Фицо предложил студентам-бунтарям отправиться на фронт, если они «за Украину»

5 115 35
Фицо предложил студентам-бунтарям отправиться на фронт, если они «за Украину»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Попрад поговорить со школьниками и студентами – вроде бы обычная встреча, но атмосфера с самого начала была далека от спокойной. Несколько студентов пришли в чёрных футболках, показывая, что они поддерживают Украину и не согласны с курсом правительства.

Как только Фицо начал говорить о Евросоюзе и его позиции по украинскому конфликту, зал буквально ожил. Школьники подняли связки ключей и начали звенеть – старый символ «бархатной революции». Кто-то просто встал и вышел, даже не пытаясь скрыть свое отношение к словам премьера.



Фицо вспыхнул. Он резко ответил бунтарям, что, раз они так рьяно поддерживают Киев, то пусть едут на фронт и помогают «по-настоящему», а не такими акциями протеста. В словацких медиа это тут же стало темой дня – особенно на фоне того, что отношения между молодым поколением и правительством за последние месяцы заметно накалились. Не без брюссельской финансовой поддержки «несогласных».

Продолжая выступление, премьер вернулся к теме помощи Украине. Он снова раскритиковал план ЕС выделить Киеву 140 млрд евро, заявив, что такой шаг только продлит войну минимум на два года. По его словам, Словакия не должна втягиваться в дорогое и бесконечное противостояние, которое, как он считает, никак не помогает стране.
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +14
    Сегодня, 12:28
    А эти студенты часом ли не приезжие с Незалежной?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +4
      Сегодня, 12:37
      Тоже так подумал.)) с этих сбудется...
      1. frruc Звание
        frruc
        +6
        Сегодня, 13:05
        зал буквально ожил.

        В студенческой среде имеются свои лидеры, которые управляются извне, и г-н Фицо там точно не авторитет. Тоже самое творится и в наших ВУЗах.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 13:39
          Цитата: frruc
          Тоже самое творится и в наших ВУЗах.

          Ладно студенты, не знаю разобрались-ли в наших вузах с преподавателями, которые в открытую враждебны России и топят за западные ценности. Или тот же Ельцын центр. Уж сколько про него сказано.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 13:45
            Теренин hi ,как эти "учителя"преподавали так и преподают, двух-трёх самых отбитых отстранили и успокоились,а оставшиеся как вкладывали свои идеи так и вкладывают.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 13:49
              Цитата: Ропот 55
              Теренин hi ,как эти "учителя"преподавали так и преподают, двух-трёх самых отбитых отстранили и успокоились,а оставшиеся как вкладывали свои идеи так и вкладывают.

              hi
              О чём и речь. Эти спящие ячейки преподавателей - либералов ещё принесут России проблемы.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 13:50
                Теренин,это вряд-ли ,есть реальная опасность и она приезжает каждый день.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 13:25
        Цитата: Артур Грудинин
        А эти студенты часом ли не приезжие с Незалежной?
        Могут быть и словаки, и чехи , и т.д.! А именно.

        Достаточно вспомнить события 1968 года в Чехословакии, когда союзные Чехословакии войска СССР и ГДР согласно Варшавскому договору по просьбе руководства Чехословакии вошли в страну спасать социалистический строй в Чехословакии от контрбуржуазного госпереворота в виде "оранжевой революции" в стране.

        Советские военнослужащие не отвечали ответным огнём на выстрелы по ним и прочие провокации со стороны вооружённых восставших, например, в той же Праге чехов. Приказ был не стрелять!
        А вот в немцы из ВС ГДР отвечали по стрелявшим по ним чехам огнём по полной!

        Надо полагать, что это всё-таки была слабонервная и недальновидная ошибка политики Политбюро СССР во главе с Хрущёвым.

        В 1974 году чехи немцев уважали за силу, а против русских, как якобы за их слабость к восставшим, у многих чехов оставалось презрительное пренебрежение.



