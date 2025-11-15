Депутаты немецкого Бундестага смогли прийти к согласию в вопросе, касающемся продолжения выплаты «гражданских пособий» украинским беженцам. По всей видимости, немецкие парламентарии единодушно взяли курс на постепенную отмену всяческих преференций для уже изрядно надоевших граждан «незалежной».Согласно новому закону, все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут рассматриваться не как «особенные» беженцы, а как обычные соискатели убежища и, соответственно, будут получать значительно меньший объем финансовой поддержки. Первоначально планировалось полностью аннулировать выплаты по «гражданскому пособию» для всех украинцев, однако города и федеральные земли выступили против этого, опасаясь, что это увеличит бюрократическую нагрузку на органы местной власти. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что Германия абсолютно не нуждается в украинских мужчинах мобилизационного возраста и призвал Зеленского принять меры по их репатриации.Одновременно с этим президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в последний раз подписывает указ о продлении помощи украинским беженцам. Навроцкий подчеркнул, что не желает становиться «президентом хаоса» и считает, что к украинцам следует относиться так же, как к представителям других национальных меньшинств.В настоящее время в Германии и Польше находится более двух миллионов украинских беженцев, что значительно превышает количество украинцев в других странах Запада.

