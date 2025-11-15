На Украине недоумевают, зачем Зеленский лишил Миндича гражданства

Украинские эксперты недоумевают, зачем Зеленский неожиданно лишил гражданства своего основного бизнес-партнера Миндича после того, как западные структуры небезосновательно обвинили того в масштабной коррупции. Эти действия главы киевского режима абсолютно нелогичны, если Зеленский действительно собирается наказать уличенного коррупционера.

В украинской блогосфере напоминают, что у Миндича есть гражданство Израиля, а еврейское государство крайне редко выдает своих граждан. Кроме того, против Миндича введены крайне мягкие санкции, никак не влияющие на его жизнь за пределами Украины.



При этом стоит отметить, что избавиться от украинского гражданства хотели бы миллионы граждан этой страны. Наличие синего паспорта с вытесненным на обложке трезубцем дает украинским властям основания запрещать определенным категориям граждан выезд из страны, похищать их на улицах городов и принудительно отправлять на верную смерть.

Между тем, по информации украинской прессы, Миндич для выезда с Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок «ТаймЛюкс». «Кошелек Зеленского» покинул страну на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса.

Ранее сообщалось, что публикация в американской газете The New York Times, посвященная расследованию о коррупции, в которой замешано ближайшее окружение Зеленского, ставит под сомнение как остатки его мнимой «легитимности», так и доверие западных «партнеров».
  1. Zhan Звание
    Zhan
    +9
    Сегодня, 14:55
    Ну как зачем ? Для того, что бы его не могли депортировать обратно. Отправил в бессрочную командировку, наладить себе тёплое место и подготовить пути отхода. Информация то проскочила, что Зеленский ежемесячно выводил по 55 мил. $. Это его финансовый управляющий. Уверен, там не один Зеленский подготовил себе пути отхода.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +8
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Zhan
      Ну как зачем ? Для того, что бы его не могли депортировать обратно.

      Ну типа - "Я Зеля тут не причём, Миндич не гражданин Украины, а Израиля и все вопросы не ко мне а к израильтянам."
      1. Zhan Звание
        Zhan
        +2
        Сегодня, 16:49
        hi
        Ну типа - "Я Зеля тут не причём, Миндич не гражданин Украины, а Израиля и все вопросы не ко мне а к израильтянам."

        Всем давно уже стало ясно, что проект "Украина", на стадии закрытия. Наши заклятые "партнёры" тоже прекрасно понимают, что спасти этот проект можно только прямым вмешательством в боевые действия всему альянсу. Но воевать никто не хочет, как показали последние обсуждения с ядерной державой никто связываться не хочет. Вложенные бешеные деньги они не вернут уже никогда. А тут замаячил призрак большого кризиса Европы. Никто не хочет брать на себя бремя вести эту войну.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 15:17
      Zhan
      Сегодня, 14:55
      Между тем, по информации украинской прессы, Миндич для выезда с Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок «ТаймЛюкс».

