Японский премьер допускает размещение ЯО США в своей стране, которую США бомбили
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за возможность размещения американских ядерных боеприпасов на японской земле. Это оружие государства, которое в конце Второй мировой войны сбросило атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
По данным издания, Такаити заявила: полный запрет на ввоз ядерного оружия «может ослабить потенциал сдерживания США». И сказала это так, будто речь идет о чем-то сугубо техническом, хотя за словами стоит огромный политический разворот. Получается, нынешнее правительство всерьез обсуждает отмену ограничений, которые десятилетиями считались почти священными.
Оппозиция тут же потребовала простого и понятного ответа: остаются ли в силе три неядерных принципа – не владеть, не производить и не размещать? Но Такаити уклонилась от прямого ответа. Мол, пока не время раскрывать детали новой оборонной стратегии.
В Москве отреагировали быстро. Дмитрий Песков заявил, что такая неопределенность Японии вызывает беспокойство. Особенно на фоне слов о возможном отходе от прежних обязательств.
В итоге руководство страны, единственной в истории пережившей удар ядерного оружия, допускает сценарий, при котором подобные боеприпасы снова могут оказаться рядом. Вопрос – насколько адекватным можно считать такое правительство?
