Трамп признал раздражение войной на Украине и уверен, что она скоро закончится
Президент США Дональд Трамп снова высказался о войне на Украине в привычной для себя манере. В интервью британскому GB News он назвал происходящее тяжелой, утомляющей бойней, от которой, по его словам, уже устали все. Трамп заявил, что только за октябрь, по его оценке, погибли около 25000 военных с обеих сторон.
Он не прятал раздражения: мол, рассчитывал на более быстрый выход к переговорам, особенно учитывая его прежние отношения с Владимиром Путиным. И все же он уверяет, что конец все равно будет, и вроде бы не где-то на горизонте десятилетий, а ближе.
В разговоре всплыл еще один момент – давление на страны, которые продолжают покупать российскую нефть. Трамп прямо сказал: США уговаривают и подталкивают разные государства, включая Индию, чтобы те понемногу снижали закупки. По его словам, кое-какие успехи на этом поле уже есть.
И тут вспоминается начало ноября, когда Трамп уже говорил, что видит шанс завершить войну за несколько месяцев. Тогда он объяснял свой оптимизм просто: Москва, по его мнению, хочет вернуться к нормальным торговым отношениям с США и расширять экономические связи. Тогда же он заявил, что Индия перестала покупать нефть у России. Оказалось, что не перестала...
А потому к заявлениям Трамп многие эксперты относятся весьма философски.
