Сдача в плен как основная тема немецкой агитации для Красной Армии
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный и образовательный характер. Она основана на исторических фактах, подтверждённых источниками, и не содержит пропаганды, оправдания или одобрения идеологии, политики, действий или символики Третьего Рейха.
В данной статье пойдёт речь о дополнительных информационных нарративах в немецкой листовой агитации. Также будет дано продолжение классификации нацистских листовок, обращенных к бойцам Красной Армии, начатой в предыдущих двух статьях.
Листовки с обращением к конкретному военному формированию
Агитационные материалы в данном случае были обращены к военнослужащим конкретной дивизии или полку Красной Армии. Они были наполнены максимально конкретной информацией о боевой истории части или дивизии, к которой была обращена листовка. Для этого на каждое военное формирование старались вести досье с самого начала войны, где описывался его боевой путь.
В таких листовках напоминалось о потерях, которые ранее понесло конкретное военное формирование, а также другие трудности, с которыми оно столкнулось. В агитационных листовках такого типа часто демонстрировалась полная осведомлённость о ходе боёв и утверждалось, что советская пропаганда обманывает, и на самом деле дела обстояли так, как написано в немецкой листовке.
Помимо этого, присутствовали пропагандистские материалы, содержащие имена солдат и офицеров, которые были известны бойцам конкретных формирований Красной Армии. Достаточно часто применялся такой прием, как обращение взятых в плен к товарищам из своей собственной части.
Также приводились примеры конкретных полков и дивизий, которые уже были уничтожены. Указывалось, что в случае продолжения сопротивления получателей листовки ждёт та же участь.
Листовка-шаблон, куда можно было вписать нужный номер полка, имя и подпись как подтверждение написанного. Данные могли вписывать сами немцы, умеющие писать по-русски
Интересная листовка, в которой советских солдат называют «обречённые на смерть»
Листовки, ссылающиеся на документы
Чтобы придать информационному сообщению большую правдоподобность, немцы ссылались на различную документацию. В их число входили приказы, дискредитирующие советское командование, письма красноармейцам от их семей, где рассказывалось об ужасной обстановке в тылу, письма погибших или сдавшихся в плен советских солдат и другие трофейные документы. При дефиците документов, подходящих для пропаганды, фашисты активно создавали их сами. Тексты фальшивых документов, как и других листовок, обязательно должны были затрагивать насущные вопросы бойцов Красной Армии. Факсимильные изображения документов помещались в листовки как подтверждение тезисов вражеской пропаганды.
Главным из подобных документов являлся Приказ №13 Верховного командования Германской армии «О военнослужащих Красной Армии, добровольно перешедших на сторону Германской армии». Приказ был создан для стимуляции перехода к немцам и искоренения страха советских солдат перед немецким пленом, а также обещал ряд льгот при пребывании в немецком плену и установления статуса «добровольно перешедший» вместо режущего слух «военнопленный».
Данного приказа на самом деле не существовало, листовки с этим приказом были созданы весной 1943 года в рамках немецкой психологической операции с кодовым названием «Серебряная полоса». Главной целью данной операции являлось распространение информации о формировании РОА (Русской освободительной армии), куда могли вступить советские военнопленные. В последующем на приказ часто ссылались в других листовках.
Листовка с факсимильным изображением писем от жены и дочери красноармейца. Письма, вероятно, были написаны пропагандистами вермахта
Ещё одна листовка с факсимильным изображением, настраивающая советских солдат против НКВД
Листовка с имитацией рукописного текста. На ней обращение якобы от советского военнопленного с рассказом о том, как хорошо обращались с ним немцы
Полный текст несуществующего приказа № 13. Этот ложный приказ был создан только для того, чтобы попытаться искоренить у советских солдат страх перед немецким пленом
Интересная листовка для гражданского населения СССР, а именно для жён и матерей советских солдат
Ещё одна листовка-обращение от якобы пленного красноармейца к своим бывшим товарищам по роте
Листовки, содержащие вести из внешнего мира
Иногда в пропаганде делалась ставка на события и информацию от третьей стороны, считалось, что она будет выглядеть независимо от цензуры и Германии, и Советского Союза. В Великой Отечественной войне Англия и Америка являлись главными союзниками СССР, поэтому пропагандисты вермахта старались поколебать уверенность солдат Красной Армии в помощи из-за рубежа. В подобных листовках советским бойцам внушалась мысль, что союзные страны считают войну проигранной, что Советский Союз предан и помощи ждать неоткуда.
