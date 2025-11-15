ВСУ потеряли «ставку» в Новопавловке, оперативное направление рассыпалось

ВСУ потеряли «ставку» в Новопавловке, оперативное направление рассыпалось

Украинские информационные ресурсы комментируют информацию о потере ВСУ контроля над большей частью Новопавловки. Это село в Днепропетровской области, где располагалась «ставка» ВСУ после фиаско противника на Покровском направлении.

Напомним, что тогда же, после озвученного фиаско, украинское командование приняло решение о переименование целого оперативного направления – в Новопавловское. Теперь, судя по всему, оперативное направление со стороны Киева ожидают новые переименования, так как сформированное ранее рассыпалось благодаря военным успехам наших войск.





Украинские журналисты выражают озабоченность тем, что при потере Новопавловки к российской армии перейдёт весь юго-восток Днепропетровской области. Одновременно с этим не станет нерешаемой задачей выгод к пгт Межевая, от которой на участке до села Славянка держится логистика ВСУ на западе Донбасса, а именно – у Доброполья.

Примечательно, что ресурсы противника вновь объясняют успех армии России «густым туманом». Дешёвая риторика. Получается. что туман играет исключительно в пользу Вооружённых сил России, позволяя брать под контроль новые и новые территории.

К настоящему моменту армия России ведёт зачистку на севере Новопавловки, одновременно с этим расширяя левый (восточный) фланг у этого села, которое для противника из ключевого с точки зрения логистики превращается «в не имеющее стратегического значения».
5 комментариев
  1. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 12:30
    Есть ли у метеослужб способ создать туман, ведь насколько я знаю дожди или чистое небо они могут создать?
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 12:55
      Дождь и чистое небо - это выборочное ускорение процесса конденсации тумана с помощью химикофизических агентов.
      Сам туман - итог глобальных условий температуры и влажности. Этими условиями на большой территории управлять энергетически очень затратно.
  2. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 13:04
    левый (восточный) фланг у этого села

    У автора юг с севером поменялись местами? Левый - это западный! А восточный находится справа!!! Ну, или карты врут...
    1. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 13:15
      Цитата: sirGarry
      левый (восточный) фланг у этого села

      У автора юг с севером поменялись местами? Левый - это западный! А восточный находится справа!!! Ну, или карты врут...



      Ну вы даёте, тогда по вашим словам и река Днепр должна течь на север и вливаться в балтийское или северное море и карты врут laughing belay
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 13:28
    Украинские журналисты выражают озабоченность...

    Поздно выражать озабоченность. Днепропетровщина, равно как и Николаевщина с Одесской, Харьковской и Сумской областями, должны стать Российскими! yes