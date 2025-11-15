Нардеп ВРУ: количество дезертиров скоро догонит численность ВСУ на фронте
Роман Костенко, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, прямо сказал: масштабы самовольных уходов из частей растут такими темпами, что вскоре число тех, кто покинул подразделения или уклоняется от службы, может сравняться с количеством бойцов, которые все еще остаются на фронте.
По его словам, самая тяжелая ситуация в учебных центрах. Новобранцы стараются уйти оттуда еще до распределения по позициям. Люди просто не хотят туда возвращаться, а государство, как утверждает депутат, не предлагает им ни реальной поддержки, ни условий, которые могли бы удержать их в армии. А что они хотели, насильно забирая людей с улицы?
В обществе же, по оценке Костенко, уже миллионы тех, кто активно избегает мобилизации и живет в режиме постоянной скрытности.
Он предупреждает и о другом – о политических последствиях. Если все будет продолжаться в том же духе, то этот растущий слой уклонистов и дезертиров со временем может превратиться в отдельную, громкую и влиятельную политическую силу. Люди, которые сбежали от фронта, захотят голоса, влияния, собственных правил. Причем у многих из них есть оружие, у некоторых даже бронетехника.
Как итог, украинское общество ищет ответы: как мобилизовать без давления, как удержать тех, кто уже пришел, и что делать с теми, кто ушел самовольно. Но, судя по всему, простых решений не осталось.
Информация