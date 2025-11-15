Разведка США: крупнейшая китайская компания передаёт НОАК данные пользователей

845 12
Разведка США: крупнейшая китайская компания передаёт НОАК данные пользователей

По информации американской разведки, крупнейшая китайская технологическая компания Alibaba Group предоставляет НОАК технологии для операций против целей в США, а также доступ к данным пользователей. Офис директора американской национальной разведки Тулси Габбард утверждает, что Китаю удалось скомпрометировать американскую инфраструктуру способами, которые он мог бы использовать в ходе конфликта с США.

Как пишет британское издание Financial Times, эти заявления отражают растущую обеспокоенность Вашингтона по поводу китайских облачных сервисов, технологий искусственного интеллекта и возможности Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США. В рассекреченном документе, датированном 1 ноября, говорится, что Alibaba предоставляет НОАК и правительству КНР доступ к пользовательским данным, включая IP-адреса, сведения о Wi-Fi и платежах, а также различные услуги, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, американская разведка располагает данными, что НОАК получила от Alibaba сведения о так называемых «уязвимостях нулевого дня», то есть о вредоносном программном обеспечении, для противодействия которому еще не созданы защитные механизмы. В Alibaba назвали эти утверждения американцев «полной чушью» и попыткой «манипулировать общественным мнением и очернить компанию». При этом предполагаемое взаимодействие с НОАК компания комментировать отказалась.



Американские чиновники отмечают, что администрация США «очень серьезно относится к этим угрозам и работает день и ночь, чтобы снизить текущие и потенциальные риски и последствия кибератак, в которых используются ненадежные поставщики».
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:26
    Ну бедааа,куда бедным амерам деваться?))) Здесь данные китайцы воруют,там русские ..посейдоном,,и ,,буревестником,,пугают,в городах бунты и войска...Во жизнь началась у ,,исключительной нации,,)))
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:28
    Разведка США: крупнейшая китайская компания передаёт НОАК данные пользователей.

    Подавляющее большинство крупнейших Мировых компаний передают данные пользователей всевозможным разведслужбам США. И шо?!
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:39
    Всё следят за всеми и это аксиома!!!
    И только наши "одаренные" и либералы пытаются убедить всех остальных что на Западе чтут свободу слова и секреты переписок и мессенджеров.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Ропот 55
      И только наши "одаренные" и либералы пытаются убедить всех остальных что на Западе чтут свободу слова и секреты переписок и мессенджеров.

      Извините, но наш оператор, прослушивающий ваш айфон, убедительно просит вас на ночь класть его под подушку, потому что вы очень громко храпите.)
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:52
        ...и скажите вашей жене чтобы так не охала и не вскрикивала при исполнении супружеских обязанностей - это очень раздражает операторов прослушки... wassat

        зы это безличностно!
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 13:54
          Цитата: Nexcom
          .и скажите вашей жене чтобы так не охала и не вскрикивала

          Хотел и это написать, но постеснялся. feel
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 13:55
            да ладно. все взрослые люди, все женаты - чего стесняться то?
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 13:52
        Монтесума hi , во-во,но этих не переубедить,и ничего не доказать.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 13:48
    ....а как насчёт Гугл и Эпл? Не, амерам не передают? Всё чисто ??
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Nexcom
      а как насчёт Гугл и Эпл? Не, амерам не передают? Всё чисто ??

      Ваши намёки просто оскорбительны! negative Джентльмены этим не занимаются, вот честное джентльменское слово. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:02
        Да-да! Всё конечно же просто "по-честному" ! Как я посмел усомнится, о я несчастный... feel
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:54
    А почему китайская компания не может помогать китайской разведке? Или в США считают, что только ЦРУ имеет право получать инфу отовсюду. Обнаглели!