Минобороны РФ: армия России освободила село Яблоково в Запорожской области
3 7595
Армия России освободила село Яблоково в Запорожской области. Эта заслуга принадлежит подразделениям группировки «Восток».
Такое сообщение сделала пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке оборонного ведомства сказано:
Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области.
Таким образом, российские войска в хорошем темпе продвигаются по региону в направлении Варваровки и Зеленого. Через эти населенные пункты осуществляется логистика украинского гарнизона в Гуляйполе с северного направления.
В зоне ответственности «восточных» ВС России нанесли сегодня урон подразделениям мехбригады, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, действующий в окрестностях населенных пунктов Гуляйполе на Запорожье и Покровское в Днепропетровской области. В течение суток потери противника на данном участке фронта составили более двухсот человек убитыми и ранеными. Помимо этого, враг потерял 12 автомашин, два броневика и артустановку.
Также в сегодняшней сводке говорится о поражении нашими военными аэродрома ВСУ. Кроме того была проведена результативная атака дальнобойными средствами поражения на украинский энергетический объект, обеспечивающий электроэнергией ВПК Украины. Помимо этого, ВС России наносили удары по предприятию, выпускающему безэкипажные катера, по местам сборки и хранения дронов дальнего действия. Еще наши военные поразили узлы связи ГУР МО Украины и места дислокации военнослужащих ВСУ и зарубежных наемников.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация