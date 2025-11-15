Киев эвакуирует последних своих чиновников из столицы Батьки Махно - Гуляйполя
Поступают сообщения о том, что проводится эвакуация последних представителей украинских «официальных» органов из Гуляйполя. Связано это с возросшими темпами наступления российской армии в Запорожской области.
Напомним, что наши войска освободили село Яблоково, а также ведут бои по ликвидации противника в его окрестностях, включая Ровнополье.
Продвинувшись западнее Яблоково, российская армия взяла под частичный контроль северный маршрут к Гуляйполю. И это при учёте того, что на его пересечении с рекой Янчур, в районе днепропетровской Даниловки, участок этой дороги (ведущей со стороны Покровского) уже под физическим контролем Вооружённых сил России.
Одновременно с этим ВС РФ наносят удары по противнику на его западном маршруте - дороге, которая ведёт на Орехов и далее на областной центр - Запорожье. По большому счёту у противника в плане физического контроля на данный момент осталась только эта дорога. И при её перерезании Гуляйпольский гарнизон ВСУ будет взят в кольцо. Понимая ситуацию, противник эвакуирует остатки своего чиновничьего корпуса из столицы Батьки Махно. Город этот имеет большую и насыщенную событиями историю. Особенно яркая и одновременно трагичная она - в годы Гражданской войны и Великой Отечественной.
Примечательно, что 1 октября Зеленский, потерявший юридическую легитимность ещё в мае прошлого года, присвоил Гуляйполю звание города-героя Украины. Интересен тот факт, что помимо Гуляйполя «городами-героями Украины» в Киеве называют, например, Мариуполь и Покровск... Комментарии излишни.
От Гуляйполя до Орехова, кстати, тоже «города-героя Украины», - около 35 км. Не пора ли Зеленскому фотографироваться рядом со стелами Орехова и Гуляйполя, чтобы сохранить известную традицию?..