      hi Всякого рода сми пытаются нас запутать, внося долю сочувствия к кошелькам жыдо наркофюрера.
      На самом деле Миндич в течение последних двух месяцев, проживающий в Вене, выезжал по другим направлениям, исключая бандерштат.
      А все вопросы с партнёрами- сообщниками решал по телефону.
      Нынче же по щелчку из Фашингтона ( ЦРУ, ФБР, АНБ ) начали действия проводимых более года прослушек и наблюдений с использованием объяснений Коломойского- Боголюбова.
    3. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +8
      Сегодня, 15:21
      Все верно. Бросил спасательный круг - теперь даже если приговорят - выдача не случится, т.к. у человека честный израильский паспорт, и по национальности он еврей. Впрочем, как и сам просроченный. А евреев с одним паспортом не выдают. Тем более богатых. Насчет 55 миллионов в месяц точно не утка, а я слышал вообще ярд в год. Все логично, ОГП «евреи на украине» создало отход засветившимся членам. Система работает четко.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:56
    Грамотно. wassat Израиль не экстрадирует своих граждан по запросу другого государства.
    Прикол ,два друга по Украине Натанияху и Йонас Гар Стёре ( Норвегия) поссорились .Перевожу с израильского диалекта: Йонас ,чтоб ноги не было твоей на земле Израиля ,а то будешь лизать ваер ( металлический трос).Стёре очень хотелось посетить Израиль .Не судьба.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 15:14
      Добрый день, Андрей. Когда США требует, тогда выдает. Так что, если матрасники затребуют, то фламиндич поедет в Вашингтон на блюдечке, с голубой каемочкой)))
      1. Glagol1 Звание
        Glagol1
        +5
        Сегодня, 15:23
        Не получится. В США грандиозная еврейская община, такой запрос на выдачу умрет, не родившись.
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          +3
          Сегодня, 15:56
          Там не просто община: там евреев втрое больше, чем в Изrаиле.
          По ходу как раз в Изrаиле - община.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 15:31
        Добрый день Николай ,мне кажется что для американцев лучше держать миндича в Израиле.Приезжать к нему в гости на интервью ,с головорезом из Сирии.Как будет петь соловьём Миндич ,просто не представляю.Или у Массада палестинца арендовать?
  3. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 14:59
    Раз не гражданин краины-значит не подсуден и не воровал на краине,вот и вся логика.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:45
      Как это? Как раз наоборот, если преступление совершил не гражданин страны, то отвечать-то он будет по закону как раз этой страны где совершил преступление.
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +3
    Сегодня, 14:59
    Чего тут недоумевать, особенно если ты эксперт, а не недоумок? Попробуй теперь суд судить над гражданином Израиля.
  5. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    +3
    Сегодня, 15:00
    Инструмент давления в виде лишения гражданства 404 это как попытка испугать ежа одним местом. Скажите пожалуйста, какие преимущества оно даёт? Кому почётно сейчас быть укром? Выгода от заработка на крови соотечественников?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 15:26
      Вы правы. Они(укры) даже здесь на сайте все поголовно ,,россияне,,как говорится,далеко ходить не надо за примером.))
  6. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 15:03
    ," зачем Зеленский лишил Миндича гражданства"
    Что бы отвести от себя самого обвинения в сговоре.
    Ну и сохранить ценного финансовооо ассистента на будущее.
    Однако благополучное будущее этих персонажей не кажется вероятным.
    Оба замазаны в махинациях с западными воротилами.
    Такие свидетели не живут.
    Как только перестанут быть полезными, ликвидируют с высокой долей вероятности.
  7. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    +3
    Сегодня, 15:04
    Цитаты:
    "...стоит отметить, что избавиться от украинского гражданства хотели бы миллионы граждан этой страны".
    "Кошелек Зеленского" покинул страну...".
    Последнее, возможно, есть "кодовое слово": зачистка началась. Читать так: "кошелёк" "вытащили из ловушки". Интересно, Зе это понимает?
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 15:06
    На Украине недоумевают, зачем Зеленский лишил Миндича гражданства

    Поход кастрюлеголовые реально с пустотой в кострюлях. Зеленский всеми способами пытается откреститься от Миндича и коррупционных сделок которые всплыли. Вот тебе два в одном и псевдо публичная порка и экстадиция не возможна.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 15:22
    На Украине недоумевают, зачем Зеленский лишил Миндича гражданства

    Ну, наверное, чтобы отмазать от самого справедливого суда в мире. what lol
  10. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 15:34
    Adolf Hitler enacted the Law of the Reichsbuerger in Sep 1935- which created two classes of German citizens.


    Still, the Jews, which were not Reichsbuerger were still considered German citizens, albeit second class, while Mindich and others simply are disowned, completely.

    The Kiev Nazis under Zelensky are not as sophisticated and intelligent as their Nazi masters, they simply deny citizenship.
    What these simpletons of course do not know is that this is another of many mechanisms that prove that the Ukraine is no country and no state and never was.

    All of it is artifical (forced by Lenin and Stalin) and fake and you can be a citizen today and tomorrow you are not.

    The Ukraine does not exist and something that does not exist people don't identify with- and at best they plunder it- but never invest in it. This is the main driver for corruption.

    So, the Nazi fighters die for an ideology, for a foreign empire, for Elon Musk's cash flow from Starlink, for von der Leyen's corrupt buddies, for Rheinmetall , Raytheon and Boeing, but not for the Ukraine- as the Ukraine ended in 1991.

    Not even Putin knows that the SMO operates in no man's land.
  11. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Сегодня, 15:37
    Щуку наказали путем утопления в реке ,но есть нюансы
    НАБУ это все таки команда под крышей ФБР и если американцы вежливо попросят Израиль, то Миндича им выдадут
    Тем более что я не вижу на кой он чёрт сдался самому Израилю
    Мало у них там своих мошенников и прохиндеев

    Может легче пуля и контрольный выстрел где нибудь на испанском курорте ?
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 15:40
    В последние дни 3 райха бесноватый фюрер адик приказал расстрелять своего свояка Фегеляйна. 6 фюрер укрорайха пожиже, поэтому просто лишил гражданства своего подельника. belay