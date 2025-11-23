Taurus: компания с далёкой Амазонки



Пистолет фирмы «Таурус». «Модель 58». Похожа на «Беретту». Покрытие «Стайнлесс Стил»

На далекой Амазонке

Не бывал я никогда.

Только «Дон» и «Магдалина» –

Быстроходные суда –

Только «Дон» и «Магдалина»

Ходят по морю туда.







Из Ливерпульской гавани

Всегда по четвергам

Суда уходят в плаванье

К далеким берегам.

Плывут они в Бразилию,

Бразилию,

Бразилию.

И я хочу в Бразилию –

К далеким берегам!

Р. Киплинг Р. Киплинг



«Taurus 92» – сама элегантность! «Таурус» PT92 представляет собой полуавтоматический девятимиллиметровый пистолет одинарного или двойного действия, отличающийся двурядным магазином. Пистолет серии PT92 имеет конструкцию с открытым затвором. При этом верхняя часть затвора как бы срезается, тем самым открывая значительную часть ствола. Оригинальная модель этого пистолета сильно напоминает пистолет «Беретта» М92. Но пистолет компании Таурус значительно меньше, чем аналогичный пистолет от «Беретты». Магазин пистолета рассчитан на пятнадцать патронов — стандарт для пистолетов серии PT92 на протяжении многих лет. В настоящее время он вмещает в себя семнадцать патронов и по боевой мощи сравнялся с пистолетом «Глок 17»



«Таурус 92». Вид слева



«Таурус» G3 «Тактический» — усовершенствованный внешний вид, патроны 9-мм Раra. Это полноразмерный полимерный пистолет с затвором ударникового типа, который визуально отличается от стандартного «Таурус» G3 ствольной коробкой «Магпул» FDE и своим затвором с устойчивым к атмосферным воздействиям покрытием Patriot Brown Cerakote. G3 имеет магазины на 17 или 10 патронов, калибр 9-мм и обладает той же эргономичностью и надёжностью, которые сделали собственно G3 лидером в категории пистолетов для самообороны



«Таурус» – «Судья». Револьвер со стволом 76-мм. Этот удивительный комбинированный револьвер способен использовать как дробовые патроны калибра .410, так и патроны .45 Кольт, идеально подходит для стрельбы на короткие дистанции, где чаще всего происходят стычки, или на большие дистанции, если стрелять патронами .45. Компания «Таурус» разработала такую нарезку, что она рассеивает дробь на близком расстоянии, но вот пулю .45 калибра направляет точно в цель



«Общественный защитник». Калибр .45. Конструкция аналогична предыдущей модели



«Таурус» GX4



GX4. Вид справа



«Таурус» TX 22 Спортивный. Этот полноразмерный полуавтоматический малокалиберный пистолет с возможностью установки коллиматорных прицелов и глушителя



