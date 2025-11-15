Премьер Польши – Киеву: «Не будете бороться с коррупцией – проиграете войну»

1 655 15
Премьер Польши – Киеву: «Не будете бороться с коррупцией – проиграете войну»

Если украинские власти не будут бороться с коррупцией, они проиграют войну. Зеленского и его окружение уже раньше неоднократно предупреждали об острой необходимости вести борьбу с любыми коррупционными проявлениями.

Такое предупреждение сделал премьер-министр Польши Дональд Туск Киеву.

Чиновник напомнил, что и раньше заявлял главе киевского режима об опасности разгула коррупции в его стране. Он отметил, что в России небезосновательно называли украинские власти преступниками и коррупционерами.

Премьер-министр Польши заявил:

Я еще раз призываю всех на Украине: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты.

Туск отметил, что европейцы уже потратили на помощь Киеву огромные средства, немалая часть которых оказалась попросту разворованной.

Глава польского правительства отмечает:

Деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой.

По его словам, европейцы уже устали от расходов на поддержку украинской армии и экономики. При этом выделенные средства попросту нагло воруют.

Туск сказал:

Люди устали от войны и расходов, проукраинский энтузиазм сильно упал – в Польше и Европе.

Недавно в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении по коррупционному делу бизнесмену Тимуру Миндичу, который входит в окружение Зеленского. Это стало причиной скандала, затронувшего многих должностных лиц в Киеве.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:05
    Ну да,ну да, особенно после историй с этой коррупцией в самом Е.С. это звучит актуально. Да и толку то от этих заявлений если евро Колхоз все равно денежки выделит,сейчас на Украине "стрелочников" да Зиц председателей посадят и всё будет тихо и благородно.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 14:25
      Премьер Польши – Киеву: «Не будете бороться с коррупцией – проиграете войну»

      Тоже мне Туск "опомнился"! Нашёл в лице Зеленского и его команды в Киеве "пчёл пролив мёда"!
      Забыл Туск, как сам обнимался и целовался с Зеленским чуть ли ни в губы не просто так, а за политические суверенно-антиукраинские подачки Киева для поляков в Украине и для Польши!
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 17:20
      Прочитал комментарии.Как хорошо, что корупции в России нет.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 14:16
    Дурной пшек всё еще имеет мысли о том ,что укры могут победить Россию!))) Клинический случай,больные люди!
    1. usr01 Звание
      usr01
      +4
      Сегодня, 14:27
      Цитата: Лимон
      ... укры могут победить Россию!
      laughing
      Ну так проиграют... НО! воровать - не перестанут!!!!! fellow
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:27
      Лимон hi ,ну не могут они выйти и открыто заявить что мол мы в эту Украину столько вложили причём в ущерб своих народов и экономик а толку ноль,не могут .
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 14:32
    Видимо, если Туск вдруг столкнется один на один в темном переулке с бандитами, то будет точно так-же призывать их остерегаться... Идиот он, уж простите. Вся украинская верхушка коррумпирована насквозь. И призывать их остерегаться коррупции - верх идиотизма.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 14:46
    Войну проиграют в любом случае.
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 14:49
    А чего не так? Туска обделили при делёжке? Пусть постарается для увеличения выделенной "матпомощи", тогда и ему кусманчик побольше отломят.
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 14:52
    На это и расчет Росси, что рано или поздно европейцы устанут от бессмысленного выбрасывания денег на ветер, от последствий от санкций, от падения экономики, а мрази все дай, дай, дай.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:58
    ❝ Глава польского правительства отмечает:
    Деньги уже выброшены на ветер ❞ —

    — Это для вас «на ветер», а кому-то этим «ветром» так в кошелёк надуло, что НАБУ приходится «разбираться» ...
  8. Alex Priest
    Alex Priest
    +1
    Сегодня, 15:07
    Коррупция, невежество, бескультурие, подлость, тупость и хуторская дикость -- основа всех основ, фундаментальная суть украинства, все значимые отличия его от русской культуры, ибо убери это все и они немедленно станут вполне русскими.
  9. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:09
    Надо заменить слово "коррупция" на слово"лоббирование"и всё: будет как в штатах--никакой коррупции....делов то!...
  10. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    +1
    Сегодня, 15:14
    Да Туск просто пессимист: ни на какой ветер деньги не выброшены. Пусть Моссад скажет, да?
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 15:27
    А то они уже побеждали и победа была у них в кармане laughing Потому и воруют, что их уже ничего хорошего не ждёт.