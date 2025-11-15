Действия расчётов ПВО в Киеве представляли опасность прежде всего для горожан

4 066 11
Действия расчётов ПВО в Киеве представляли опасность прежде всего для горожан

Российские военные в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар по целям в украинской столице, который малоуспешно пыталась отражать противовоздушная оборона ВСУ. Но действия расчетов ПВО в Киеве представляли опасность прежде всего для горожан.

Об этом свидетельствуют несколько видео и сообщений очевидцев, попавших в сеть.

На некоторых кадрах можно было наблюдать вспышки в небе в результате работы украинской ПВО. В один из моментов было видно, как она сбивает пролетающий российский дрон прямо над жилым кварталом, на который в итоге он, загоревшись, падает и взрывается. Вполне возможно, что в результате этого могли быть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.


Также впечатляющие кадры сняли западные журналисты из агентства Reuters, которые широко разошлись в российских СМИ. На них видно зарево над зданием украинского правительства и вспышки на фоне куполов Киево-Печерской Лавры.


А вчера днем появились многочисленные подтверждения «эффективной» работы украинской ПВО в виде многочисленных фрагментов зенитных ракет в киевских дворах. Сначала киевские власти и СМИ пытались выдать их за российские, но маркировка на английском языке говорит об обратном. В частности, по некоторым обломкам удалось определить, что они принадлежат боеприпасам от ЗРК Patriot американского производства.

Очевидцы сообщали, что российская атака на Киев в ночь на 14 ноября состояла из семи волн. Для ударов были применены дроны-камикадзе «Герань», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и другое вооружение.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 17:30
    Производство ракет и дронов растёт.
    Хватает и на удары и на накопление запасов.
    И это радует.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:32
    ❝ Вчера днём появились многочисленные подтверждения «эффективной» работы украинской ПВО ❞ —

    «Эффектно», но не эффективно ...
  3. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 17:38
    Да ладно, что у них дворники закончились? подметут осколки всего-то делов.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 18:07
      Кончились, все были призывного возраста. Всегда на виду. Разобрали по "бусикам", дальше - понятно что...
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 18:53
        Кончились, все были призывного возраста. Всегда на виду. Разобрали по "бусикам", дальше - понятно что...

        Пусть у России опыт перенимают и завозят "ценных" специалистов с юга...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:52
    Долетают, пока, только ракеты и дальнобойные дроны... но ведь все идёт к тому, что куев может стать, СТАНЕТ, прифронтовым городом! soldier
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:11
      Цитата: rocket757
      Долетают, пока, только ракеты и дальнобойные дроны... но ведь все идёт к тому, что куев может стать, СТАНЕТ, прифронтовым городом! soldier

      Ждем реактивных фФАБов на 300-400 км. good
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:36
        Дальность за 200 км, это задача для ракет...
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 18:17
    И тем не менее, если бы не ПВО , наши бы самолёты летали бы над территорией 404 и бросали дешёвый чугуний при помощи сввп24. И бпла типа ОРИОн искали цели спокойно и наводили бомберы.
    Так, что пво404 делает, что может
  6. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 18:24
    Наглядно последствия падения обломков дрона. Пусть смотрят,те кому надоели ,,сказки,,про обломки.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 18:58
      Наглядно последствия падения обломков дрона. Пусть смотрят,те кому надоели ,,сказки,,про обломки.

      Сказочник - это Вы, а лично я своими собственными глазами наблюдал, как якобы обломки спокойно врезались целыми и невредимыми в высотные дома.