Площадка под сменное оборудование



G3C – вид сверху



G3C с коллиматорным прицелом

Как-то довольно давно меня попросили рассказать о бразильской фирме «Таурус» и ее оружии. Тема показалась мне интересной, фотографии были получены хорошего качества. Так что почему было бы и не написать? И вот что в итоге получилось…До середины прошлого века Бразилия на фоне других развивающихся стран особо ничем и не выделялась. Аграрный сектор в экономике доминировал абсолютным образом. О производителях оружия в этой стране до середины 1950-х годов слышали очень немногие. Но прошло совсем немного лет, и положение разительным образом изменилась. Появилась компания «Таурус», и она сумела завоевать расположение соответствующих потребителей по всему миру, и вот как раз о самых удачных ее изделиях сегодня мы и расскажем.Началось все с компании «Forjas Taurus». Оно находилось в порту Сан-Леополду, в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны. Основано оно было еще в 1924 г. Причем «Таурус» в самом начале ориентировался на производство инструментов и запчастей для сельскохозяйственного оборудования. Но на предприятии был и штамповочный цех, и оборудование для металлического литья, и металлорежущие станки. То есть все то, что требуется для изготовления не только сеялок-веялок, но и оружия!Первый образец стрелкового оружия «Таурус» произвела в 1941 г. Это был 6-зарядный револьвер с двойным действием и калибра .38 АСР. Во многом это была копия одного из револьверов «Смит и Вессон». Но номер и обозначение у нее были «родные»: 38101SO.Главное, что появился он вовремя. Оружейные компании США были загружены заказами правительства. В Европе и на Тихом океане бушевала война, из-за чего гражданский рынок США оказался «недогруженным». Этим компания «Forjas Taurus» и воспользовалась.Станки компания приобрела современные, а вот расценки на оплату труда по вполне понятным причинам были низкими. Да и зачем платить много денег рабочим, для которых и гроздь бананов уже еда?! В итоге качество новых производителей было высоким, а вот цена их оружия – низкой. Вот американцы и бросились бразильские револьверы покупать.Кончилось это тем, что правительство США даже ввело ограничения на поставки бразильского оружия в страну, действовавшие с 1953 по 1970 год. Так что до конца 1960-х гг. бразильской компании пришлось действовать через американских импортеров, при этом увеличению объема поставок это не мешало. В итоге доля продукции фирмы «Таурус» на рынке США стала столь заметной, что американские производители револьверов вынуждены были принять меры по устранению столь серьезного конкурента, сумевшего отхватить у них такой лакомый кусок.В США ведущим производителем револьверов в это время была фирма «Смит и Вессон». Там подумали и решили купить контрольный пакет акций «Forjas Taurus». Подумали и… купили в 1970 г. Было приобретено 54 % акций компании, после чего ее включили в состав «Смит и Вессон», сделав ее структурной единицей.Впрочем, выгода была обоюдной. Дело в том, что конструкторы «Таурус» получили теперь неограниченный доступ к технической документации, переняли весь ее производственный и маркетинговый опыт, словом, без какого бы то ни было промышленного шпионажа получили доступ к самым «секретным материалам» «Смита и Вессона». Так что теперь все новые конструкции «Таурус» стали использовать абсолютно те же самые конструкторские и дизайнерские решения, что и американцы. Вот только себестоимость их изделий была значительно ниже, а вот сами американцы понизить ее не могли.Револьверы «Таурус» выпускались как в «цельностальном» формате, так и с рамкой из легкого сплава, усиленной сталью в точках крепления барабана. Барабаны у всех моделей откидывались у них влево и фиксировались специальным подпружиненным экстрактором, размещенным под стволом, и клавишей фиксации на рамке немного повыше рукояти. Главным «фирменным» отличием бразильских револьверов стало оснащение их мощных длинноствольных модификаций оригинальной системой газового рассеивания компенсации отдачи. Среди таких «тяжеловесов» самым харизматичным примером является модель «Raging Bull» (Бешеный бык), с 10-дюймовым (254 мм) стволом, под патроны калибра .357 Magnum.В составе компании «Смит и Вессон» «Таурус» находилась до 1977 г. Тогда фирма была выкуплена бразильской же оружейной компанией «Companhia Brasileira de Cartuchos». Связь с американцами была прервана, но приобретенный опыт никуда не пропал, что гарантировало самостоятельное расширение своего сегмента на рынке оружия.В 1980 г. компания «Forjas Taurus» приобрела производственные мощности компании «Беретта». Станочный парк «Беретты» был размещен на предприятиях в штате Сан-Паулу. По истечении срока контракта итальянцы продали «Forjas Taurus» и здания, и станки, а вместе с ними и всю техническую документацию на производимое ими вооружение.В 1980-е годы компания занялась автоматическими пистолетами. Одной из наиболее популярных моделей стал «Таурус» РТ92. Реально это был… аналог итальянского пистолета «Беретта 92», переделанный ровно настолько, чтобы не проиграть иска в суде. Поэтому бразильский образец, в отличие от итальянского, имел рычажки предохранителя на обеих сторонах, а размещались они не на кожухе затвора, как у «Беретты», а на нижней части рамки. В целом же главное отличие бразильской «Беретты» заключалось в… меньшей цене, что позволило добиться устойчивого роста ее продаж.Дальнейшим развитием «серии 92» стала серия G3 с полимерными рамками, полноразмерной рукояткой и глубокими насечками по всей рукоятке для максимально комфортного удержания при любых условиях стрельбы. Компактный затвор также обеспечивает больший комфорт и скрытность. Рамка оснащена интегрированной планкой Пикатинни. Рычаг затворной задержки оптимально расположен над большим пальцем для удобства управления. Усовершенствованным элементом пистолетов G3 является спусковой крючок с усилием 2,7 кг, с плавным ходом и удивительно четким, чистым спуском, превосходящим типичный спусковой крючок пистолетов ударникового типа.В 1990-2000 гг. были созданы новые серии самозарядных пистолетов – «Таурус Миллениум», PT24/7. Причем опирались они на разработки австрийского инженера Г. Глока. Бразильцы начали ставить на свои пистолеты полимерные рамки, при этом использовали и схему автоматики Кольта-Браунинга с понижающимся стволом. При этом их главной «фишкой» стали… сглаженные углы и улучшенная эргономика. Реклама утверждала, что эти усовершенствования очень важны, так как помогают быстрому выхватыванию оружия из-под одежды, да и постоянно носить «гладкие пистолеты» в кобуре удобнее!В середине 2000-х годов компания «Forjas Taurus» преобразовалась в оружейный холдинг «Taurus Armas». Теперь в нем в Бразилии и США работало более 8000 человек. По данным на 2021 г., продажи револьверов «Taurus Armas» в США имеют показатель в 41 % от общего товарного объема. Ну а в общем, именно на американский рынок фирма отправляет до 76 % своей продукции. В России «Таурус» известен благодаря травматическим револьверам «Таурус» LOM-13 (поставки до 2011 г.) и рычажным винтовкам «Росси», которые к нам перестали поставлять в 2014 г.Компания «Таурус» предлагает свыше двух десятков разных моделей пистолетов и значительное количество револьверов. Они представлены в самых разных калибрах, с компактными, средними и большими рамами. Помимо этого, в линейке моделей присутствуют пистолеты-пулемёты, есть винтовки, дробовик и даже один гранатомёт. Все это делает компанию «Таурус» весьма заметной и востребованной на мировом рынке как гражданского, так и армейского оружия.