«Убийцы городов» или все же страховка от апокалипсиса
Появление в 1959 году в составе ВМС США атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту (ПЛАРБ) открыло новую страницу в истории вооруженного противостояния двух сверхдержав, в гонке вооружений морских стратегических ядерных систем (МСЯС). USS «Джордж Вашингтон» (SSBN-598) с ее 16 двухступенчатыми баллистическими ракетами «Поларис А-1» сразу же окрестили «убийцей городов». И не потому, что у журналистов на большее не хватило фантазии, а из-за того, что точность моноблочной головной части W-47 (мощностью до 600 кт) при стрельбе по берегу составляла порядка 900-1000 м. Это явно не годилось для поражения хорошо защищенных объектов военной инфраструктуры, таких как ШПУ МБР, КП вида ВС или арсенала ЯБП, укрытых в горной выработке глубоко под землей. А вот «площадным» целям (мегаполисам) они несли смертельную угрозу.
Но время шло, подводные лодки и их оружие совершенствовались, становясь опаснее, мощнее, точнее, а сами ракетоносцы — скрытнее. И на сегодняшний день подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами на борту превратились в одну из самых эффективных составляющих ядерной триады США, РФ, КНР, Индии, а также диад Франции и Великобритании. Точность БРПЛ возросла в разы по сравнению с первыми образцами (КВО до 90 м), головные части их баллистических ракет стали многозарядными (до 14 ББ) с индивидуальным наведением на цель.
Возросшее техническое совершенство носителей баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в разы повысило их скрытность, позволило лодкам оставаться незамеченными порой даже под носом у противолодочных сил противника. Это позволило «партнерам» из НАТО рассматривать ПЛАРБ как средство нанесения первого обезоруживающего удара, а для атакованной стороны — как инструмент гарантированного ответного удара по агрессору.
Новые подводные ракетоносцы открыли новые возможности для противников. При каждом обострении международной обстановки ракетоносцы развертывались в районы огневых позиций в готовности к нанесению ракетно-ядерного удара по противнику. Несколько раз мир колебался в неустойчивом равновесии между миром и ядерной войной. Только осознание того факта, что не отслеженные и не уничтоженные с началом боевых действий подводные ракетоносцы противника нанесут ответный удар возмездия, останавливал агрессора от рокового шага.
О современных ПЛАРБ известно многое, чтобы по достоинству оценить их боевые возможности и место в системе безопасности государства. Поэтому предлагаю кратко рассмотреть особенности и основные ТТХ ПЛАРБ ведущих флотов мира, а также остановиться на перспективных образцах подводных носителей ракетного (и не только) оружия. Ведь ведущие страны мира по-прежнему рассматривают морские стратегические ядерные силы (МСЯС) как один из основных признаков своего военного могущества, гаранта его безопасности и посягательства на суверенитет и территориальную целостность государства.
Начнем с МСЯС ВМС США
Считая наиболее веским аргументом мощи и неуязвимости США в противостоянии с мировыми сверхдержавами, нынешний глава Белого дома апеллировал именно к наличию у Соединенных Штатов подводных ракетоносцев.
У Соединенных Штатов, конечно же, есть, и не одна, подлодка. Но мы рассмотрим особенности и боевые возможности действующих американских ПЛАРБ класса «Огайо», являющихся основой МСЯС США и одними из лучших подводных ракетоносцев в мире, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками(W=16746/18750т; L=170,7м; b=12,8м; T=11,1м; Н рабочая=365м/Н предельная=550м; ЯЭУ-S8G; Q=220 Мвт; V=17,0/25,0 уз; 24 ШПУ с БРПЛ «Трайдент II» D-5; 4 ТА с БК 12 т-д «Мк-48»; ГАК AN/BQQ-6/10).
