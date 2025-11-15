Японский премьер допускает размещение ЯО США в своей стране, которую США бомбили

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за возможность размещения американских ядерных боеприпасов на японской земле. Это оружие государства, которое в конце Второй мировой войны сбросило атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

По данным издания, Такаити заявила: полный запрет на ввоз ядерного оружия «может ослабить потенциал сдерживания США». И сказала это так, будто речь идет о чем-то сугубо техническом, хотя за словами стоит огромный политический разворот. Получается, нынешнее правительство всерьез обсуждает отмену ограничений, которые десятилетиями считались почти священными.



Оппозиция тут же потребовала простого и понятного ответа: остаются ли в силе три неядерных принципа – не владеть, не производить и не размещать? Но Такаити уклонилась от прямого ответа. Мол, пока не время раскрывать детали новой оборонной стратегии.

В Москве отреагировали быстро. Дмитрий Песков заявил, что такая неопределенность Японии вызывает беспокойство. Особенно на фоне слов о возможном отходе от прежних обязательств.

В итоге руководство страны, единственной в истории пережившей удар ядерного оружия, допускает сценарий, при котором подобные боеприпасы снова могут оказаться рядом. Вопрос – насколько адекватным можно считать такое правительство?
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 14:06
    Шестерки они и в Африке шестерки,что Пахан скажет то и сделают.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 15:06
      В итоге руководство страны, единственной в истории пережившей удар ядерного оружия, допускает сценарий, при котором подобные боеприпасы снова могут оказаться рядом. Вопрос – насколько адекватным можно считать такое правительство?

      Эта японская бабец нисколько не лучше "бешеной немки" Урсулки фон дер Ляйен с нацистскими корнями в её родословной! А именно.

      Дед главы ЕК Карл Альбрехт занимался торговлей хлопком и уже к моменту прихода НСДАП к власти в Германии обладал серьезным капиталом, приобретенным в том числе благодаря матримониальным связям с рабовладельческими хлопковыми плантаторами на американском Юге.

      С установлением нацистской диктатуры нацисты неоднократно привлекали Альбрехта к работе над различными «экономическими проектами», а после вторжения Германии на территорию СССР пригласили торговца хлопком занять должность в МИДе. При этом дед Урсулы фон дер Ляйен был ответственен за увеличение «объема производства на территориях и заводах, подведомственных МИДу, - а именно ответственен за насильственное принуждение к рабскому труду жителей оккупированной Украины.
      Иными словами, с 1941 по 1943 год Карл Альбрехт был одним из тех бюрократов и пособников Третьего рейха, которые уничтожали и сгоняли в концлагеря одним росчерком пера тысячи невинных украинцев.

      После 1943 года нацистский МИД перестал вмешиваться в хозяйственные и экономические дела - и Карл Альбрехт, не испытывая чувства вины, вернулся к управлению своими частными предприятиями в Бремене.
      Более того, нацистское прошлое Альбрехта не стало помехой для политической карьеры его сына и отца фон дер Ляйен — Эрнста Альбрехта, который в 1976 году возглавил правительство земли Нижняя Саксония.

      ИТОГО. Ковырни прошлое родословной нового премьер-министра Японии - получим наверняка нечто подобную картину!
      1. K._2 Звание
        K._2
        +3
        Сегодня, 16:15
        Вот так, одним ядерным ударом, Дядя Сэм приучил лизать свой зад гордых самураев навечно. Поучительная и унизительная история, но, метод рабочий, так сказать... и быстрый.
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 16:38
          Цитата: K._2
          Вот так, одним ядерным ударом, Дядя Сэм приучил лизать свой зад гордых самураев навечно.

          Не только. Кнут и пряник. Ядерный удар и сотни лярдов долларов. И терпение и время.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    -5
    Сегодня, 14:08
    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за возможность размещения американских ядерных боеприпасов на японской земле
    США, если захотят, разместят ядерное оружие в Японии, и никто им слова не скажет, как-никак сверхдержава одна осталась покашто.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +2
      Сегодня, 14:52
      А не захотят - еще раз сбросят.)))
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +7
    Сегодня, 14:09
    Вот поэтому я и говорю, что сегодня нам нужны не все эти Буревестники/Посейдоны, то есть новые виды носителей, а больше ядерных боевых частей для имеющихся. С учетом того, что СНВ-3 почил в бозе, и с учетом реального состояния армии, ВВС и флота мы крайне нуждаемся в увеличении арсеналов стратегического, а может и нестратегического ЯО
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +6
      Сегодня, 14:38
      сегодня нам нужны не все эти Буревестники/Посейдоны, то есть новые виды носителей

      Даже если Буревестник будет оснащен неядерной БЧ, он все равно останется ядерной ракетой. И еще. Если не совершенствовать носители, и не создавать новых видов вооружений, то мы останемся далеко позади врага. А арсеналы, я уверен, будут пополняться.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 14:45
        Цитата: Дед-дилетант
        А арсеналы, я уверен, будут пополняться.

