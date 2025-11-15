Украинские информационные ресурсы комментируют информацию о потере ВСУ контроля над большей частью Новопавловки. Это село в Днепропетровской области, где располагалась «ставка» ВСУ после фиаско противника на Покровском направлении.Напомним, что тогда же, после озвученного фиаско, украинское командование приняло решение о переименование целого оперативного направления – в Новопавловское. Теперь, судя по всему, оперативное направление со стороны Киева ожидают новые переименования, так как сформированное ранее рассыпалось благодаря военным успехам наших войск.Украинские журналисты выражают озабоченность тем, что при потере Новопавловки к российской армии перейдёт весь юго-восток Днепропетровской области. Одновременно с этим не станет нерешаемой задачей выгод к пгт Межевая, от которой на участке до села Славянка держится логистика ВСУ на западе Донбасса, а именно – у Доброполья.Примечательно, что ресурсы противника вновь объясняют успех армии России «густым туманом». Дешёвая риторика. Получается. что туман играет исключительно в пользу Вооружённых сил России, позволяя брать под контроль новые и новые территории.К настоящему моменту армия России ведёт зачистку на севере Новопавловки, одновременно с этим расширяя левый (восточный) фланг у этого села, которое для противника из ключевого с точки зрения логистики превращается «в не имеющее стратегического значения».

