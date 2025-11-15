«Служить будут все»: на Украине возобновились разговоры о мобилизации женщин

4 327 30
«Служить будут все»: на Украине возобновились разговоры о мобилизации женщин

На фоне непрекращающейся череды поражений ВСУ на фронте, не последнюю роль в которых играет острая нехватка необходимых для удержания фронта резервов, на Украине возобновились призывы усилить мобилизацию и мобилизовать женщин.

Украинская военная журналистка, шеф-редактор новостей на «Общественном радио» Ирина Сампан в одном из эфиров озвучила уже давно витающую в воздухе идею о необходимости объявить на Украине всеобщую мобилизацию и призвать в ВСУ и мужчин, и женщин. Сампан подчеркнула, что в конечном итоге будет служить все оставшееся на Украине население, вне зависимости от возраста и пола.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Запад требует от Киева увеличить масштабы мобилизации. По словам украинского диктатора, несмотря на то, что сейчас ВСУ набирают около 30 тысяч человек ежемесячно, западные «партнеры» настаивают на увеличении темпов мобилизации.

При этом Зеленский не упомянул, что из этих 30 тысяч по меньшей мере две трети сбегают на стадии учебки и не попадают на фронт. Таким образом, как отмечает секретарь оборонного комитета Верховной рады Костенко, скоро количество дезертиров будет равно количеству воюющих солдат. Новый рекорд по СОЧ был зафиксирован в ВСУ в октябре 2025 года, когда самовольно покинули службу как минимум 21602 военнослужащих. Ситуация стала настолько критичной, что Киев уже вынужден обратить внимание на стремительный отток молодых мужчин из страны – прежде всего тех самых 18–22-летних, которым Зеленский еще недавно открыл возможность выезда.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 15:43
    Видимо будут выдавать кружевные трузеля.
    Звание всуки звучит не только лишь гордо.
    И так же гордо в топку на благо желанной гейропы.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 15:49
      в конечном итоге будет служить все оставшееся на Украине население
      Порешили всю майданию извести под корень...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 16:22
        То, что там опустеет, обезлюдит территория, догадатся не трудно... но ведь сгинуть самые активно работоспособные, именно те, кто может продолжать род...
        В общем, забугорные и рады б опустошить территорию для использования в своих целях, да кто ж им отдаст те "освобождённые" территории??? Такая корова нужна самому!!!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 16:29
          Цитата: rocket757
          но ведь сгинуть самые активно работоспособные, именно те, кто может продолжать род...

          Зато им пенсию не придётся платить.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 16:38
            Так у временщиков рулящие и так все хорошо...
            Как только, так и сразу отчалят туда, где у них "закрома Родины" хранятся/копятся.
        2. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 17:56
          но ведь сгинуть самые активно работоспособные, именно те, кто может продолжать род...

          Но ведь они не только работоспособные и репродуктивные но ещё и самые упоротые люто ненавидящие нас россиян и Россию. Как вариант территорию краины заселят ближневосточными беженцами коих в гейропе навалом.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 18:33
            Кого и как там будут заселять... а это зависит от многих факторов, хотя есть один, основополагающих, который может перебить все остальные..
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 17:55
        Цитата: Uncle Lee
        Порешили всю майданию извести под корень...

        Сегодня на митинг против коррупции пришло 100 человек! laughing
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:32
          Цитата: Егоза
          Сегодня на митинг против коррупции пришло 100 человек!

          Так вышли те, кому не досталось от куска пирога, а простому народу всё одно не достанется, хоть с коррупцией, хоть без коррупции.
          Майдан не даст соврать.
          Помайданили и попали в окопы, а многие и к Бандере.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 16:23
      Так это не проблема "белого человека", что там будет, останется, от туземцев/полезных дурней... soldier
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 16:51
        Цитата: rocket757
        Так это не проблема "белого человека"

        Это не его проблема , это его цель. Часть украинцев сгинут на фронте, другая часть, оставшиеся в живых, их родственники, будут люто ненавидеть... Кого?
        У "белого человека"далеко идущие планы.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 16:56
          Планы, планы... что то осуществляется, но и облом их на вещает ещё чаще!
          Что именно будет потом... если вспомнить нашу историю, то будет происходить разное, но в конечном итоге все нормализуется, как это вообще возможно, в подобной ситуации.
          В общем, плавали, знаем! soldier
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 18:38
          Цитата: Kotofeich
          будут люто ненавидеть... Кого?
          У "белого человека"далеко идущие планы.

          Ну раз пожелали стать "янычарами", так и дальше будет, нет у "белого человека" ни планов, ни выбора.
          А ненавидеть придётся или на остатках государства, или из за границы.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Livonetc
      Видимо будут выдавать кружевные трузеля.
      Звание всуки звучит не только лишь гордо.
      И так же гордо в топку на благо желанной гейропы.

