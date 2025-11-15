ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ – на Украине их всего четыре
Под Кременчугом в Полтавской области российские военные атаковали электрическую подстанцию на 330 кВ. Там располагалось комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ, которое уже не подлежит ремонту.
Об этом сообщает Telegram-канал «Сам себе энергетик».
Как сообщают другие источники, подстанции нанесен серьезный ущерб. Поражены здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и другие помещения, а также повреждено оборудование объекта. Предполагается, что удары по цели наносились большим количеством дронов-камикадзе «Герань».
Таким образом, ВС России уничтожили распредустройство КРУЭ 330 кВ, а ведь на Украине их было всего лишь четыре. Теперь осталось три. Это многофункциональное устройство, в корпусе которого сосредоточены сборные шины, трансформаторы тока и другое оборудование. И быстро его восстановить невозможно.
Уничтожение такого объекта под Кременчугом отрезает большую часть левобережья от общей энергосистемы Украины.
Вовсе не факт, что украинские энергетики предусмотрели, как будут действовать в данной ситуации. А ведь не исключено, что следующими могут подвергнуться атакам и остальные три КРУЭ 330 кВ.
Ранее некоторые украинские эксперты высказывали предположения, что российские военные начнут наносить удары по атомным станциям, чтобы остановить их. Но для этого бить по АЭС вовсе не требуется – достаточно вывести из строя питающие их ключевые электроподстанции.
Информация