еще один момент – давление на страны, которые продолжают покупать российскую нефть. Трамп прямо сказал: США уговаривают и подталкивают разные государства, включая Индию, чтобы те понемногу снижали закупки. По его словам, кое-какие успехи на этом поле уже есть.

И тут вспоминается начало ноября, когда Трамп уже говорил, что видит шанс завершить войну за несколько месяцев. Тогда он объяснял свой оптимизм просто: Москва, по его мнению, хочет вернуться к нормальным торговым отношениям с США и расширять экономические связи. Тогда же он заявил, что Индия перестала покупать нефть у России. Оказалось, что не перестала...

А потому к заявлениям Трамп многие эксперты относятся весьма философски.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:18
    ❝ К заявлениям Трамп многие эксперты относятся весьма философски ❞ —

    — «Собака лает, ветер носит» © ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 12:24
      Трамп признал раздражение войной на Украине
      А оружие и разведданные поставляют. am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:19
    К словам, делам со стороны полосатиков стоит относится... а можно и не относится, само пройдёт или не пройдёт...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:45
      Цитата: rocket757
      К словам, делам со стороны полосатиков стоит относится... а можно и не относится, само пройдёт или не пройдёт...

      Украина не продержится десятилетия. no
      России удалось взломать многолетние заминированные оборонительные рубежи Украина в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
      Дальше таких рубежей нет. Да и населенных пунктов пожиже.
      Создаётся впечатление, что уже в следующем году фронт ВСУк на Левобережье Украины посыпется.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 13:14
        Победа будет за нами, но... а потом придётся разберутся с последствиями!
        Это наш путь и никто его не пройдёт, кроме нас.
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 12:23
    Вот достало уже, трамп раздражен, трамп нахмурился, трамп пукнул огорченно и ядерку испытает поэтому...... Чем больше в мире буду следить за его психозом, тем больше он будет дурить. Нам-то это все надо? negative
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 12:29
    США — главный лоббист войны на Украине начали с майдана ! Поставлять оружие и говорить, что, типа, мы устали, это на кого рассчитано ? (если устали перестаньте продавать и поставлять оружие)
    В разговоре всплыл еще один момент – давление на страны, которые продолжают покупать российскую нефть
    То есть США хочет на своих условиях закончить конфликт!
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 12:39
    Трамп признал раздражение войной на Украине и уверен, что она скоро закончится.

    Так он в начале своего президентского срока был уверен, что закончит ее по мановению ока, а воз и ныне там.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 13:22
      Цитата: AK-1945
      Так он в начале своего президентского срока был уверен, что закончит ее по мановению ока, а воз и ныне там.

      Кто ж знал, что за украину Британия впишется + ЕС. Трамп быстренько оценил возможности продаж оружия, все равно кому, но на словах "не на украину", и теперь получает прибыль. так что слова словами, для имиджу, а дела делами.
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:30
    Трамп признал раздражение войной на Украине и уверен, что она скоро закончится

    Ну конечно, сами развязали, хотели Россию поставить в позу пьющего оленя, но не срослось.
    Вот и раздражение от не сбывшихся надежд и чаяний. lol
  7. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    0
    Сегодня, 13:30
    Ирано- Иракская война, тоже всех раздражала.Закончилась после понимания бесполезности.