ПЛАРБ класса «Огайо» были построены в период с 1976 по 1997 г. на мощностях корпорации General Dynamics в количестве 18 единиц. В дальнейшем четыре лодки первой серии (8 единиц) были переоборудованы в носители крылатых ракет (ПЛАРК), оставшиеся 14 единиц составили ядро МСЯС США.
Подводная лодка построена по традиционной для американских ВМС однокорпусной схеме. Прочный корпус толщиной 75 мм цилиндрической формы с коническими концевыми секциями выполнен из высокопрочной стали HY-80/100 с пределом текучести 84 кгс/мм. Лодка имеет четыре палубы и разделена водонепроницаемыми переборками на четыре отсека.
Для снижения акустической заметности корпус ПЛАРБ с обеих сторон покрыт шумопоглощающим материалом (резина/полимерное покрытие), частично имеет двухкаскадную систему амортизации и шумоподавления. Основные корабельные механизмы размещены на амортизационных рамах и шумопоглощающих платформах и в шумоизолированных выгородках.
ПЛАРБ оснащена двухконтурным водо-водяным ядерным реактором GE (PWR) типа S8G с естественной циркуляцией теплоносителя первого контура (тепловой мощностью 220 МВт). Реактор работает на высокообогащённом U-235 и рассчитан на 100 тыс. часов (9–11 лет) работы на полной мощности, что позволяет пройти порядка 280 тыс. миль, а на экономичном ходу – до 800 тыс. миль. Он размещается в реакторном отсеке размерами 16,8 м Х 12,8 м и весит всего 2750 кг. Две паротурбинные установки (ПТУ) мощностью по 30000 л. с. через редуктор вращают валолинию с гребным винтом диаметром восемь метров. Частота вращения – до 100 об/мин. Его особенностью являются семь скошенных антикавитационных серповидных лопастей.
Бортовое электропитание осуществляется переменным током (U=450 V, f=60 Hz), который вырабатывают два турбогенератора мощностью по 1400 кВт каждый. В режиме максимальной скрытности лодка движется под электромоторами. Для этого переменный ток преобразуется в постоянный и подается на гребной электродвигатель (ГЭД).
ЯЭУ обеспечивает кораблю максимальную скорость подводного хода до 25,0 уз (46,3 км/ч). Малошумный режим плавания применяется при патрулировании и обеспечивается при электродвижении, при котором ЯЭУ работает на пониженной мощности. При этом из действия выводятся главный циркуляционный насос (ГЦН), редуктор, часть вспомогательных насосов и механизмов. Пар подается на паротурбогенераторы, которые через преобразователи питают постоянным током ГЭД, выполненный на постоянных магнитах. Принятые организационные и технические меры позволили добиться уровня шума в 102 дБ. До появления французской ПЛАРБ «Триумфан» и нашего РПК СН «Борей» подводные лодки класса «Огайо» были самыми малошумными ПЛА в мире.
Основным оружием ПЛАРБ класса «Огайо» являются трехступенчатые твердотопливные БРПЛ «Трайдент II» D-5. Причем первая серия ракетоносцев (SSBN-726/733) ныне имеет разное оружие: четыре ПЛАРБ («Огайо», «Мичиган», «Флорида», «Джорджия») были переоборудованы в носители крылатых ракет большой дальности (КРБД) BGM-109 «Томагавк», а остальные четыре корпуса, как и последующие лодки, вооружены БРПЛ «Трайдент II» D-5.
На ПЛАРБ «Огайо» ракетное оружие размещается в 24-х ШПУ (d=2,4 м, L=14,8 м) в двух секциях ракетного отсека в два ряда по 12 «стволов». Все ракеты находятся в высокой степени готовности к пуску. Система управления стрельбой Mk-98 способна за 15 минут перевести все 24 ракеты в одноминутную готовность к старту, а при необходимости перенацелить их на другие объекты поражения. Хоть и считается, что лодка может выпустить все 24 БРПЛ в одном залпе, но за все время эксплуатации ПЛАРБ максимальное количество ракет в залпе не превышало четырех единиц. Повторные залпы проводились с перерывами не менее 20 минут. Это вызывает сомнения в достоверности характеристик комплекса по огневой производительности.
