Премьер Польши – Киеву: «Не будете бороться с коррупцией – проиграете войну»
Если украинские власти не будут бороться с коррупцией, они проиграют войну. Зеленского и его окружение уже раньше неоднократно предупреждали об острой необходимости вести борьбу с любыми коррупционными проявлениями.
Такое предупреждение сделал премьер-министр Польши Дональд Туск Киеву.
Чиновник напомнил, что и раньше заявлял главе киевского режима об опасности разгула коррупции в его стране. Он отметил, что в России небезосновательно называли украинские власти преступниками и коррупционерами.
Туск отметил, что европейцы уже потратили на помощь Киеву огромные средства, немалая часть которых оказалась попросту разворованной.
По его словам, европейцы уже устали от расходов на поддержку украинской армии и экономики. При этом выделенные средства попросту нагло воруют.
Недавно в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении по коррупционному делу бизнесмену Тимуру Миндичу, который входит в окружение Зеленского. Это стало причиной скандала, затронувшего многих должностных лиц в Киеве.