Также в листовках писалось, что капиталистические Англия и Америка на самом деле являются врагами СССР и не собираются помогать Красной Армии в борьбе с фашизмом. Помимо этого, часто указывалось, что руководство Советского Союза находится в сговоре с капиталистами и отдает им народные богатства народов СССР, а немецкая армия несёт освобождение и хочет положить этому конец.
Листовки с фронтовыми новостями
Данный вид листовок распространялся как якобы «правдивая информация» о положении на всех или на конкретном фронтах. В своих листовках немецкие пропагандисты часто писали примерно следующее: «Ваше командование и политруки врут вам! Не верьте им. Они скрывают от вас правду о действительном положении на фронте и в мире».
После таких заявлений напрашивалась необходимость дать со своей стороны некую «правдивую» информацию для советских солдат. Для этого периодически выпускались такие листовки, освещающие события в выгодном для немцев свете, или же вообще рассказывающие о событиях, которых не было.
Эти листовки были направлены на то, чтобы посеять сомнения в умах советских солдат, а также дать им пищу для размышлений в свободное время. Ведь красноармейцы понимали, что не получают никакой информации, кроме военных газет и той, которую вещает им командование. Всё это могло способствовать распространению слухов в военных формированиях и даже выйти за их пределы. Наверху листовки было конкретно написано: «Прочти-уничтожь-словами передай товарищам». Подобные новости скорее подрывали моральный дух бойцов, чем агитировали сдаться в немецкий плен.
Листовка как бы даёт понять красноармейцу, что немцы понимают, что он находится под постоянным наблюдением со стороны своего командования, политруков и других доносчиков. Поэтому обсуждать эту «правду» можно только тайно с товарищами.
Такие информационные вбросы, рассчитанные на распространение слухов, могли подействовать в тех военных формированиях, где плохо велась или порой не велась вовсе внутренняя партийно-политическая работа с личным составом. А именно такая работа являлась своеобразным «щитом» для отражения вражеской пропаганды и агитации.
Листовки, демонстрирующие смерть и разрушения
Это листовки, созданные исключительно с целью устрашения. Использовался главный человеческий страх – страх перед смертью. Он подкреплялся фотографиями убитых солдат, уничтоженной техники, разрушенных зданий и других подобных образов. Также подробно писалось о потерях Красной Армии в цифрах потерь личного состава, техники и взятых немцами рубежах. Когда произошёл перелом в войне в сторону Советского Союза, вместо реальных фотографий в листовках иногда стали использовать рисунки, так как побед у фашистской Германии становилось всё меньше.
При всей простоте и действенности метода, на Восточном фронте подобные листовки выпускались нечасто, в то время как на Западном были весьма распространены. Вероятно, это связано с тем, что подобная демонстрация в силу менталитета и сильной идеологической работы в Красной Армии и в тылу способствовала только большей сплочённости и ненависти к врагу.
Данный метод активно использовался многими странами в военных конфликтах, например, финскими пропагандистами в советско-финской войне 1939–1940 годов.
Листовки для перехода в плен
Одной из главных задач почти всех немецких листовок было побудить советских бойцов переходить в плен. На большинстве листовок было изображение пропуска с уточнением, что он действует для неограниченного числа солдат и офицеров (в начале войны по одному пропуску могли перейти до 50 человек). На пропусках была надпись, которую надо было выкрикнуть для обозначения своего намерения перехода к немцам («Штыки в землю!», «Сталин капут!» и другие).
