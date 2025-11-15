В Германии и Польше отменяют выплаты украинским беженцам

Депутаты немецкого Бундестага смогли прийти к согласию в вопросе, касающемся продолжения выплаты «гражданских пособий» украинским беженцам. По всей видимости, немецкие парламентарии единодушно взяли курс на постепенную отмену всяческих преференций для уже изрядно надоевших граждан «незалежной».

Согласно новому закону, все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут рассматриваться не как «особенные» беженцы, а как обычные соискатели убежища и, соответственно, будут получать значительно меньший объем финансовой поддержки. Первоначально планировалось полностью аннулировать выплаты по «гражданскому пособию» для всех украинцев, однако города и федеральные земли выступили против этого, опасаясь, что это увеличит бюрократическую нагрузку на органы местной власти. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что Германия абсолютно не нуждается в украинских мужчинах мобилизационного возраста и призвал Зеленского принять меры по их репатриации.



Одновременно с этим президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в последний раз подписывает указ о продлении помощи украинским беженцам. Навроцкий подчеркнул, что не желает становиться «президентом хаоса» и считает, что к украинцам следует относиться так же, как к представителям других национальных меньшинств.

В настоящее время в Германии и Польше находится более двух миллионов украинских беженцев, что значительно превышает количество украинцев в других странах Запада.
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 18:55
    В чем новость? Об этом уже писали. Воз и ныне там. negative
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 18:57
    Германия абсолютно не нуждается в украинских мужчинах мобилизационного возраста и призвал Зеленского принять меры по их репатриации.

    Правильней - Могилизации.

    Ще не вмерла Украина
    В мире есть ещё "ждуны"
    Соберём их всех по миру
    И на бойню отдадим.
  3. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    0
    Сегодня, 19:00
    бешенцы уже всех выбесили laughing ...ведь заявки у них "мама не горюй" любителям халявы прижали хвост yes .,...лиш бы довели до конца....а то не просто пожурили и... забыли
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:02
    Кстати, эти беженцы очень странные товарищи. Давно замечено, что многие, тем дальше бежали от фронта, тем более требуют русской крови. Постоянно всрлывают инциденты с участием украинских беженцев то в Германии, то в других странах Европы, где они набрасываются на любого кто, анпример, слушает русскую музыку.

    В странах Балтии так вообще ситуация удивительная: требуют от местных русскоязычных разговаривать с ними на украинском. Русский не признают, английский толком не понимают, а местные языки и подавно. Ведут себя истинно по-хамски, бросаясь оскорблениями и угрозами направо и налево.

    И такое происходит везде. Думаю, очень многие довольны, что этим товарищам наконец-то урезают пособия. Ведь они, ничего часто не делая, получали намного больше работающих мсетных жителей. Проклиная приютившие их страны, угрожая любому, кто даже подумал по-русски, они получали во многих местах компенсацию за аренду жилья, компенсации коммунальных расходов, немалые пособия, всевозможные степендии за изучение местного языка, компенсации...

    Все их поддержавшие, сами вионватые в своих проблемах, получили кратный рост преступности и грязной проституции.