Нардеп ВРУ: количество дезертиров скоро догонит численность ВСУ на фронте

Роман Костенко, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, прямо сказал: масштабы самовольных уходов из частей растут такими темпами, что вскоре число тех, кто покинул подразделения или уклоняется от службы, может сравняться с количеством бойцов, которые все еще остаются на фронте.

По его словам, самая тяжелая ситуация в учебных центрах. Новобранцы стараются уйти оттуда еще до распределения по позициям. Люди просто не хотят туда возвращаться, а государство, как утверждает депутат, не предлагает им ни реальной поддержки, ни условий, которые могли бы удержать их в армии. А что они хотели, насильно забирая людей с улицы?



В обществе же, по оценке Костенко, уже миллионы тех, кто активно избегает мобилизации и живет в режиме постоянной скрытности.
Он предупреждает и о другом – о политических последствиях. Если все будет продолжаться в том же духе, то этот растущий слой уклонистов и дезертиров со временем может превратиться в отдельную, громкую и влиятельную политическую силу. Люди, которые сбежали от фронта, захотят голоса, влияния, собственных правил. Причем у многих из них есть оружие, у некоторых даже бронетехника.

Как итог, украинское общество ищет ответы: как мобилизовать без давления, как удержать тех, кто уже пришел, и что делать с теми, кто ушел самовольно. Но, судя по всему, простых решений не осталось.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:35
    Пусть на Украине чистят дома для " людей попавших трудное положение".Не удивлюсь что домики ьыли все род Миндичем .Хотя они должны быть под полицией.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 15:54
      Не удивительно. А именно.

      Сионо-нацист в бандеровской шкуре еврей Зеленский прямо по законам Талмуда без стыда и совести торгует жизнями и телесными органами "недочеловеков"-украинцев как своими собственными рабами за финансовые подачки Запада себе лично в карман ради удержания в стране своей собственной верховной власти!

      Ведь известно, что личная власть практически всегда конвертируется в собственные финансовые капиталы, а финансовые капиталы снова во власть!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 16:34
      Цитата: tralflot1832
      Пусть на Украине чистят дома для " людей попавших трудное положение".Не удивлюсь что домики ьыли все род Миндичем .Хотя они должны быть под полицией.

      Беги, Форест, беги. (С) Форест Гамп.
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +4
    Сегодня, 15:41
    У пана атамана немае золотого запасу, поэтому хлопцы начали разбегаться в разные стороны.
    За 60 лет с выхода фильма и за 105 лет от описываемых событий - вна ничего не изменилось.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 15:49
      Одно не понятно,где вся эта масса оседает?)) где ныкаются?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 17:50
        Цитата: Лимон
        Одно не понятно,где вся эта масса оседает?)) где ныкаются?

        В погребах у бабушки. В селах найдут местечко для "своих" и их друзей.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Metallurg_2
      У пана атамана немае золотого запасу, поэтому хлопцы начали разбегаться в разные стороны.
      За 60 лет с выхода фильма и за 105 лет от описываемых событий - вна ничего не изменилось.

      Тачанки на джихад-мобили заменили. laughing
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 15:47
    Или на мясо или за бугор.
    Не нужны на территории бывшей УССР скаклы и дети бандеры.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 15:50
    растущий слой уклонистов и дезертиров со временем может превратиться в отдельную, громкую и влиятельную политическую силу

    Сами по себе не превратятся. Надо с ними тщательно и планомерно работать. Нашим соответствующим структурам.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:43
    Хочется верить, что процесс пошёл, но... посмотрим, как оно дальше будет. soldier
  6. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +1
    Сегодня, 16:44
    А чего ж он сам не фронте?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 17:20
      Ну, воевать-то любой сможет. А вот реки пота в заботах о народе пролить - не каждый возьмётся.
    2. Кривотыкин Звание
      Кривотыкин
      0
      Сегодня, 18:44
      А он навоевался еще в 2014 и ему больше не хочется. Теперь он депутат – так «солиднее»))).
  7. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 17:26
    Это и называется ротация :неделю-две по блиндажам на передке, пртом самоходом домой или к подруге и там месяц на бабе отлеживается. Пока снова гы "братки" из ТЦК не поймают. Круговорот махновцев в природе окраины.
    rem*
    Сроки свободной и рабочей вахт взяты с потолка.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:31
    Чтобы хохлота не бегала, они вона чо придумали....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:09
      Ну детей ухилянтов будут чуханить теперь....