        И российские и американские и конечно китайские.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -1
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Дед-дилетант
        Если не совершенствовать носители, и не создавать новых видов вооружений, то мы останемся далеко позади врага

        Только это не значит, что мы нуждаемся в атомном самокате или там в подводном вертолете, носителях ЯО. У нас есть превосходные разработки - Сармат, Авангард. Это именно то, что нужно и мы обогнали с ними весь мир.
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -1
          Сегодня, 15:18
          "Сармат, Авангард. Это именно то, что нужно и мы обогнали с ними весь мир"///
          ---
          Это неудачные примеры. Обе эти разработки приняты на вооружение после очень малого количества удачных испытаний. И являются, как и Буревестник, больше психологическим оружием, чем военным фактором.
          Основа ядерной силы России - МБР Ярс.
          Если хотите увеличивать арсенал - изготовьте больше Ярсов.
    2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 14:57
      Для всего этого нужна политическая воля. С ней и одна СБЧ аргумент. Без неё и 10 000 пустой треп. Средства доставки рояли не играют.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 14:10
    В итоге руководство страны, единственной в истории пережившей удар ядерного оружия, допускает сценарий, при котором подобные боеприпасы снова могут оказаться рядом. Вопрос – насколько адекватным можно считать такое правительство?

    Так в этом вопросе уже и ответ готов - нисколько не адекватным. Не премьерша, а подстилка амеровская.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 14:21
      Так и все союзники амеров,в независимости от пола-подстилки!
    2. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 16:28
      Япония - оккупированная страна, как и Германия, все назначения происходят по согласованию с США, там по другому и быть не может.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 14:15
    ❝ Японский премьер допускает размещение ЯО США в своей стране, которую США бомбили ❞ —

    — У современных «самураев» нет цели, есть только путь - куда США пошлют, туда и пойдут ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:19
      Владимир Владимирович Воронцов hi ,если память мне не изменяет последним самураем можно считать Хироо Онодо, с тех пор самураев даже в кавычках в Японии нет.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 14:49
        Цитата: Ропот 55
        если память мне не изменяет последним самураем можно считать Хироо Онодо, с тех пор самураев даже в кавычках в Японии нет.

        Революция Мэйдзи в Японии - комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868–1889 годов (естественно при участи англосаксов ) . Это переход от самурайской системы управления в форме сёгуната к формально прямому императорскому правлению императора Мэйдзи.
        Самураи превратились в простых обывателей.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 14:15
    Оказывается в Японии тоже есть свои "иваны, родства не помнящие".
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 14:38
      Цитата: 16112014nk
      Оказывается в Японии тоже есть свои "иваны, родства не помнящие".

      В своё время во времена ВМВ США всех японцев в лагеря посадили, вот там им хоророшо мозги "промыли", большинство после войны уехало из США, но в Японию вернулось мало. Вот эта мадам скорее всего или дочка, или внука из возвращенцев.
      Хотя и в Японии после ВМВ аж 4 американских ведомства вели промывание мозго в течении десятилетий. Их скорбный труд не пропал даром, из джапов чаков гуков врагов США из ни сейчас сделали послушных слуг. Когда янки брали Окинаву, то все военные и гражданские японцы, чтобы не попасть в плен покончили жизнь самоубийством, а сейчас они целуют американцев во все причинные места и в засос.
  7. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 14:18
    Ну, значит, будет "парный" случай, как говорят медики.
    Цель законная. Почему бы не уважить.
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    +5
    Сегодня, 14:18
    Американцам все козыри в руки. Опыт есть. В 1945 году "разместили" пару штук вполне успешно.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 14:27
    Японский премьер допускает размещение ЯО США в своей стране, которую США бомбили

    Мало бомбили, решили ещё добавить.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:37
      carpenter hi , наоборот хорошо прищемили,вон сколько лет прошло а японцы до сих пор трясутся и готовы на полусогнутых исполнять хотелки Вашингтона.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 14:42
        Цитата: Ропот 55
        а японцы до сих пор трясутся и готовы на полусогнутых исполнять хотелки Вашингтона.

