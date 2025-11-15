Минобороны РФ: армия России освободила село Яблоково в Запорожской области

3 759 5
Минобороны РФ: армия России освободила село Яблоково в Запорожской области

Армия России освободила село Яблоково в Запорожской области. Эта заслуга принадлежит подразделениям группировки «Восток».

Такое сообщение сделала пресс-служба Минобороны РФ.



В сводке оборонного ведомства сказано:

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области.

Таким образом, российские войска в хорошем темпе продвигаются по региону в направлении Варваровки и Зеленого. Через эти населенные пункты осуществляется логистика украинского гарнизона в Гуляйполе с северного направления.


В зоне ответственности «восточных» ВС России нанесли сегодня урон подразделениям мехбригады, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, действующий в окрестностях населенных пунктов Гуляйполе на Запорожье и Покровское в Днепропетровской области. В течение суток потери противника на данном участке фронта составили более двухсот человек убитыми и ранеными. Помимо этого, враг потерял 12 автомашин, два броневика и артустановку.

Также в сегодняшней сводке говорится о поражении нашими военными аэродрома ВСУ. Кроме того была проведена результативная атака дальнобойными средствами поражения на украинский энергетический объект, обеспечивающий электроэнергией ВПК Украины. Помимо этого, ВС России наносили удары по предприятию, выпускающему безэкипажные катера, по местам сборки и хранения дронов дальнего действия. Еще наши военные поразили узлы связи ГУР МО Украины и места дислокации военнослужащих ВСУ и зарубежных наемников.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 15:47
    Результативный день! Наемыши часто стали фигурировать как цели удара и это радует!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:32
      Ровнополье тоже взяли.
      Наши широким фронтом подходят к последней линии обороны ВСУк в Запорожье.
      А дальше открытые степи с редкими населенными пунктами.
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -1
      Сегодня, 17:45
      Это результат за последние 5 дней. Продвижение на запад от Нововасильевки до Ровнополя составило 12 км.
  2. кот Краш Звание
    кот Краш
    +4
    Сегодня, 15:57
    Что-то непохоже, что сегодня обычный выходной день. Ну, прямо как большой праздник. Столько всяких разностей приятных. Спасибо Бойцам!!! Храни Вас Бог! Победы Вам!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:47
    Удачи нашим воинам! soldier
    Они своим ратным трудом приближают нашу победу, освобождают наши земли от нечисти!