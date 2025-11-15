В Киеве собрались протестующие против коррупции, требуя отставки Зеленского

5 958 45
В Киеве собрались протестующие против коррупции, требуя отставки Зеленского

Около ста человек пришли на митинг протеста в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом. В Киеве собрались граждане, протестующие против коррупции, требуя отставки главы киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в украинской прессе.

В одной из новостных заметок сказано:

Сегодня на Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского. Собралось около 100 человек.

В руках у собравшихся были самодельные картонные плакаты с различными написанными от руки призывами. На них Зеленского называют преступником и объявляют решительное «нет» коррупции. Также присутствовали плакаты с требованием отпустить задержанного сотрудниками СБУ Руслана Магомедрасулова, который работал в НАБУ в должности детектива.

Судя по количеству собравшихся, мероприятие проводилось на добровольной и бесплатной основе. Обращает на себя внимание то, что сотрудники ТЦК почему-то не воспользовались возможностью «собрать урожай».

Митинг был организован по инициативе активистки Марии Барабаш. Данное мероприятие предполагается проводить еженедельно по субботам. Протестная акция будет продолжаться до тех пор, пока требования организаторов не удовлетворят. Они предполагают возвращение Тимура Миндича на Украину и освобождение Магомедрасулова. Также в числе требований есть отставка Андрея Ермака с должности главы Офиса Зеленского, так как его считают главным организатором всех коррупционных схем на Украине.
45 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +13
    Сегодня, 19:03
    Да уж, без финансирования - майдан слабенький))) совсем другое дело бабка Виктория, она в майдан бабки лярдами загоняла)))
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +7
      Сегодня, 19:15
      Безпонтовая бунтарская фигня. Без печенек ,в лучшем случае отделаются ночёвкой в обезьяннике.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Себенза
        Безпонтовая бунтарская фигня.

        Пришли те, кому ничего не досталось, а простому народу, есть коррупция, или её нет, ничего не достанется.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          +1
          Сегодня, 19:37
          Ну зря вы так, уж ничего. Рок-н-ролл мёртв, а они ещё нет. Простой народ пусть думает о месячном платеже.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 19:41
            Цитата: Себенза
            Простой народ пусть думает о месячном платеже.

            Глупые они и не понимают, что эти платежи нужны Зеле, а ни им.
            1. Себенза Звание
              Себенза
              0
              Сегодня, 20:21
              Понимать некогда. Пора платить.
            2. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              +1
              Сегодня, 21:40
              Глупый чубатый народец. Неужели они не понимают,что Зеля просто хочет заработать. Что в этом плохого? Пусть подотрутся своими картонками. А лучше- сразу в окопы. В окопах пущай майданят,убогие.)))
            3. tihonmarine Звание
              tihonmarine
              0
              Сегодня, 22:41
              Цитата: carpenter
              Глупые они и не понимают, что эти платежи нужны Зеле, а ни им

              По вашим минусам вижу, они не понимают.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 21:16
        А вообще, ситуёвина интересная - зеленюха "мочат" "Блумберг" и "Файнейшл таймс", которые раньше его "облизывали". Деньги закончились или хозяева решили сбросить "шестерку" в отбой?)
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 21:32
          Если зеленью не увлажнять язык ,то удовольствие перерастёт в сомнительное. Вектор скорее сменился, хотя мы можем только гадать.
    2. Умник Звание
      Умник
      +2
      Сегодня, 20:13
      Без натовских печенек тяжко приходится
  2. frruc Звание
    frruc
    +6
    Сегодня, 19:05
    Около ста человек пришли на митинг протеста

    Судя по их виду, чуваки пришли поприкалываться. Выпили, закусили и разошлись .
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +4
      Сегодня, 19:11
      Цитата: frruc
      Судя по их виду, чуваки пришли поприкалываться. Выпили, закусили и разошлись .

      На фото человек двадцать. "Малавато!"
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 19:16
      Цитата: frruc
      Около ста человек пришли на митинг протеста

      Судя по их виду, чуваки пришли поприкалываться. Выпили, закусили и разошлись .

      Ничего. Их уже всех переписали и сфотографировали. Первыми попадут на фарш для зе! laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:14
        Кстати, на фото все призывного возраста. Или они мобилизации не подлежат ? Все инвалиды наверно.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 22:23
          Призывного там только один, судя по виду.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 19:07
    Сотня отпетых...И стоило на это внимание обращать?На вилы то никто не хочет поднять?Где там Ляшко ,со своим инструментом?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:35
      Цитата: dmi.pris1
      Где там Ляшко ,со своим инструментом?

      Скурился чинарик, давно не слыхать, может его уже и нет. Военнослужащий ВСУ с 2022 года.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 19:59
        Его сайт пока что жив.
        http://liashko.ua/
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 20:05
          Цитата: Наган
          Его сайт пока что жив.

          Сайт жив, значит и он пока жив. С 2022 года по сей день в ВСУ - лейтенант.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 19:09
    95 квартал, очередная комиксценка, выходит Зеленский и говорит: - "Я устал, я ухожу".
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:51
      Цитата: Irokez
      "Я устал, я ухожу"

      Из за кулис сотрудник МИ-6 - "Только в могилу !"
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:13
    Сайта Марии Барабаш - она идейная бандеровка ,в ад её.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 19:25
      Собрала 36, украла 35, все они честные воры. Ей обидно, что бабки не через нее крутят.
  6. Вояджер Звание
    Вояджер
    +2
    Сегодня, 19:14
    Сходка косплееров на майданят
  7. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 19:18
    Оплачено западными НПО.
    НАБУ, основанное американцами, по всей видимости, дало добро на убийство лидера режима Зеленского.
    Если Зеленский исчезнет, ​​возникает вопрос: что будет дальше?
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:22
    На фото - человек 10.
    Но даже сто - их могли мгновенно повязать, но не стали.
    А тут - не повязали и мировую сенсацию раздули. Кто то хорошо крышует
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 19:23
    На большее у спонсора митинга денег не хватило. Трамп не спонсирует, приходится экономить, набирать полное отребье. 100 чел. по 200 грн, жмот какой то проспонсировал.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 19:46
      На большее у спонсора митинга денег не хватило
      Видимо, цель была немного пугнуть зелю. Это пока только тонкий намёк. А если будет вести себя неправильно, то будут уже другие акции с бесплатными печеньками.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 20:48
        А не омазать?
        ""Также в числе требований есть отставка Андрея Ермака с должности главы Офиса Зеленского, так как его считают главным организатором всех коррупционных схем на Украине.""
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Виктор Сергеев
      жмот какой то проспонсировал

      Нэма грошей , нэма майдану .
  10. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 19:28
    Рекламодателям хватило только на картонки, жрачку не дают. lol Явно дешОвая акция.
    Скорее всего вброс, насколько заценят.
  11. Z-7478 Звание
    Z-7478
    +1
    Сегодня, 19:30
    Жиденько однако! Ну а что? Люди думают сейчас каждый о себе, как бы зиму пережить, и как бы свалить из этой клоаки 404. )
  12. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 19:33
    Ну шо бедолаги , кружевные труселя не жмут ?😁
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 19:34
    Господарь тут Миндич, он не украинець! Теперь уже.
  14. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +2
    Сегодня, 19:35
    Маловато будет... Жлобский подход у кастрюль, мало целковых отсыпали протестантам yes
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:36
    Мало печенюшек подвезли, а без них... никуда и никак.
  16. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 19:53
    Ну прям толпа пж целых ПЯТНАДЦАТЬ человек
  17. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 20:48
    сотрудники ТЦК почему-то не воспользовались возможностью «собрать урожай»

    Да, первое, что бросилось в глаза
    Центр города, стоят 15 человек с плакатами, 7 из них - мужского пола
    И никого никуда не бусифицируют
    Да что там ТЦК, их даже полиция не разгоняет. Почему-то
    Более того, у большинства из них - радостные, улыбчивые выражения лиц.
    Не вижу решимости, озабоченности, скорби - скорее, тусовочка какая-то
    Ну и, про численность
    Обычно журналисты своё дело знают. Любой митинг, даже, из десяти человек, они могут снять под таким ракурсом, что там будет казаться 10 000
    В общем, что-то опереточное есть, в этом пикете...
  18. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 21:59
    Во вражины.. они что, против демократии, свободы и прогресса? Скрутить их и в окопы, чтобы знали как на власти наезжать..
  19. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 22:08
    А где ТЦК? Там не мало персонажей попадающих под мобилизацию. laughing
  20. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 22:25
    Около ста человек пришли на митинг протеста

    На снимке- 15. Сто там и близко нет.
  21. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 22:40
    Марии Барабаш

    Кто жил в 90-е в Челябинске, может вспомнят:
    "Вентиль дренчерной системы, или схватить Барабашку"
  22. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 22:53
    В концлагере новая постановка старой пьесы. Живут от спектакля к спектаклю, в реальной жизни сплошная безнадёга. К шобле наркета подобраться проще простого, но этого не происходит, не трудно понять почему - настоящие организаторы в закрытом от ушей и глаз клубе хозяев денег.Глубоко копать не станут, так, чисто припугнуть и нагнуть, стрелочников загнать на нары.
  23. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 23:14
    Мдя ,ни кастрюль,ни зажигательных скачек,без огонька..да и сумасшедших маловато. Измельчал майдан. Впрочем ,на украине и прыщ без оплаты не вскочит.