        Думается, что настроения эти среди молодёжи в странах бывшей Чехословакии не только сохранились в народной памяти, но и подогреваются за счёт их членства в ЕС и НАТО
        1. ergh081 Звание
          ergh081
          +1
          Сегодня, 13:48
          Я Вам скажу больше: США в 1945 году так жахнули по японским городам ядерными бомбами, что те до сих пор не могут вспомнить- кто же их бомбил, а в Германии сносили города обычными бомбардировками - один Дрезден чего стоит - так вот сейчас США для них - это лучший друг и защитник. Россия же, наши солдаты неоднократно выручали Европу от различных фюреров - и до сих пор не в чести. Вот и думайте, друзья, делайте выводы о том: КАК надо воевать с этими соседями
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Артур Грудинин
      А эти студенты часом ли не приезжие с Незалежной?

      Выписать им туристические путёвки в Мирноград. am laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Бородач
        Выписать им туристические путёвки в Мирноград.

        В публикации несколько смягчены слова Фицо в адрес недовольных студентов, а он им это и предложил в довольно жёсткой форме:
        Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил словацким студентам отправиться на Украину воевать, если они поддерживают продолжение конфликта. Учащиеся демонстративно покинули зал.

        «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», - сказал словацкий лидер.

        https://tvzvezda.ru/news/202511142238-Dhtef.html
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 14:01
          Александр , "срач" в школе с Фицо и сопровождавшими его политическими деятели в основном не из за Украины ,а из-за того после законной победы Фицо стал " диктатором" .Фицо потихоньку " плющит" оппозицию .( Нв основе СМИ Словакии).
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 12:30
    абсолютно правильный заход (запад как всегда без фантазий задействует студентов ) … если вы такие умные почему строем не ходите … особо в рядах ВСУ …
    Студенты некая активная масса сильно подверженная манипуляциям ибо своего критического отношения не сформировано … да и собственно терять особо им нечего при либерастической системе образования
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 13:45
      Цитата: silberwolf88
      абсолютно правильный заход (запад как всегда без фантазий задействует студентов ) … если вы такие умные почему строем не ходите … особо в рядах ВСУ …
      Студенты некая активная масса сильно подверженная манипуляциям ибо своего критического отношения не сформировано … да и собственно терять особо им нечего при либерастической системе образования

      Конечно, их легко использовать в протестах и маршах, поскольку это романтика , адреналин и будоражит кровь.
      Как показывает исторический опыт, при смене власти, этих студентов также легко расстреливать пачками, как посягающих на новую власть.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:33
    Я смотрю у словацких бунтарок слишком волосы длинные.Побрить налысо и волосы отправить на плетение антидроновых сетей ,пусть закрывают энергообьекты Украины. laughing
    1. ANB Звание
      ANB
      +3
      Сегодня, 12:40
      . волосы отправить на плетение антидроновых сетей

      Зачем отправлять? Пусть сами и плетут.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 12:49
      у словацких бунтарок слишком волосы длинные

      У них ещë и морды кирпичом
    3. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      +2
      Сегодня, 12:55
      Ценю ваш юмор! Но. Вспомнился советский фильм "Человек с бульвара Капуцинов". Там волос с одной головы хватило на целый киноэкран. Так что ваша версия вполне жизнеспособна. С маленьким добавлением. На теле ещё много мест, где растут волосы. Вот пусть ...эйропэйцы их сбривают и ткут противодронные сети.
    4. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 13:09
      tralflot1832 hi ,читал ещё в печатном издании что из волос женщин заключённых в концлагеря их кумиров делали стельки для подводников и летчиков полярной авиации а так же для других хоз.нужд,тоже вариант.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 12:37
    Ага, и все строем побежали в сторону границы бандерлянда)))
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: ТермиНахТер
      Ага, и все строем побежали в сторону границы бандерлянда)))

      Это смотря кто у власти государства. winked
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +6
    Сегодня, 12:38
    Несколько студентов пришли в чёрных футболках, показывая, что они поддерживают Украину и не согласны с курсом правительства.

