Эстония пообещала оплатить Украине системы спутниковой связи Starlink

1 557 10
Эстония пообещала оплатить Украине системы спутниковой связи Starlink

Эстонские власти пообещали выделить Украине 3,5 миллиона евро на приобретение и обслуживание систем спутниковой связи Starlink. Средства предполагается предоставить Киеву в рамках так называемой IT-коалиции, в которую, помимо Эстонии, входит Люксембург и ряд других стран.

По словам главы Минобороны прибалтийской республики Ханно Певкура, спутниковые терминалы Starlink имеют решающее значение для обеспечения стабильной связи и их наличие особенно важно на фоне планов Киева существенно увеличить количество подразделений беспилотников, для деятельности которых необходимо наличие высокопроизводительного интернета. Средства на спутниковую связь будут направлены Киеву в рамках эстонского пакета помощи Украине на 2025 год.



В апреле 2025 года Киев через свою компанию Stetman заключил соглашение со шведской Requtech на лицензионное производство терминалов спутниковой связи, использующих сети OneWeb и Intelsat. Предполагается, что это позволит Украине в некоторой степени снизить зависимость от Starlink и производить терминалы локально, диверсифицируя источники спутниковой связи. Заявленные объемы производства весьма амбициозны — от двух до десяти тысяч единиц в месяц.

Компактные терминалы RESA M Ku от Requtech имеют размеры около 50x50 см, вес 12 кг и обеспечивают скорость соединения от 5 до 200 Мбит/с. Кроме того, как заявляет производитель, они устойчивы к движению и вибрациям и обладают повышенной защитой от помех, что делает их подходящими для интеграции в БПЛА.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:01
    Прибалтийские тигры вместе с странами северной Европы одобрили помощь Украине на 500 млн $,когда перечислят пока не знаю.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 17:47
      Цитата: tralflot1832
      Прибалтийские тигры вместе с странами северной Европы одобрили помощь Украине на 500 млн $,когда перечислят пока не знаю.

      Лучше бы они оплатили свои места на кладбище. am drinks
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 17:02
    Эстония пообещала оплатить Украине

    Обещать еще не значит - жениться. winked
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:03
    И все таки... противодействие дроновой угроз нарастает и не долго ждать, когда будет достигнут баланс, эффективность затраты.
    Надеятся, что операторы будут сидеть вдалеке от ЛБС и управлять своими "птичками" сидя в кресле, попивая кофе... как то сомнительно, но все таки, подождём, посмотрим, как оно получится. soldier
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 17:14
    Эстония пообещала оплатить Украине системы спутниковой связи Starlink

    Походу у них денег куры не клюют. lol
    Слишком много себе от СССР "от щипнули". crying
    так ведь и подавится можно. angry
  5. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 17:32
    Цитата: К-50

    так ведь и подавится можно. angry

    Помочь надо, обязательно помочь! Вдруг сами не справятся, вдруг передумают, жить захотят. Кто-нибудь же должен быстро отделить шейные позвонки.
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 17:58
    Эти северные ребятки проебалты и примкнувшие к ним финны более всех в Европе ненавидят и боятся России, поэтому и стараются
    Знают что в случае подписания мира не на условиях запада эти вшивые проиграют больше других
    России стоит опасаться прежде всего провокаций этих клопов
    Опасаться и оперативно отвечать без всякой оглядки на стоящих за ними персонажей
    Отвечать жестко и беспощадно ,НАТО едино только на бумаге .Получить ядерной дубиной по башке никто из них не захочет
    Поэтому очень жестко и прямо по башке
  7. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +2
    Сегодня, 17:59
    Эх, хорошо быть "богатыми"...
  8. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:14
    Эстония потом пожалеет о поддержке нацизма, но пожалеет себя. Суть их не изменится. Опять затаятся и будут ждать очередного "фюрера". Шакалы, они такие.
  9. Havoc Звание
    Havoc
    +1
    Сегодня, 18:20
    А что не оплатить, деньги всё равно евросоюза,