Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Попрад поговорить со школьниками и студентами – вроде бы обычная встреча, но атмосфера с самого начала была далека от спокойной. Несколько студентов пришли в чёрных футболках, показывая, что они поддерживают Украину и не согласны с курсом правительства.Как только Фицо начал говорить о Евросоюзе и его позиции по украинскому конфликту, зал буквально ожил. Школьники подняли связки ключей и начали звенеть – старый символ «бархатной революции». Кто-то просто встал и вышел, даже не пытаясь скрыть свое отношение к словам премьера.Фицо вспыхнул. Он резко ответил бунтарям, что, раз они так рьяно поддерживают Киев, то пусть едут на фронт и помогают «по-настоящему», а не такими акциями протеста. В словацких медиа это тут же стало темой дня – особенно на фоне того, что отношения между молодым поколением и правительством за последние месяцы заметно накалились. Не без брюссельской финансовой поддержки «несогласных».Продолжая выступление, премьер вернулся к теме помощи Украине. Он снова раскритиковал план ЕС выделить Киеву 140 млрд евро, заявив, что такой шаг только продлит войну минимум на два года. По его словам, Словакия не должна втягиваться в дорогое и бесконечное противостояние, которое, как он считает, никак не помогает стране.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»