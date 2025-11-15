Появляются новые подробности прорыва ВС РФ в днепропетровскую Новопавловку
Появляются новые подробности об успехе российских войск в Новопавловке Днепропетровской области. Напомним, что к настоящему моменту под контролем ВС РФ большая часть этого населённого пункта в котором ранее размещался штаб украинских войск, действующих на этом направлении. Теперь штаба у ВСУ в Новопавловке нет, остатки гарнизона остаются за рекой Солёная.
Стало известно о том, что российские бойцы провели разминирование южнее Новопавловки таким образом, что по проделанным коридорам в Новопавловке прошла мехколонна. Состав не раскрывается. Однако появляются сведения о том, что в её составе, помимо лёгкой бронетехники, штурмовые мотоциклетные группы, которые заскочили в Новопавловку, вызвав самое настоящее смятение гарнизона ВСУ.
Затем, развивая успех, в населённый пункт была переброшена пехота – при поддержке дроноводов, которые с помощью применения «стаи» дронов достаточно оперативно подавили огневые точки, представлявшие опасность для наших бойцов.
Эта локальная операция свидетельствует о том, что слухи о невозможности совершать быстрые рывки на несколько километров в современных войнах слишком преувеличены.
Прорыв в Новопавловку демонстрирует и то, что используемая тактика разящих ударов в разных точках фронта может приносить всё больше успехов. Причина – постоянное и систематическое давление на оборону противнику фактически на всех направлениях спецоперации. Давление, которое далеко не везде противник выдерживает.
