Эстония пообещала оплатить Украине системы спутниковой связи Starlink
Эстонские власти пообещали выделить Украине 3,5 миллиона евро на приобретение и обслуживание систем спутниковой связи Starlink. Средства предполагается предоставить Киеву в рамках так называемой IT-коалиции, в которую, помимо Эстонии, входит Люксембург и ряд других стран.
По словам главы Минобороны прибалтийской республики Ханно Певкура, спутниковые терминалы Starlink имеют решающее значение для обеспечения стабильной связи и их наличие особенно важно на фоне планов Киева существенно увеличить количество подразделений беспилотников, для деятельности которых необходимо наличие высокопроизводительного интернета. Средства на спутниковую связь будут направлены Киеву в рамках эстонского пакета помощи Украине на 2025 год.
В апреле 2025 года Киев через свою компанию Stetman заключил соглашение со шведской Requtech на лицензионное производство терминалов спутниковой связи, использующих сети OneWeb и Intelsat. Предполагается, что это позволит Украине в некоторой степени снизить зависимость от Starlink и производить терминалы локально, диверсифицируя источники спутниковой связи. Заявленные объемы производства весьма амбициозны — от двух до десяти тысяч единиц в месяц.
Компактные терминалы RESA M Ku от Requtech имеют размеры около 50x50 см, вес 12 кг и обеспечивают скорость соединения от 5 до 200 Мбит/с. Кроме того, как заявляет производитель, они устойчивы к движению и вибрациям и обладают повышенной защитой от помех, что делает их подходящими для интеграции в БПЛА.