Подводный старт осуществляется с глубины до 30 м при помощи порохового аккумулятора давления, выбрасывающего ракету на высоту 10-30 м, на которой включается двигатель первой ступени МБР. При этом в воде ракета движется с неработающим РДТТ со скоростью 50 м/с, испытывая перегрузку в 10 g. Интервал старта составляет 15-20 сек. Условия, при которых возможен нормальный старт ракет, намного скромнее, чем даже у наших РПК СН проекта 667 БДРМ. Стартовый коридор «Огайо»: глубина хода до 30 м, скорость – до 5,0 уз, волнение моря на поверхности – до 6 баллов.
БРПЛ «Трайдент II» D-5 в максимальном боевом оснащении (14 ББ W-76, Q=100 кт; либо восемь ББ W-88, Q=475 кт) способна поразить наземные цели на удалении до 7360 км. При меньшей боевой нагрузке дальность возрастает до 8300 км. А в некоторых изданиях встречается указание на дальность в 12000 км. Что явно носит пропагандистский характер.
Астрокоррекция и космическая система позиционирования NAVSTAR обеспечивает наведение боевых блоков (ББ) типа MIRW на цель с СКВО порядка 90-180 м. Метод стрельбы «2 по 1» (два ББ с разных БРПЛ по одной цели) позволяет поражать высокозащищенные цели типа ШПУ МБР с вероятностью 0,95.
С 2017 года все ПЛАРБ были переоснащены на модернизированные БРПЛ «Трайдент II» D-5LE, имеющие улучшенные характеристики «прицеливания» и программируемого подрыва. Неся столь грозное оружие, порядка 3-4 подводных ракетоносцев постоянно находятся в море на боевом патрулировании. Это, как правило, акватории Северной Атлантики, Средиземного моря, а также акватории вблизи Гавайских островов и Аляскинского залива на Тихом океане. Коэффициент оперативного напряжения для ПЛАРБ «Огайо» составлял 60%.
Но лодки, как и все корабли, тоже «изнашиваются» и стареют. И уже подходит срок вывода из сил постоянной готовности первых корпусов ПЛАРБ класса «Огайо». Это переоборудованные в 2002-2009 годах в носители крылатых ракет четыре лодки первой серии со 154 КРБД BGM-109 «Томагавк» на каждом носителе. Заменить их планируется ПЛА класса «Вирджиния» пятой серии. А к 2047 году выходит срок эксплуатации и остальных 14 ракетоносцев с БРПЛ на борту. И им тоже будет нужна замена.
Новая ПЛАРБ — новые подходы, проблемы и большие расходы
Для замены выбывающих ПЛАРБ руководством ВМС США в 2010-х годах было принято решение о разработке технических параметров нового носителя БРПЛ на замену ПЛАРБ «Огайо» под шифром SSBN(X), который впоследствии получил название ПЛАРБ класса «Округ Колумбия» (или проще – «Колумбия»). Под их проектирование и строительство флот запросил финансирование.
В марте 2012 года Главное контрольно-финансовое управление конгресса США представило отчет по оценке стоимости программы строительства новых ПЛАРБ. Конгрессмены полагали, что расчетная стоимость закупок по программе «Колумбия» составит порядка 90,4 млрд. долларов, из них: 11,1 млрд. долларов на НИОКР и 79,3 млрд. долларов на закупку 12 субмарин. Согласно оценкам морского ведомства, стоимость головной лодки составила бы 11,7 млрд. долларов (из них 4,5 млрд. на проектирование и инжиниринговые расходы). Сама же постройка головной ПЛАРБ обошлась бы в 7,2 млрд. долларов. Это было много, но приемлемо, если учесть, что стоимость «Огайо» в 2024 году возросла до 3,62 млрд. долларов с учётом инфляции. В 1980 году она составляла 1,5 млрд. долларов.
