США потребовали полного выхода России из сербской нефтяной отрасли

Власти США официально потребовали выхода российских акционеров «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) для снятия санкций с компании. Вашингтон требует устранить любое участие России в структуре собственности сербской компании. Компания NIS является дочерним предприятием «Газпром нефти», 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Как заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в ходе брифинга, американская сторона недвусмысленно написала, что хочет полную смену собственности принадлежащей российским акционерам NIS доли. Американские ограничения против NIS вступили в силу в прошлом месяце, после чего российские владельцы NIS уведомили Минфин США о готовности передать третьей стороне контроль над компанией.



Вашингтон объявил о санкциях против сербской компании еще в начале января текущего года, когда президентом США еще был Джо Байден. После вступления санкций в силу президент Сербии Александр Вучич заявлял, что рассчитывает на взаимодействие с Россией для разрешения сложившейся ситуации.

Между тем, как сообщает британское издание Financial Times, кроме нефти, США также стремятся «до последней молекулы» убрать российский газ с европейских рынков. Для этого должностные лица США совершили турне по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо нефти и газа из России.
  1. Canecat Звание
    Canecat
    +5
    Сегодня, 20:15
    Для этого должностные лица США совершили турне по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо нефти и газа из России.

    Сколько им потребуется на открытую экспансию с полным захватом энергетики ЕС? Прибавим еще 3-5 лет и получим сроки начала новой мировой войны.
    1. frruc Звание
      frruc
      +5
      Сегодня, 20:20
      В мире настало время игры в поддавки на вылет. Обороты будут только расти.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 23:10
        Харизматичного Трампа явно провокационно заносит в своём величии на планете Земля! Тоже мне фальшивый Бог! Так и до войны России с США недалеко!

        Невольно вспомнился анекдот советских времён. А именно.

        На Ялтинской конференции собрались Черчилль, Труман и Сталин.
        Перед заседанием Черчилль и Труман решили посмеяться над Сталиным.
        И вот Черчилль говорит Сталину:
        - Я сегодня ночью видел сон, что я стал властелином всех стран на планете Земля!
        А Труман говорит:
        Это что! А вот мне приснился сон, что я стал властелином всей Вселенной!
        И вместе езидно обратились к Сталину с вопросом:
        - А Вам что приснилось сегодня ночью?
        Сталин молча закурил свою трубки и спокойно ответил им:
        - А мне приснилось, что я вас обоих не утвердил в этой должности.
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +7
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Canecat
      Прибавим еще 3-5 лет и получим сроки начала новой мировой войны.

      Так война уже идёт, а мы оказывается этого и не заметили.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +3
        Сегодня, 20:47
        Война и не прекращалась, просто мы в определенный период активно себя разоружали.
        Вашингтон требует устранить любое участие России в структуре собственности сербской компании. 
        как и во все времена купить за 1 доллар, ничего не вложив.
        США не миротворец, сменили тактику экспансия продолжается.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 21:49
        А страус голову в песок, подставив зад с надеждой ждёт, что в этот раз уж пронесёт. Навеяло, простите.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 20:59
      Война уже началась, в феврале 2022 года, просто еще не все вступили в нее открыто.
  2. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 20:29
    Европа полность встала на коленки, теперь штаты ее ещё и нагибают. А они и рады. Толерантность laughing
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 20:37
      Цитата: pexotinec
      Европа полность встала на коленки, теперь штаты ее ещё и нагибают. А они и рады.

      Рабы всегда рады, когда их нагибают. Рабы все равны, но среди них есть более равные.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: pexotinec
      Европа полность встала на коленки

      В ваших фантазиях у них, к сожалению, общий план действий, и они работают сообща. Золотой миллиард, несмотря на разногласия, не имеет глобальных противоречий. И да, они РФ просят уйти!
    3. котик-русич Звание
      котик-русич
      +5
      Сегодня, 20:52
      Цитата: pexotinec
      Европа полность встала на коленки, теперь штаты ее ещё и нагибают. А они и рады. laughing
      А чего хочет Россия ? - ЕС = враг, сша +/- партнёр-враг...
      Зачем Россия хочет накормить дешёвыми энергоносителями ЕС - ведь "ЕС = враг" и нам (Россия) будет лучше, когда ЕС сдохнет...
      На днях Рубио сказал, что не знает как "укусить" Россию - вот сша "укусили", дальше сша будут ещё "кусать", а Россия будет утверждать - "А мне не больно..."
      "Кусать" Россию будут и дальше, до тех пор пока Россия не начнёт бить сша и ЕС.
      sad
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 20:37
    Власти США официально потребовали выхода российских акционеров «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) для снятия санкций с компании.

    Ну, Россия тоже много чего может от пин дос ников потребовать.
    Меряться будем? angry
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 21:18
      Чего конкретно, интересно??
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 20:37
    кроме нефти, США также стремятся «до последней молекулы» убрать российский газ с европейских рынков

    Какой недружественный акт.., я бы даже сказала - агрессивный! :-)
    Разве может, делающий такое, быть просто посредником, априори? Или - нейтральной стороной?)) Или - наблюдателем, неучастным?
    На такое способен только враг, притом злостный.., как ни крути)))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 20:41
      Цитата: Десница ока
      На такое способен только враг, притом злостный.., как ни крути

      А они разве когда нибудь были нашими друзьями ?
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Сегодня, 20:42
        Ну, посредниками то, нейтральными, непричастными, миролюбивыми только прикидывались...)))
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +3
          Сегодня, 22:44
          Цитата: Десница ока
          Ну, посредниками то, нейтральными, непричастными, миролюбивыми только прикидывались.

