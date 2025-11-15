ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ – на Украине их всего четыре

Под Кременчугом в Полтавской области российские военные атаковали электрическую подстанцию на 330 кВ. Там располагалось комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ, которое уже не подлежит ремонту.

Об этом сообщает Telegram-канал «Сам себе энергетик».



Как сообщают другие источники, подстанции нанесен серьезный ущерб. Поражены здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и другие помещения, а также повреждено оборудование объекта. Предполагается, что удары по цели наносились большим количеством дронов-камикадзе «Герань».


Таким образом, ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ, а ведь на Украине их было всего лишь четыре. Теперь осталось три. Это многофункциональное устройство, в корпусе которого сосредоточены сборные шины, трансформаторы тока и другое оборудование. И быстро его восстановить невозможно.

Уничтожение такого объекта под Кременчугом отрезает большую часть левобережья от общей энергосистемы Украины.

Вовсе не факт, что украинские энергетики предусмотрели, как будут действовать в данной ситуации. А ведь не исключено, что следующими могут подвергнуться атакам и остальные три КРУЭ 330 кВ.

Ранее некоторые украинские эксперты высказывали предположения, что российские военные начнут наносить удары по атомным станциям, чтобы остановить их. Но для этого бить по АЭС вовсе не требуется – достаточно вывести из строя питающие их ключевые электроподстанции.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +14
    Сегодня, 12:09
    А ведь не исключено, что следующими могут подвергнуться атакам и остальные три КРУЭ 330 кВ. Но для этого бить по АЭС вовсе не требуется – достаточно вывести из строя питающие их ключевые электроподстанции.


    Вопрос давно перезрел, как и вынос ОРУ 750 КВ вместе с линиями синхронизации перетока электроэнергии от мадьяр, поленьев, словаков без всякого ответно-предупредительного сигнала, иначе критические объекты РФ будут сами за себя говорить словами российского народа.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +5
      Сегодня, 12:21
      Хорошо хоть не написали, что уничтожили в ответ на их удары... Как же надоели эти тупые оправдания ударов по врагу. Интересно, когда нам прилетает от ВСУ по подстанциям или НПЗ, их СМИ тоже оправдываются, что бьют в ответ и никак иначе?
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +6
        Сегодня, 12:38
        Сабуров_Александр53
        Сегодня, 12:21
        Хорошо хоть не написали, что уничтожили в ответ на их удары... Как же надоели эти тупые оправдания ударов по врагу. Интересно, когда нам прилетает от ВСУ по подстанциям или НПЗ, их СМИ тоже оправдываются, что бьют в ответ и никак иначе?

        hi Совершенно верно, бандеронацистский режим вместе с низовыми щирыми свидомыми небратьями демонстрируют каждый дань свою ненависть к военным и мирным россиянам, изголяясь в нацистских методах нанесения ударов по гражданским объектам, домам, пытками военнопленных и диверсиями.
        Поэтому выносить весь фашистско- нацистский режим нужно безжалостно, как и всей критической инфраструктуре провести декоммунизацию, деэлектрификацию, с русским наследием которой борются селюки. am
    2. Маз Звание
      Маз
      +6
      Сегодня, 13:09
      — Я знаю ВСЕ! — сказала Википедия.
      — Во мне все можно найти! — похвастался Googlе.
      — Я самый главный в мире! — заявил Intеrnеt.
      — Ну, ну… — тихо ответило электричество.
  2. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +16
    Сегодня, 12:10
    Таким образом, ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ, а ведь на Украине их было всего лишь четыре. Теперь осталось три

    А чего тянуть кота за бантик? Даёшь ещё три!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Cap.Nemo58rus
      Таким образом, ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ, а ведь на Украине их было всего лишь четыре. Теперь осталось три

      А чего тянуть кота за бантик? Даёшь ещё три!