По мере продвижения проекта росла и его стоимость. На начало 2021 года он уже оценивался в 109,8 млрд. долларов, а цена за единицу «продукции» выросла до 9,15 млрд. долларов. Но уже в июне 2021 года бюджетное управление ВМС объявило, что стоимость головной ПЛАРБ, включая затраты на планирование, достигла 15,03 млрд. долларов.
К маю 2014 года ВМС закончили разработку всех требований и спецификаций будущей ПЛАРБ и представили 159-страничный фолиант на детальную проработку специалистам фирмы Electric Boat. И более 3000 сотрудников фирмы взялись за дело. Им предстояло учесть требования ВМС к вооружению, аварийным выходам, гидравлическим системам, люкам, дверям, системам подачи морской воды, а также к длине лодки (не менее 170 м), которая прямо влияла на условия обитания экипажа и резерв внутреннего объема прочного корпуса для последующей модернизации корабля.
В марте 2016 года командование морских систем ВМС утвердило компанию General Dynamics Electric Boat в качестве генерального подрядчика и ведущей проектной организации по строительству нового подводного ракетоносца. До этого GDEB построила для ВМС 18 корпусов ПЛАРБ класса «Огайо». Основным субподрядчиком была выбрана компания Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding. Она должна была участвовать в проектировании и строительстве ПЛАРБ с выполнением 22–23% объема запланированных работ.
Руководство флота рассчитывало, что все 12 подводных лодок будут готовы к 2042 году и прослужат до 2085 года. Таковы были планы. Американские военные и корабелы намеривались осуществить их на практике, воплотив в новой субмарине все передовые достижения подводного кораблестроения. Поэтому «Колумбию» не без оснований на западе называют атомной подводной лодкой ХХI века.
Несмотря на то, что точных сведений о корабле немного, в зарубежных СМИ отмечались следующие тактико-технические характеристики этого стратегического ракетоносца:
Водоизмещение: такое же, как у «Огайо» — 17950 / 20800 (21140) т.
Длина: 171,1 м. Диаметр ПК: 12,8 (13,0) м. Осадка: нет данных.
ГЭУ: интегрированная электрическая (турбоэлектрическая) силовая установка, включающая ВВЭР новой генерации тепловой мощностью 230-250 МВт, разработанный на основе реактора GE (PWR) S8G (электрическая мощность 26,1 МВт); ПТУ (паротурбогенераторы переменного тока), преобразователи постоянного тока;
ГЭД: — радиальный, на постоянных магнитах, с зазором.
Режим подводного хода: — полное электродвижение (отсутствие редуктора, механических соединений валолинии и движителя, лишних муфт и подшипников).
Органы управления движением: одна короткая линия вала от ГЭД до водомета; Х-образные кормовые рули и рубочные горизонтальные рули (крылья). Выдвижные подруливающие устройства, резервный ЭД (ЭД эконом хода), 2-4 группы АБ большой емкости (скорее всего, ЛИАБ).
Движитель: пропульсивная установка (водомет).
Скорость подводного хода: до 25,0 уз.
Автономность по продуктам: нормальная — до 90-100 суток.
Экипаж: 155 чел., из них 15 офицеров.
Вооружение:
- ракетное — 16 ШПУ с БРПЛ «Трайдент II» D-5LE2.
- торпедное — 4 х 533-мм ТА, боезапас — 12 ед.; торпеды Mk-48 мод.7; вместо них — мины, ПЛУР, различные АНПА (разведки, ПМО и т. п.).
- приборы помех и имитаторы ПЛА.
ГАК: AN/BQQ-10 со всем комплексом ГАС и г/а приборов, в т. ч.
