В Киеве собрались протестующие против коррупции, требуя отставки Зеленского
Около ста человек пришли на митинг протеста в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом. В Киеве собрались граждане, протестующие против коррупции, требуя отставки главы киевского режима Владимира Зеленского.
Сегодня на Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского. Собралось около 100 человек.
В руках у собравшихся были самодельные картонные плакаты с различными написанными от руки призывами. На них Зеленского называют преступником и объявляют решительное «нет» коррупции. Также присутствовали плакаты с требованием отпустить задержанного сотрудниками СБУ Руслана Магомедрасулова, который работал в НАБУ в должности детектива.
Судя по количеству собравшихся, мероприятие проводилось на добровольной и бесплатной основе. Обращает на себя внимание то, что сотрудники ТЦК почему-то не воспользовались возможностью «собрать урожай».
Митинг был организован по инициативе активистки Марии Барабаш. Данное мероприятие предполагается проводить еженедельно по субботам. Протестная акция будет продолжаться до тех пор, пока требования организаторов не удовлетворят. Они предполагают возвращение Тимура Миндича на Украину и освобождение Магомедрасулова. Также в числе требований есть отставка Андрея Ермака с должности главы Офиса Зеленского, так как его считают главным организатором всех коррупционных схем на Украине.
