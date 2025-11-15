«Служить будут все»: на Украине возобновились разговоры о мобилизации женщин
На фоне непрекращающейся череды поражений ВСУ на фронте, не последнюю роль в которых играет острая нехватка необходимых для удержания фронта резервов, на Украине возобновились призывы усилить мобилизацию и мобилизовать женщин.
Украинская военная журналистка, шеф-редактор новостей на «Общественном радио» Ирина Сампан в одном из эфиров озвучила уже давно витающую в воздухе идею о необходимости объявить на Украине всеобщую мобилизацию и призвать в ВСУ и мужчин, и женщин. Сампан подчеркнула, что в конечном итоге будет служить все оставшееся на Украине население, вне зависимости от возраста и пола.
Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Запад требует от Киева увеличить масштабы мобилизации. По словам украинского диктатора, несмотря на то, что сейчас ВСУ набирают около 30 тысяч человек ежемесячно, западные «партнеры» настаивают на увеличении темпов мобилизации.
При этом Зеленский не упомянул, что из этих 30 тысяч по меньшей мере две трети сбегают на стадии учебки и не попадают на фронт. Таким образом, как отмечает секретарь оборонного комитета Верховной рады Костенко, скоро количество дезертиров будет равно количеству воюющих солдат. Новый рекорд по СОЧ был зафиксирован в ВСУ в октябре 2025 года, когда самовольно покинули службу как минимум 21602 военнослужащих. Ситуация стала настолько критичной, что Киев уже вынужден обратить внимание на стремительный отток молодых мужчин из страны – прежде всего тех самых 18–22-летних, которым Зеленский еще недавно открыл возможность выезда.
