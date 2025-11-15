Действия расчётов ПВО в Киеве представляли опасность прежде всего для горожан
Российские военные в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар по целям в украинской столице, который малоуспешно пыталась отражать противовоздушная оборона ВСУ. Но действия расчетов ПВО в Киеве представляли опасность прежде всего для горожан.
Об этом свидетельствуют несколько видео и сообщений очевидцев, попавших в сеть.
На некоторых кадрах можно было наблюдать вспышки в небе в результате работы украинской ПВО. В один из моментов было видно, как она сбивает пролетающий российский дрон прямо над жилым кварталом, на который в итоге он, загоревшись, падает и взрывается. Вполне возможно, что в результате этого могли быть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.
Также впечатляющие кадры сняли западные журналисты из агентства Reuters, которые широко разошлись в российских СМИ. На них видно зарево над зданием украинского правительства и вспышки на фоне куполов Киево-Печерской Лавры.
А вчера днем появились многочисленные подтверждения «эффективной» работы украинской ПВО в виде многочисленных фрагментов зенитных ракет в киевских дворах. Сначала киевские власти и СМИ пытались выдать их за российские, но маркировка на английском языке говорит об обратном. В частности, по некоторым обломкам удалось определить, что они принадлежат боеприпасам от ЗРК Patriot американского производства.
Очевидцы сообщали, что российская атака на Киев в ночь на 14 ноября состояла из семи волн. Для ударов были применены дроны-камикадзе «Герань», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и другое вооружение.