    Образование платное или нет? Если платное - повысить для "помощи" украм. Если бесплатное (за счёт государства) - перестать финансировать, типа деньги уйдут на "помощь" украм. Думаю, первыми оценят и образуются родители "бунтарей"...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 12:42
    Конечно, те которые онижежедети, очень удобный/податливый материал для манипуляций...
    Давно понятно, проявилась такая истина... если вы не озаботитесь воспитанием своих детей/молодёжи, этим займут я другие и весьма вероятно, враги.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 14:01
      Цитата: rocket757
      если вы не озаботитесь воспитанием своих детей/молодёжи

      Да тут дело не только в этом. Просто у молодежи гормонов много, а ума мало.
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 12:46
    "предложил студентам-бунтарям отправиться на фронт, если они «за Украину»"
    И вот почему ВС РФ должны за свой счёт утилизировать всякое гейропейское дерьмо.
    Пора им счёт выставить.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Livonetc
      "предложил студентам-бунтарям отправиться на фронт, если они «за Украину»"
      И вот почему ВС РФ должны за свой счёт утилизировать всякое гейропейское дерьмо.
      Пора им счёт выставить.

      При желании властей, счета и средства враждебных государств в России тоже можно найти. Вот за их счёт и утилизировать.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:07
    Не те скубенты пошли, вот Родион Раскольников - то не ключами или еще чем звенел, у него топор был!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 13:16
      faterdom hi , это они ПОКА ключиками звенят а при поступлении комманды начнут камушками,фальшфеерами и прочей пиротехникой кидаться,бутылки в ход пойдут,примеров в истории масса, студенты всегда против,потому как живут в своём мире виу-виу.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +2
        Сегодня, 13:22
        Ну если их и впрямь "на фронт", то тут они и революцию устроят.
        Сначала "демократию" надо настоящую выстроить, а потом уже скубентов на фронт отлавливать.
        Чем как раз-таки сейчас Германия занимается: сначала демократия, снятие потолка финансирования, закон о всеобщей воинской обязанности "по жребию", а потом уж и студенты здрастьте. Причем незаконопослушных мусульман Германии не отловить, а вот законопослушных немцев, будь они хоть из АдГ или там от Сары Вагенкнехт - куда денутся, им жребий и выпадет, естественно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 13:43
          faterdom,ну так сытый и лоснящийся дойче в армию не хочет у него другие интересы,а вот голодный и зашуганный глядишь и потянется в Бундесвер. А там с него слепят что нужно.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:23
    Цитата: Артур Грудинин
    А эти студенты часом ли не приезжие с Незалежной?
    Такое может быть!
  10. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 13:50
    Студенты всегда и во все времена были наиболее бунтующией частью общества. По сути им не так важно против чего протестовать, лишь бы протестовать против действующего порядка, курса правительства и всего остального. Особенно к бунту и недовольству склонна молодёжь либеральная, коя довольно часто оказывается подавляющей частью учащихся ВУЗов.

    Думаю, что право на получение высшего образования должно предоставляться по факту прохождения срочной службы в армии или альтернативной службы. У девушек тоже должны быть критерии отбора в ВУЗ по результату либо прохождения срочной службы, либо альтернативной службы, либо рождения ребёнка, либо иных каких-либо вкладов в развитие государства. Но просто так к высшему образованию не должен допускаться никто.

    Это проблема есть у нас, она есть и на Западе, где и вовсе многие страны отказались от обязательной воинской, либо альтернативной службы. В результате вчерашние школьники, не знающие, не видевшие и ничего толком не понимающие, нашпигованные по самую макушку гормонами, берутся судить о вопросах не их ума.

    Доступ к политической и социальной жизни издревле был увязан со службой своей стране, а не как сейчас, когда тот, кто служит Родине - тот, сами понимаете, а тот кто "откосил" -герой.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Vladlous
      Доступ к политической и социальной жизни издревле был увязан со службой своей стране, а не как сейчас, когда тот, кто служит Родине - тот, сами понимаете, а тот кто "откосил" -герой.

      Логично, и на пользу государства. yes
  11. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 13:58
    Надо было приехать туда с представителями военкоматов (не знаю как они там правильно называются) и объявить, что он мол идет навстречу их желанию и все кто поддерживают Украину немедленно мобилизовываются и отправляются в миротворческий корпус под Покровск.
    Представляю какое было бы зрелище.
  12. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 13:59
    С этими цветами иногда возникают проблемы, черный и красный — цвета флага как антифашистов, так и нацистов, групп, враждебных друг другу.
    Что касается студентов в Словакии, я читал, что у значительной их части мнение отличается от мнения тех, кто находится в комнате, это был опрос общественного мнения среди большей группы.