Фашисты понимали, что для того, чтобы советские солдаты начали сдаваться в плен, необходимо пообещать им то, в чём они в первую очередь нуждались. В первую очередь это уход от войны, вкусную еду и тёплое жильё. Для этих целей было создано огромное количество листовок, показывающих хорошую жизнь в немецком плену. На большинство подобных листовок помещались фотографии советских бойцов, якобы уже перешедших в плен. На фотографиях изображалось, как солдаты едят вкусную еду, работают по специальности, отдыхают, играют в карты, участвуют в праздничных мероприятиях в лагерях и прочее.
Разумеется, абсолютное большинство фотографий являлись постановочными. На них были переодетые в советскую форму немецкие солдаты или же это были фото советских военнопленных, сделанные под угрозой смерти. Но, конечно, встречались и коллаборационисты.
Наиболее узнаваемыми из подобных пропагандистских материалов являются листовки «Слушайте, что говорят ваши товарищи!». В них печаталась фотография военнопленного и от его имени рассказывалось о том, как хорошо немцы с ним обращаются, и о том, что все слова советской пропаганды о немцах — ложь.
Также были популярны листовки «Берите пример с ваших товарищей!». В листовках указывались военные формирования красноармейцев, сдавшихся в плен, и публиковалось общее число солдат, перешедших к немцам (в основном завышенное). Информация апеллировала к стадному чувству. При всех тяготах войны могли возникнуть мысли о том, что если многие перешли и спаслись, то можно последовать их примеру, тем более, если бойцы узнавали названия дивизий, публикуемых в листовках, или имена сослуживцев.
Были и более изобретательные средства, например, распространялись книжечки с названием «Не только тебе, но и твоим товарищам» со множеством отрывных пропусков и карикатур. Также нужно упомянуть о листовках, в которых объявлялось о том, что в рядах Красной Армии много врагов Сталина и солдат, сотрудничающих с немецкой армией. В них давалась рекомендация вступить в коммунистическую партию, «быть образцовым коммунистом», чтобы отвести от себя подозрения командиров в нелояльности советской власти, чтобы таким образом легче перейти к немцам.
В данном виде листовок также особенно важно было дать практические рекомендации и порядок действий по пунктам для солдат Красной Армии (своего рода «дорожная карта»). В листовках должно было быть указано, как именно отделиться от своего отряда, как лучше пересечь фронтовую полосу, как правильно и безопасно перейти на сторону немцев и как при этом себя вести.
Особого внимания заслуживают листовки, в которых подробно описывалось, как симулировать симптомы различных болезней и наносить себе повреждения, чтобы лечь в госпиталь, обмануть врачей и таким образом избежать сражения.
Листовка с последовательностью шагов для перехода в плен. Написано письменным шрифтом для привлечения внимания ввиду своей необычности
Листовка, напоминающая советским солдатам о вкусной еде, которая якобы ждёт их в немецком плену
Листовка с необычным посылом
Подробная инструкция по переходу в немецкий плен. Рассказ о конкретных действиях был важен для достижения результата, ведь одно дело — призывать, а совсем другое — как это сделать
Также стоит отметить, что фашистские пропагандисты не использовали «порнографическую» пропаганду против солдат Красной Армии. В то время как на западном фронте немцы активно распространяли листовки с изображёнными на них обнажёнными женщинами и сопроводительными надписями, что должно было в определённой степени отвлекать молодых мужчин от войны, взывать к инстинктам, а также напоминать им о мирной жизни, возможно, о своей красивой жене/девушке и таким образом снижать их моральный дух.
Вероятно, отсутствие такого направления на Восточном фронте свидетельствовало о том, что немцы, предварительно изучая население СССР, пришли к выводу о его высоком моральном уровне и неэффективности подобного вида агитации.
По итогам трёх статей, в которых я разобрал и систематизировал основные направления фашистских агитационно-пропагандистских материалов, хочу ещё раз обратить внимание на то, с какой серьёзной информационной угрозой столкнулись граждане СССР в годы Великой Отечественной войны.
А прошлое, как известно, всегда влияет на настоящее…
В следующей статье я расскажу о способах, которые использовали немцы для «доставки» своих печатных агитационных материалов солдатам Красной Армии.