- ГАС с протяженной (конформной) апертурой (LAB) как на ПЛА класса «Вирджиния»,
- НЧ ГПБА (длина 47,7 м на 700 м тросе), выпускаемую из кормового стабилизатора;
- ГАС разведки и миноискания, эхолоты, ЗПС на основе сине-зеленого лазера и т. п.
Связь: — СДВ с приемом РДО в подводном положении на поплавковые антенны, космическая с приемом лазерного канала связи на глубинах до 100 метров.
Навигация: аналогично, как на «Огайо», с использованием NAVSTAR, высокоточные приборы определения скорости ПЛАРБ, возможность топопривязки и определения места корабля по рельефу дна.
Навигационный комплекс: способен не менее 5(?) суток хранить место ПЛАРБ с точностью, обеспечивающей пуск БРПЛ.
Все приборы и системы замкнуты на корабельную АСБУ.
Ракетный комплекс, помимо этого, имеет специализированную систему боевого управления, подготовки и производства старта БРПЛ с возможностью питания от корабельных АБ.
Широкое использование во всех системах возможностей БЦВМ и ИИ.
Возможно, что всё перечисленное — просто «хотелки» заказчика, но нужно признать, что многие из них уже находят свое практическое воплощение в изделиях ВПК и экспериментальных образцах вооружения и военной техники.
Известно, что субмарина разрабатывалась для службы в течение 42 лет без замены (перезарядки) активной зоны ядерного реактора. За это время каждый ракетоносец должен не менее 124 раз выйти на боевое дежурство. «Колумбия» должна получить электрический привод, что обеспечит большую скрытность лодки по сравнению с весьма малошумными лодками типа «Огайо». Вместо 24 пусковых ракетных шахт «Огайо» у «Колумбии» их будет только шестнадцать.
Основной подрядчик — компания General Dynamics Electric Boat — при содействии компании Huntington Ingalls Industries, занимающейся судостроением в Ньюпорт-Ньюсе, и ныне продолжают дорабатывать проект «Колумбия». Часть работ по строительству было отдано иностранным компаниям. Так, для снижения расходов и сокращения сроков строительства субподрядной компании BWX Technologies было поручено изготовить секции общего ракетного отсека с четырьмя пусковыми трубами в каждой. Однако при контроле качества сварных швов вскрылись серьезные дефекты производства, на исправление которых ушел целый год, а издержки составили 27 млн. долларов. Подобные случаи увеличивают стоимость головной лодки, которая ранее оценивалась в 7,2 млрд. дол.
7 июня 2021 года бюджетное управление ВМС США объявило, что общая стоимость ПЛАРБ «Округ Колумбия» к концу строительства серии из 12 единиц достигнет 15,03 млрд. долларов, включая расходы на планирование всей программы. Поэтому весьма обоснованными являются опасения, что единичная «цена изделия» будет расти по мере продвижения программы строительства ракетоносцев. По заключению спецов американской «Ассоциации по контролю за вооружениями» общая стоимость жизненного цикла всего класса оценивается в 347 млрд. долларов (в ценах 2010 г.).
Однако, несмотря на все перипетии, 1 октября 2020 года началась сборка отсеков первого подводного ракетоносца проекта «Округ Колумбия» (SSBN 826). Киль головного корабля класса «Колумбия» и церемонию официальной закладки USS «District of Columbia» (SSBN-826) провели 4 июня 2022 года в Квонтсет-Пойнте (штат Род-Айленд) на верфи компании GDEB. На церемонии присутствовал министр ВМС США Карлос Дель Торо, который выступил с речью, подчеркнув стратегическое значение проекта:
В подтверждение его слов в сентябре 2023 года было принято решение начать строительство второго корпуса ПЛАРБ «Висконсин» (SSBN 827) в 2024 финансовом году.
