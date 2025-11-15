Появляются новые подробности прорыва ВС РФ в днепропетровскую Новопавловку

14 163 19
Появляются новые подробности прорыва ВС РФ в днепропетровскую Новопавловку

Появляются новые подробности об успехе российских войск в Новопавловке Днепропетровской области. Напомним, что к настоящему моменту под контролем ВС РФ большая часть этого населённого пункта в котором ранее размещался штаб украинских войск, действующих на этом направлении. Теперь штаба у ВСУ в Новопавловке нет, остатки гарнизона остаются за рекой Солёная.

Стало известно о том, что российские бойцы провели разминирование южнее Новопавловки таким образом, что по проделанным коридорам в Новопавловке прошла мехколонна. Состав не раскрывается. Однако появляются сведения о том, что в её составе, помимо лёгкой бронетехники, штурмовые мотоциклетные группы, которые заскочили в Новопавловку, вызвав самое настоящее смятение гарнизона ВСУ.

Затем, развивая успех, в населённый пункт была переброшена пехота – при поддержке дроноводов, которые с помощью применения «стаи» дронов достаточно оперативно подавили огневые точки, представлявшие опасность для наших бойцов.

Эта локальная операция свидетельствует о том, что слухи о невозможности совершать быстрые рывки на несколько километров в современных войнах слишком преувеличены.

Прорыв в Новопавловку демонстрирует и то, что используемая тактика разящих ударов в разных точках фронта может приносить всё больше успехов. Причина – постоянное и систематическое давление на оборону противнику фактически на всех направлениях спецоперации. Давление, которое далеко не везде противник выдерживает.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 16:08
    Нет ничего лучше плохой погоды.)))
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 16:25
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Нет ничего лучше плохой погоды.)))

      Дважды наши БМП сумели завезти личный состав в Новопавловку.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +9
        Сегодня, 16:44
        штурмовые мотоциклетные группы, которые заскочили в Новопавловку, вызвав самое настоящее смятение гарнизона ВСУ.

        Поздравляю вас, господа! В городе красные. fellow Новые приключения неуловимых (1968)
    2. PN Звание
      PN
      +1
      Сегодня, 16:44
      Ну почему же нет? Есть. Дымовые завесы, но почему то их не используют.
      У военных пару раз наблюдал учения с постановкой этих дымовых завес, объём такой, что пол города накрывает.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 17:29
        Это палка о двух концах. Противник не видит тебя, но и ты не видишь противника.
        1. 73bor Звание
          73bor
          +1
          Сегодня, 17:52
          Не совсем так ,это если противник имеет такое-же взаимодействие ,такие-же средства ,то получается как драка в баре где выключили свет с неясным исходом ,но у ВСУк такие-же действия нихрена не получаются.
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 16:15
    Эта локальная операция свидетельствует о том, что слухи о невозможности совершать быстрые рывки на несколько километров в современных войнах слишком преувеличены.

    Добавить нечего. Просто надо бить не в укреплённые точки, а там где тонко и слабо. Прошу прощения за пошлость.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 16:15
    Молодцы наши! И тактика выбрана правильная. Удачи нашим бойцам и командирам!
  4. cpls22 Звание
    cpls22
    +3
    Сегодня, 16:22
    постоянное и систематическое давление на оборону противника фактически на всех направлениях

    Тактика удава . Как только в каком-то месте противник не выдерживает давления - это место сразу занимается, и поддавливается дальше, накидывается ещё одно кольцо давления, если общий периметр уменьшается.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:29
    Эта локальная операция свидетельствует о том, что слухи о невозможности совершать быстрые рывки на несколько километров в современных войнах слишком преувеличены.
    Меняются условия ведения боевых действий, соответственно, происходит изменения тактики ведения боя, создаются подразделения, средства поддержки, усиления, которые входят в эту новую тактику.
    Всё развивается, военная наука никогда не стоит на месте! soldier
  6. Prapor Звание
    Prapor
    +5
    Сегодня, 16:32
    тильки сало нарезали, тильки горилку розлили.... а тут на тебе - мотоциклисты! Конечно тут же зараз смятение и зрада вышла...))
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Prapor
      тильки сало нарезали, тильки горилку розлили.... а тут на тебе - мотоциклисты! Конечно тут же зараз смятение и зрада вышла...))

      Кому зрада, а кому и перемога. laughing drinks
    2. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 16:58
      hi А если горилки успели вмазать, то и мотоциклистов могло стать в два раза больше. laughing
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Prapor
      тильки сало нарезали, тильки горилку розлили.... а тут на тебе

      Это же надо: именно мне – и так больно! belay Неуловимые мстители...
  7. Prapor Звание
    Prapor
    +2
    Сегодня, 16:37
    Ну и саперы конечно молодцы! Помню как-то читал про времена накануне битвы на Курской дуге, там каждую ночь наши саперы выползали, снимали все что немчура наставила, и ставили свои мины, на следующую ночь - немчура выползала, снимала наши мины и опять ставила свои, и так не по одному разу было... Опасный и тяжелейший труд, особенно ночью...
  8. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 16:46
    Казалось, что нам этот н/п и даром был не нужен. Видимо, и противник в это уверовал и поплатился за это.
    А не готовится ли где-то поблизости "грандиозный шухер", как говорил один известный персонаж с тех мест?
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:34
    К таким новостям неплохо бы карту посмотреть. Помогу Евгении.
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:54
    Неплохо развивается ситуация (для нас) в районе Гуляйполя.
    Штурмовые группы дальневосточников вышли к Затишью. Это последний нп перед Гуляйполем.

    В целом, ситуацию на данном участке можно назвать локальным обрушением обороны ВСУ на подступах к городу. Большая нехватка личного состава у украинской армии, а также умелая работа бойцов «Востока» по противодействию работе расчётов БпЛА возымели свой эффект.
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 18:26
    Эта локальная операция свидетельствует о том, что слухи о невозможности совершать быстрые рывки на несколько километров в современных войнах слишком преувеличены.

    Раньше подавляли в месте атаки артеллерию, а теперь дроноводов. Радиус у дронов может быть немалый, но вот долететь издалека уже время нужно.