        Не трясутся а лижут всё что могут у янки. После войны огромно количество специалистов из США в течении многих лет промывали им мозги.
        Получилось
        Это сейчас видим и слышим.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 14:54
          Цитата: carpenter
          После войны огромное количество специалистов из США в течении многих лет промывали им мозги.
          Получилось...

          И у нас получилось показать миру, что российский капитализм менее привлекателен, чем любой другой...Мало того, Россия преуспела только в продаже сырья и ресурсов...
  10. Усатый Кок Звание
    Усатый Кок
    +1
    Сегодня, 14:43
    Я вот одно не понимаю. Почему в статьях про Японию, постоянно любят упомянуть что американцы сбросили на неë бомбы??
    Мы вообще то это и так прекрасно помним. Это было 80 лет назад (моргнуть не успеем, как будет вековой юбилей), Япония военный союзник США, с чего бы им ОТКАЗЫВАТЬСЯ от размещения ЯО на своей территории когда под боком опасный (для них) конкурент в виде КНР.
    Почему у нас публицисты (а иногда и политики) считают что события почти вековой давности как то влияют на отношения сейчас?
    Или это имперские замашки наших политиков и писак, которые хотят вернуть неделимую с Финляндией и Польшей в составе страны и когда были союзниками с американцами (не все помнят, но в соревновании с другими европейскими странами, США были дружественным нам и были бы не против что бы главенствующее положение в Европе заняли мы, потому что мы оба хотели ослабления Великобритании).
    Значит ли это прошлое что мы сейчас должны быть союзниками. Или когда то давно, много веков назад, Россия дружила с Пруссией. Но это не помешало потомкам поучаствовать друг против друга в ПМВ и ВМВ
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 14:57
      Цитата: Усатый Кок
      Россия дружила с Пруссией

      А дружила ли ? С Пруссией дружить это как волку с овцой дружить.
      Подружился Волк с Овцой.
      Убеждал, что сильно любит.
      Взгляд игривый, с хитрецой.
      В вихре вальса с нею кружит.

      Брат - Баран Овце внушал:
      Серому доверья нету.
      Посмотри, какой оскал.
      Видит он в тебе - котлету.

      Стану я ему женой.
      Подарил мне горсть жемчужин...
      Ухмыльнулся Волк. Собой
      он доволен. Скоро ужин.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 14:49
    Японский премьер допускает размещение ЯО США в своей стране, которую США бомбили

    «Умница» «умницей»...
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:52
    Цитата: Усатый Кок
    Или это имперские замашки наших политиков и писак, которые хотят вернуть неделимую с Финляндией и Польшей в составе страны

    Это уже не ЦИПСО. Это по меньшей мере Ми-5 совместно с Ми-6. Странно, что они забыли про гору Арарат, которую Ленин отдал туркам. Хотим Арарат взад.
  13. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 14:55
    Это давно было. Весь мир изменился, до полной противоположности прошлому. Сегодня ,для национальных интересов джапов ,матрасный батон большой плюс.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:22
    О вспомнил - United States Fleet Actives Yocosuka.Ядерное оружие морского базирования США уже в Японии.И крестик для наших СЯС с этой базы ни кто не убирал ещё с времён СССР.Только мощность и количество боеголовок растёт для примения против этого " гадюшника".Как там научноиследовательский российский Посейдон может туда зайти - что там с фарватером? laughing
  15. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:46
    По данным издания, Такаити заявила: полный запрет на ввоз ядерного оружия «может ослабить потенциал сдерживания США». И сказала это так, будто речь идет о чем-то сугубо техническом, хотя за словами стоит огромный политический разворот.
    В августе 1945 американцы, сугубо технически, впервые попытались разместить на территории Японии ядерное оружие...
  16. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 16:06
    Вот и новая война от миротворца Трампа - до последнего японца против так ненавистного Китая
  17. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 18:28
    Не отношу себя к женоненавистникам, и ориентация у меня правильная.
    Но вот женщины в большой политике вызывают у меня (и не только) стойкое неприятие.
    Да и результаты их хождения в политику (во власть) слишком часто негативны.
    Примеров - сколько угодно, если поднапрячь память. Начиная от современных Каллас, Урсула, Бербок, Тихановская, Мадуро, вот японка добавилась. И до уже почти забытых премьеров (президентов) Южной Кореи, кажется Филиппин и пары южноамериканских стран. Уважительное впечатление осталось только от леди Тэтчер.