ПЛАРБ «Колумбия» на верфи в Гротоне
В 2024 году в Гротоне началась стыковка блоков корпуса головного ракетоносца. Ожидалось, что к концу 2027 года «Колумбию» выведут из эллинга и поставят к достроечной стенке. На 2030 год планировалось начать ходовые испытания и прием первой ПЛАРБ в состав ВМС. В 2031 году новая ПЛАРБ должна была выйти на своё первое боевое патрулирование. Однако технические и финансовые проблемы внесли серьезные коррективы в намеченные планы. Возникли проблемы с разработкой ядерного реактора нового поколения, с компоновкой реакторного отсека, с новой движительной установкой, функционированием ряда других систем.
Но, несмотря ни на что, строительство новой ПЛАРБ продолжается.
Бюджетная заявка от ВМС на 2025 финансовый год поступила в размере 9,9 млрд. долларов. Согласно этому документу, финансирование было увеличено на 3,7 млрд. долларов в связи с увеличением расходов на производственную базу и ростом расходов на закупку подводных лодок на 2026 финансовый год.
Между тем, стоимость программы продолжает расти. Так, в 2018 году стоимость головного корабля (с учетом проектирования и строительства всех 12 единиц серии) составляла 102,1 млрд. долларов. По состоянию на апрель 2023 года оценочная стоимость строительства 12 кораблей составляла уже 132 млрд. долларов. Как тут не вспомнить, что Конгресс США рассчитывал при постройке новых ПЛАРБ ограничиться 90,4 млрд. долларов…
Возвращаясь к рассмотрению проекта, следует отметить, что, помимо различных усовершенствований и улучшений, принципиальным отличием ПЛАРБ «Колумбия» от своих предшественниц является сокращение на 1/3 количества ШПУ.
Вот как это объяснил представитель заказчика, директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф на собрании Лиги подводников ВМС США:
Остановившись на вооружении новой ПЛАРБ, вице-адмирал Дж. Вулф сказал:
Ожидается, что новая ракета будет находиться на вооружении до 2084 года. Примерно к 2042 году она полностью заменит существующую модификацию D-5LE, которая была принята на вооружение в 2013 году.
Предполагается, что новые разработки D5LE2 будут включать в себя обновлённые системы наведения и управления с улучшенной защитой от радиоэлектронной борьбы, кибератак и шпионажа, дополнительные контрмеры для преодоления системы ПРО противника и повышение надёжности. На эти БРПЛ также могут быть поставлены новые или модифицированные ядерные боеголовки с возможностью масштабирования и «настройки мощности».
В настоящее время флот планирует закупать по одной ПЛАРБ класса «Колумбия» каждые три года. Ранее планировалось ежегодно в период с 2032 по 2042 получать по одной новой ПЛАРБ в состав ВМС. Но, с учетом накладок и непредвиденных обстоятельств, последнюю лодку ВМС могут получить в конце 40-х годов.
ПЛАРБ USS «Невада» SSBN 733 на ремонте в сухом доке Дель-Пир (ВМБ Китсап, 29.12.2023)
Сокращение затронуло не только количество ШПУ на носителе, но и количество самих заказанных ПЛАРБ нового поколения. В последнем обзоре ядерной политики США говорилось о необходимости иметь в составе ВМС как минимум 12 таких подводных лодок, но не указывалось их максимальное количество.
Сокращение группировки новых ПЛАРБ до 12 единиц связано с тем, что для каждой из 14 ПЛАРБ типа «Огайо» в середине срока службы требовалась перезарядка ядерного реактора и проведение штатных регламентных работ. На это требовалось три года или более, в течение которых лодка выводится из эксплуатации. В то же время для ПЛАРБ 5-го поколения срок ремонта без перезагрузки реактора сократится до двух лет. В результате только две из 12 ПЛАРБ класса «Колумбия» в каждый конкретный момент не будут находиться в эксплуатации в середине своего срока службы, в то время как из группировки ПЛАРБ типа «Огайо» три, а иногда четыре лодки выводятся из эксплуатации в середине срока службы по причине нахождения в ремонте и для перезарядки ядерного реактора.
