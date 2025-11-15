Орбан: Украину ещё можно склонить к миру, поскольку она не суверенна

1 218 12
Орбан: Украину ещё можно склонить к миру, поскольку она не суверенна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что, поскольку Украина абсолютно не самостоятельна и полностью зависима от Запада, ее будет легче склонить к прекращению вооруженного конфликта.

В ходе своего выступления на антивоенном митинге в городе Дьёр Орбан также констатировал, что время по-прежнему играет на Россию, и западным «союзникам» Киева следует продолжать попытки убедить украинское руководство заключить мир с Россией.



Венгерский премьер также рассказал, что в ходе своей прошлогодней встречи с Зеленским он пытался убедить главу киевского режима, что время не на их стороне и чем дольше будут длиться боевые действия, тем больше потеряет Украина. Однако, несмотря на веские доводы, Зеленский наотрез отказался внять голосу разума, из чего Орбан пришел к выводу, что украинский диктатор, видимо, не осознает, что он находится в проигрышном положении.

Судя по всему, с Орбаном согласны представители ряда других стран Евросоюза. После коррупционного скандала на Украине европейские «союзники» Киева хотят получить гарантии того, что выделенная ими помощь будет потрачена по назначению, а не осядет в карманах украинских чиновников и приближенных к ним бизнесменов. Поскольку военный потенциал и само существование украинской государственности всецело зависит от западной поддержки, маловероятно, что Украина сохранит возможность продолжать боевые действия в случае отмены ее «союзниками» финансирования.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 18:12
     "можно склонить к миру, поскольку она не суверенна".
    Для этого небходимо склонить мелкобритов и прочих гейропейцев.
    Не похоже, что это может сделать Орбан.
    Да и Трампу похоже не по зубам.
    Руине дорога в морг.
    Иных путей нет.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:17
      Пока клоун командует Окраиной всё равно ничего не получится... Зеля прекрасно понимает, что его свои же и повесят, если он хоть как-то согласится на условия Путина... Мирное соглашение (капитуляцию) на Окраине сможет подписать только тот, у кого нет крови на руках как украинцев, так и русских и к кому нет таких претензий и с той и с другой стороны... Разумовский например... Но это только моё мнение...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 18:16


    А не надо руки тянуть до чужого добра. laughing И своё рыло совать не в свои дела.

    Тогда и ракет не будет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:01
      Цитата: Товарищ Берия
      А не надо руки тянуть до чужого добра.

      А ведь ещё в детстве учили - "воровать и брать чужое, это грех".
  3. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 18:17
    военный потенциал и само существование украинской государственности всецело зависит от западной поддержки,

    Краник перекрыли, и никого склонять не надо. К чему все эти разговоры? Типа это не мы, это зеля, это он бяка такая.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 18:19
    маловероятно, что Украина сохранит возможность продолжать боевые действия в случае отмены ее «союзниками» финансирования.

    Вот в том то и беда, что "союзнички" финансирование НЕ прекращают! am
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Егоза
      Вот в том то и беда, что "союзнички" финансирование НЕ прекращают!

      Так в своё время они подписали договор с хозяином, а договор нельзя нарушать, а наркоман тоже пописал договор и он его исполняет, так что "союзнички" будут ему платить. Вот когда его не станет, то договор нужно другой заключать.
  5. BASHAR ASAD Звание
    BASHAR ASAD
    +1
    Сегодня, 18:39
    Была бы суверенна, склонять бы не пришлось
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:55
      Цитата: BASHAR ASAD
      Была бы суверенна, склонять бы не пришлось

      Любая мадам с низкой социальной ответственностью, суверенной быть не может, сутенёр не позволит.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 18:41
    Я думаю, что ни Украину, ни Европу, ни США к миру склонить невозможно, потому как те, кто ими управляют, будучи обслугой теневых группировок и фигур, плевать хотели на сохранность этих стран и народов. Для них это не болле чем игровые фишки. Зеленский и его компания играют жизнями украинцев точно так же, как их судьбами играют закулисные воротилы.

    Эо спрут. И, полагаю, что договариваться там не с кем, да и не о чем. Любые гарантии - это всего лишь слова, не имеющие никакой ценности. Даже если они закреплены договором. Цели закулисной мафии на текущей момент следующие:

    1. Уничтожение или ослабление России.

    2. Уничтожение Украины и раздел её ресурсов.

    3. В перспективе втягивание в войну стран Восточной Европы.

    4. Принесение жертв оккультным силам, которым поклоняется прозападная бафометствующая нечисть.

    5. Передел сфер влияния в мире.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Vladlous
      Зеленский и его компания играют жизнями украинцев

      Народ то не свой, а чужой, свой в Израиле живёт.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:52
    европейские «союзники» Киева хотят получить гарантии того, что выделенная ими помощь будет потрачена по назначению,
    Сутенёр проституткам гарантий не даёт.