«Убийцы городов» или все же страховка от апокалипсиса

Начнем с МСЯС ВМС США

…У нас есть подлодка, ядерная подлодка – нам не нужно лететь на восемь тысяч миль

Новая ПЛАРБ — новые подходы, проблемы и большие расходы

Подлодки типа „Колумбия“ станут краеугольным камнем нашего стратегического сдерживания, окончательным гарантом нашей национальной безопасности. Наши стратегические субмарины несут примерно 70% развёрнутого ядерного арсенала Америки.



ПЛАРБ «Колумбия» на верфи в Гротоне

Если вы посмотрите на решения, которые мы приняли по «Колумбии», когда мы перешли к 16 трубам, частично это решение было принято потому, что предполагалось, что надежность этой системы вооружения в 2070–2080-х годах будет такой же надежной и поддерживаемой, как сегодня с нынешним «Трайдентом».

То, что ВМС в настоящее время называют Trident D-5 Life Extension 2 (D5LE2), «не будет похоже на D-5, который у нас есть сейчас, это не будет что-то совершенно новое, это будет что-то среднее…



ПЛАРБ USS «Невада» SSBN 733 на ремонте в сухом доке Дель-Пир (ВМБ Китсап, 29.12.2023)

А что последует за «Колумбией»?

Если Стратегическому командованию не нужно больше 12, то мы рассматриваем так называемую «крупнотоннажную плавучую платформу», на которой мы разместим… центральную секцию. Мы ещё не определились с концепцией, но внутри этой центральной секции будет возможность размещать оружие или транспортные средства.