      Что значит ещё три? what
      Даешь ещё ВСЕ!!! good
      ВСЕ электроподстанции на Украине должны быть уничтожены к началу зимы.
  3. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +9
    Сегодня, 12:10
    Но для этого бить по АЭС вовсе не требуется – достаточно вывести из строя питающие их ключевые электроподстанции.

    Вроде уже писали не раз, что не питающие а отводящие нагрузку. Без нагрузки станция автоматически переходит на холодный режим работы.
  4. virA Звание
    virA
    +13
    Сегодня, 12:11
    Атаковали КРУЭ 330 кВ на ПС 330 кВ Кременчуг
    Плотность упаковки высоковольтных аппаратов в КРУЭ на порядок выше чем на открытом распредустройстве.
    Поэтому в случае поражения восстанавливать такой объект сложнее чем обычную подстанцию, где меняют только пораженные аппараты.
    1. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      +2
      Сегодня, 12:14
      Вопрос: сложнее восстановить или надо строить новую?
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 13:40
        Это еще автор поскромничал про плотность упаковки аппаратов в 1 порядок.. КРУЭ - компактная установка на элегазе.. и скорее всего это была АВВ или Сименс.. хотя могли быть и китайцы - не важно. Да, ОРУ проще положить т.к. там поля, открытые жесткие шины и простор.. но и проще востанавливать. А КРУЭ - достаточно разгерметизации контура чтобы нарушить работу целой системы ввода и распределения. Восстанваливать КРУЭ после поражения оружием - вообще из области фантастики.. Там не то что блоки заменить, настроить синхронность механики и плотность контура циркуляции элегаза не говоря уже про автоматику и управление. После прилета - только полное восстановление/замена установки спасет в подобном случае. Это не говоря еще о самой площадке/здании для установки. И кроме существенных финансовых вливаний - еще опытных специалистов привезти, если ехать согласятся (своих небось уже утилизировали)... В общем техника хорошая была и, судя по номиналу в 330кВ, - там и сборка была не из 10-ти фидеров..
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 12:14
    Таким образом, ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ, а ведь на Украине их было всего лишь четыре. Теперь осталось три.


    Четыре негритёнка пошли купаться в море,
    Один попался на приманку, их осталось трое.

    Трое негритят в зверинце оказались,
    Одного схватил медведь, и вдвоём остались.

    Двое негритят легли на солнцепёке,
    Один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий.

    Последний негритёнок поглядел устало,
    Он пошёл повесился, и никого не стало. (с)
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 12:32
      Всего четыре КРУЭ,
      А нынче посмотри -
      «Герани» прилетели
      И их осталось три...
      Возможно, скоро будет
      Их два или одно...
      Так электроснабжение
      Мутирует в дерьмо...
  6. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    Сегодня, 12:24
    well over time, maybe top brass is slowly coming around
    but better late than never
    the rest need took out as soon as possible
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 12:33
    Опять споры... бесконечные.
    Впрочем, утверждать, что в спорах рождается/не рождается истина, смысла нет... по разному происходит.
    А так, любые действия, приближающие противника к разгрому, надо реализовывать... тут споров нет.
  8. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 12:36
    Бить по АЭС конечно не будем … останавливая/уничтожажая сетевую структуру идём правильной дорогой денацификации а АЭС они и сами остановят как только подстанции вокруг перестанут функционировать
  9. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 12:57
    ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ, а ведь на Украине их было всего лишь четыре. Теперь осталось три.

    А три почему осталось? У них засекреченные координаты? recourse
  10. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    -2
    Сегодня, 13:25
    Ну и что, что их всего 4? Может просто не посчитали нужным ставить больше, дорого наверное. 330 кВ это средняя мощность потребления маленького села, не более 50 домов, или небольшой организации, или одного коттеджа местного олигарха. Откуда столько восторгов?
  11. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 13:39
    Цитата: Vitaly.17
    330 кВ это средняя мощность потребления маленького села, не более 50 домов,

    Вы случайно не перепутали киловольты с киловаттами? laughing