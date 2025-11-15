Украинские эксперты недоумевают, зачем Зеленский неожиданно лишил гражданства своего основного бизнес-партнера Миндича после того, как западные структуры небезосновательно обвинили того в масштабной коррупции. Эти действия главы киевского режима абсолютно нелогичны, если Зеленский действительно собирается наказать уличенного коррупционера.В украинской блогосфере напоминают, что у Миндича есть гражданство Израиля, а еврейское государство крайне редко выдает своих граждан. Кроме того, против Миндича введены крайне мягкие санкции, никак не влияющие на его жизнь за пределами Украины.При этом стоит отметить, что избавиться от украинского гражданства хотели бы миллионы граждан этой страны. Наличие синего паспорта с вытесненным на обложке трезубцем дает украинским властям основания запрещать определенным категориям граждан выезд из страны, похищать их на улицах городов и принудительно отправлять на верную смерть.Между тем, по информации украинской прессы, Миндич для выезда с Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок «ТаймЛюкс». «Кошелек Зеленского» покинул страну на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса.Ранее сообщалось, что публикация в американской газете The New York Times, посвященная расследованию о коррупции, в которой замешано ближайшее окружение Зеленского, ставит под сомнение как остатки его мнимой «легитимности», так и доверие западных «партнеров».

