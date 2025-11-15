FT: США ведут ещё и скрытую кампанию по вытеснению российского газа из Европы

FT: США ведут ещё и скрытую кампанию по вытеснению российского газа из Европы

Как пишет Financial Times, в европейских столицах в последние месяцы один за другим появляются высокие чиновники из Вашингтона. Приезжают не на экскурсию: их задача – убедить местные кабинеты министров и энергетические компании перейти на американское топливо.

По информации издания, США продвигают идею полного отказа Европы от российских энергоресурсов. Это уже не просто заявления для прессы. За кулисами идут долгие разговоры, где Штаты фактически продвигают свой СПГ и свою нефть, стараясь закрепить за собой роль главного поставщика для Европы. Логика понятна: рынок огромный, а конкурентов стало меньше.



На этом фоне всплыл неожиданный эпизод с Gunvor. Трейдер попытался купить зарубежные активы «ЛУКОЙЛ», который находится под санкциями США. И тут американская кампания сыграла против него: как только сделка вошла в активную фазу, СМИ снова подняли тему старых связей Gunvor с Россией.

Репутационный шум поднялся мгновенно. В итоге проводить сделку стало стало заметно сложнее, а регуляторы получили еще один повод пристально присмотреться к этой сфере.

Эксперты говорят прямо: все это давление – не только про желание снизить доходы Москвы. Вашингтон одновременно укрепляет позиции собственного энергетического сектора, который сейчас переживает крупную перестройку.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:48
    Да,отказаться от дешёвого и надёжного поставщика ,в угоду дорогого и взбалмошного это так разумно,хотя у власти в Е.С. сейчас такие персонажи что удивляться не придется.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 13:55
      Почему "СКРЫТУЮ" ?!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:57
        Shutik70 hi ,ну наверное потому что официально приезжают по другому поводу и не орут на каждом пятаке об этом? Это если верить статье.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Ропот 55
      Да,отказаться от дешёвого и надёжного поставщика ,в угоду дорогого и взбалмошного это так разумно,хотя у власти в Е.С. сейчас такие персонажи что удивляться не придется.

      Выгодная торговля (контроль торговых путей) исторически и являлась поводом для войн.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:58
        Теренин,ну так ничего и не поменялось,не смотря на всю эволюцию общества как нас пытаются убедить.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:55
    ❝ Всё это давление – не только про желание снизить доходы Москвы. Вашингтон одновременно укрепляет позиции собственного энергетического сектора ❞ —

    — Укрепление собственного энергетического сектора, ну и желание снизить доходы Москвы, куда без этого ...
    (В таком порядке)