      ВСУчкам куда полезнее были бы кевларовые труселя, чтобы пилотку не оторвало. laughing
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +2
        Сегодня, 16:53
        Глава Совета резервистов ВСУ призвал украинок «смелее» идти воевать
        Умная бы на мольке закрепила поближе к ляжкам. Как не крути ,инструмент первой необходимости.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +3
          Сегодня, 17:54
          Цитата: Себенза
          Глава Совета резервистов ВСУ призвал украинок «смелее» идти воевать
          Умная бы на мольке закрепила поближе к ляжкам. Как не крути ,инструмент первой необходимости.

          Укросвинки тоже пойдут на свинорезку. am yes
          А следом на свинорезку пойдёт гитлерюгенд. am wink
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 18:24
            Рабочая формула для превращения минусов в звёзды .Повтори сегодня то, что говорил вчера. Кролик Джо Джо.
          2. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 18:49
            Цитата: Бородач
            Укросвинки тоже пойдут на свинорезку.

            Стану я женой волка.
            Подарил мне горсть жемчужин...
            Ухмыльнулся Волк. Собой
            он доволен. Скоро ужин.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:39
        Цитата: Бородач
        ВСУчкам куда полезнее были бы кевларовые труселя, чтобы пилотку не оторвало.

        А зачем она эта "пилотка" им. Не успеют её применить.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 15:51
    Скучно хрякам подыхать стало без свинок!)))
  3. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +3
    Сегодня, 16:06
    Украинская военная журналистка, шеф-редактор новостей на «Общественном радио» Ирина Сампан в одном из эфиров озвучила уже давно витающую в воздухе идею о необходимости объявить на Украине всеобщую мобилизацию и призвать в ВСУ и мужчин, и женщин.
    По данным украинских СМИ, Сампан занималась эскортом. В социальных сетях её можно увидеть в компании разных мужчин. До того как попасть на радио, Ирина Сампан много фотографировалась как модель, в Кривом Роге снималась в клипе местного рэпера (позже парень бросил музыкальную карьеру, уехал в Москву, где по сей день работает промышленным альпинистом).

    На странице Марьяны Лесби (такой псевдоним себе взяла Ирина Сампан) остались лишь её фотографии в компании девушек и объявления подруг-проституток о поиске клиентов.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 16:11
    «Служить будут все»

    Кроме тех, кто эту "кашу" заварил и сейчас ей управляет. wassat
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:17
    Служить... а далее простой, логичный вопрос, а сколь долго им удастся прослужит?
  6. Товарищ Звание
    Товарищ
    +2
    Сегодня, 16:29
    Сампан подчеркнула, что в конечном итоге будет служить все оставшееся на Украине население, вне зависимости от возраста и пола.

    Так пусть с себя и начнёт.
    Хватит в тылу отсиживаться, марш в окопы !
    И родителей своих пусть с собой прихватит, патроны ей подносить будут.
    Фицо недавно здорово украинских студентов в Словакии обломал.
    Сказал, что чем больше денег дают Украине, тем дольше длятся боевые действия.
    Присутствовавшие там украинские студенты стали возмущаться, так он им сказал, мол, что вы тут сидите, раз такие патриоты ?
    Собирайтесь и уезжайте воевать, а не флагами тут размахивать.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Товарищ
      Так пусть с себя и начнёт.

      Нууу, она же сфоткалась. (см. фото к статье) Считайте, что уже отслужила!! Прям в чистом поле wassat
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:40
    Клоун определенно хочет все кастрюлеголовое население загнать на кладбище!
  8. Лимрак Звание
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 17:02
    На фото станок интересный. Вместо того что бы резервистам... которые в тылу будут вместо ПВО работать...выдавать передовые новейшие ДП-27..лучше бы со складов вот такие КПВТ наскребли и поставили на современные станки с дистанционным управлением и на пикап. Хотя такой модуль уже давно есть хоть на БТР-82 хоть на штурмовом катере Раптор .
  9. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 17:23
    Антимигрантские трусы: В Европе нашли способ снизить количество изнасилований

    Новое «полезное изобретение» представили в Европе. Кевларовые трусы с замком, которые нельзя снять, порвать или разрезать без желания хозяйки. Изделие призвано спасать женщин от изнасилования

    То есть вместо того, чтобы навести порядок в городах, выселив всех понаехавших дикарей, проще придумывать антимигрантские трусы... Такая вот забота о своих гражданах.

    Царьград в МАХ

    стебаются или правда????
    так то железные пояса верности ещё в средневековье рыцари вешали на своих жонок с замкОм а ключ увозили...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Nexcom
      вместо того, чтобы навести порядок в городах, выселив всех понаехавших дикарей, проще придумывать антимигрантские трусы...

      За дикарей не заплатят, а за такие трусы - о-го-го. Бизнес, однако. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:05
        Действительно. Трусы с каким замкОм желаете - сувальдный, цилиндровый или и то и другое? wassat