А что последует за «Колумбией»?
Западные аналитики полагают, что сокращением количества ШПУ на «Колумбии» командование ВМС обеспечило себе возможность в будущем иметь перспективу для строительства дополнительных ПЛАРБ или других систем, подпадавших под действие договора о СНВ, не выходя за рамки ограничений по количеству развернутых на носителях ЯБП.
В последнем обзоре ядерной политики США говорилось о необходимости иметь в составе ВМС как минимум 12 таких подводных лодок, но не указывается их максимальное количество. Однако, если спрос на дополнительные «Колумбии» так и не появится, у командования ВМС уже имеется план наращивания ударной мощи американской МСЯС.
Поэтому ВМС планируют поддерживать производственную линию класса «Колумбия» в рабочем состоянии, чтобы иметь возможность построить больше таких лодок или создать многоцелевую «большую подводную лодку с полезной нагрузкой» с обычным вооружением.
Такая «большая ПЛА с полезной нагрузкой» может быть оснащена крылатыми ракетами или гиперзвуковым оружием, может служить подводной базой для сил специального назначения или крупных подводных беспилотников. Это должна быть «аналогия» большой универсальной надводной платформе (возможно, даже полупогружной), о которой недавно заявлял Д. Трамп, упоминая о ведущейся разработке в ВМС концепции строительства «Золотого флота».
Американские военные специалисты считают, что, скорее всего, перспективные «ПЛА большой нагрузки» будут включать в себя системы вертикального пуска (VLS), в которых можно будет разместить как баллистические, так и противокорабельные крылатые ракеты. А также гиперзвуковое оружие будущих поколений, в том числе сверхсекретное сверхзвуковое противокорабельное оружие подводного базирования, которое ныне уже разрабатывается для субмарин.
Эти корабли также смогут высаживать и эвакуировать силы специального назначения, а также развертывать и возвращать беспилотные подводные аппараты.
Рассматривается и вариант строительства на основе корпуса ПЛАРБ «Колумбии» атомной подводной лодки специального назначения. Американские адмиралы в открытую сетуют на то, что Россия опережает США по этому направлению развития подводных сил флота. А переоборудованная атомная подводная лодка USS «Дж. Картер» SSN-23 (класса «Сивулф») является единственной на флоте ПЛА специального назначения и уже не справляется с объемом специальных миссий, возлагаемых на нее командованием ВМС.
Из всего перечисленного можно сделать вывод, что:
1. Пентагон прилагает усилия по поддержанию морских стратегических ядерных сил США на высоком технико-технологическом уровне, который обеспечит их конкурентоспособность на период до начала 2080-х годов.
2. Программа замены ПЛАРБ «Огайо» на ракетоносцы класса «Колумбия» сталкивается с определенными техническими и финансовыми трудностями, что вносит существенные коррективы в планы ВМС США по обновлению морской компоненты СЯС.
3. Платформа, созданная на базе наработок по строительству ПЛАРБ «Колумбия», рассматривается командованием перспективных систем ВМС США как основа для дальнейшего развития подводных сил флота и полноценного замещения ПЛАРК – носителей КРБД и перспективных ПКР, включая морское гиперзвуковое оружие.
4. Одним из вариантов дальнейшего развития подводных лодок специального назначения может стать создание ПЛА СН на базе корпуса, используемого для ПЛАРБ «Колумбия», в качестве носителей АНПА и беспилотных ПЛ с расширенными возможностями для проведения разведывательно-диверсионных операций на приморских направлениях и в акваториях, контролируемых противником.
5. Морской комиссии при президенте РФ необходимо разработать и принять действенные меры по обновлению боевого состава подводных сил ВМФ, усилению ПЛС флотов для противодействия нарастающим угрозам безопасности страны с морских и океанских направлений.
Продолжение следует...
