Киев эвакуирует последних своих чиновников из столицы Батьки Махно - Гуляйполя

Киев эвакуирует последних своих чиновников из столицы Батьки Махно - Гуляйполя

Поступают сообщения о том, что проводится эвакуация последних представителей украинских «официальных» органов из Гуляйполя. Связано это с возросшими темпами наступления российской армии в Запорожской области.

Напомним, что наши войска освободили село Яблоково, а также ведут бои по ликвидации противника в его окрестностях, включая Ровнополье.




Продвинувшись западнее Яблоково, российская армия взяла под частичный контроль северный маршрут к Гуляйполю. И это при учёте того, что на его пересечении с рекой Янчур, в районе днепропетровской Даниловки, участок этой дороги (ведущей со стороны Покровского) уже под физическим контролем Вооружённых сил России.

Одновременно с этим ВС РФ наносят удары по противнику на его западном маршруте - дороге, которая ведёт на Орехов и далее на областной центр - Запорожье. По большому счёту у противника в плане физического контроля на данный момент осталась только эта дорога. И при её перерезании Гуляйпольский гарнизон ВСУ будет взят в кольцо. Понимая ситуацию, противник эвакуирует остатки своего чиновничьего корпуса из столицы Батьки Махно. Город этот имеет большую и насыщенную событиями историю. Особенно яркая и одновременно трагичная она - в годы Гражданской войны и Великой Отечественной.

Примечательно, что 1 октября Зеленский, потерявший юридическую легитимность ещё в мае прошлого года, присвоил Гуляйполю звание города-героя Украины. Интересен тот факт, что помимо Гуляйполя «городами-героями Украины» в Киеве называют, например, Мариуполь и Покровск... Комментарии излишни.

От Гуляйполя до Орехова, кстати, тоже «города-героя Украины», - около 35 км. Не пора ли Зеленскому фотографироваться рядом со стелами Орехова и Гуляйполя, чтобы сохранить известную традицию?..
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 19:34
    Процесс идёт... крысы сбегаю первыми, а за ними и все остальные, такие же, будут в забег.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 19:51
      Гуляйполе серьезно укреплено, брать его будем скорей всего охватом с севера через Зеленое и юга через Староукраинку отрезая логистику..... будет новый котел.... но это произойдет после зачистки Димитрова и высвобождения нашей группировки с покровского направления.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 21:26
        Не наскоком/нахрапом, а постепенное удушение в окружении...
        Это становится тем, что повторяется регулярно и всегда приводит к успеху, освобождение больших, сложных объектов, территорий, населенных пунктов...
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 19:35
    Стало бы классикой взявши Гуляйполе без штурма города.
    Хай бегут начальники, хочется верить что без них и сопротивления не будет.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 19:59
      ВСУ раз за разом повторяют одну и ту же ошибочную тактику.... создают очередную медийную фортецию и сидят до последнего дожидаять когда их сварят котлах.... они предсказуемы.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 21:06
      Оттуда не только начальники бегут, оттуда выводят военное оборудование и технику.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:38
    В орехове эти чиновники побегут в ТЦК, чтобы их взяли без конкурса в ВСУ для освобождения Гуляйполя?
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 19:58
    Не пора ли Зеленскому фотографироваться рядом со стелами Орехова и Гуляйполя, чтобы сохранить известную традицию?..
    Гуляйполе не Запорожье, оттуда можно и не вернуться. Аура там плохая. Махно не любил местечковых, да и сам дожил только до 45 лет, а Зеле уже 47 лет.