          Ну да, как Финляндия и Швейцария.
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            +1
            Сегодня, 22:57
            Ну, Финляндии и Швейцарии, до "нейтральности" штатов, в плане пакостничества и давления на Россию - далеко...)))
  5. Multicam Звание
    Multicam
    +5
    Сегодня, 20:37
    А я вот, у примеру, требую выхода Штата одинокой звезды из состава США...
    Ребята из Вашингтона, хочется вам напомнить, что сейчас 2025-год на календаре ,а не 1995-й и требовать вот так просто вы уже не можете.
    Всем хорошего вечера субботы, товарищи :))
  6. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 20:42
    WRONG AGAIN: Get your titles right.
    The US forces state and private shareholders to exit - not Russia.
    Russia can not be forced by anyone anymore as it is fully autarch.

    Serbia is a gonner. It is a dirt poor country landlocked, an imperial enclave that can be strangled any day.
    It has no rights and when the EU wants it can simply close all borders and Serbia will suffocate.

    Russia should know which are relevant partners where it makes sense to invest and where to pull out because they are gonners.


    Sorry, Serbs, but this is the real Universe here.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:52
    Да игра в открытую, как говорится а чего скрывать! Самое неприятное, что когда война кончится, наши "бизнесмены" и прочие, начнут во всю пытаться и стараться наладить прежние связи, ласково называть весь запад "партнёрами" и так далее. Деньги же не пахнут, так нам внушают. И конечно же опять на еврокурорты, недвижка у многих богатеньких там. Все одно к одному
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Вадим С
      И конечно же опять на еврокурорты, недвижка у многих богатеньких там. Все одно к одному

      Вбросик, дело святое, как же без него ж... оплата построчно, походу.

      Вяся, хочешь, я с этого же акка еще с десяток таких найду? И будешь спорить, что оно не за бабло? Вася )
  8. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 20:52
    американская сторона недвусмысленно написала, что хочет полную смену собственности принадлежащей российским акционерам NIS доли

    Может им еще и сделать "простые движения" (с) Тату
    Хотеть не вредно, вредно не хотеть (с)
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 20:52
    как мне хочется посмотреть в глазки японымамы, как она с пеной у рта доказывала, что рынок это святое, что рынок сам все отрегулирует
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    -2
    Сегодня, 20:57
    Ну если потребовали, придется отдавать. Не сердить же дядю До. Который внимательно слушает и всё понимает...
  11. born007 Звание
    born007
    +1
    Сегодня, 20:59
    Так это и ежу было понятно. На нашу трубу садится дядюшка Сэм и нормирует каждый барель и кубометр газа европейским странам, чтоб, не дай (их) госпоть, в европу вернулся суверенитет.
  12. bulbash70 Звание
    bulbash70
    0
    Сегодня, 21:06
    всё правильно,всё закономерно!оккупанты должны содержать оккупированные территории своими ресурсами.и...соответственно,заниматься потреблением продукции,произведённой на оккупированной территории.
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:23
    Для этого власти США должны для начала пососать волшебный член сами знаете у КОГО.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:24
    Явно позиция Exxon c Caхалином 1 по компенсация в несколько млрд$ не встретила у нас понимания.Вот в Сербии американцы и ответили .Будет прикольно если если хозяином NIS станет именно EXXON- договорняк голимый.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:39
      Андрей, вроде у Exxon в "Сахалине -1" чуть ли не 30% доля была, и они сами ушли. Индийцы и японцы пока остались.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 22:24
        Александр ,после Анкориджа президедент ЕxxonMobil сделал заявление в западных сми .О возвращении в проект Сахалин 1 речи не идёт ,мы хотим монетизировать наши затраты на проект Сахалин 1 .Россия установила требования - ExxonMobil приносит на тарелочке с голубой каёмчкой в Россию отмену пакетов санкций от США( хотябы маленькой существенной части) и поставляет оригинальный ЗИП для проекта Сахалин 1 ( за деньги).
        Так что могут быть сюрпризы от Дмитриева и Уиткоффа.Наблюдаем ,какая-то ерунда с этими последними санкциями против Лукойла и Роснефти .Если после 21 ноября - последует продление минфина США начала санкций против Росснефти и Лукойла - точно договорняк .Европа останется крайней.С дорогим газом и нефтью из США.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:37
    Так полосатики сделали все, что б прогнуть гейропейских под свои интЭрЭсы!
    Ничего нового...
  16. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 22:01
    А почему нам не потребовать американским акционерам КТК, например, Роснефти, Газпрёма и пр. продать их акции по цене 1 руб? И гнать их всех ссаными тряпками... или фаберже слабенькие?
  17. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 23:03
    Враг планомерно уничтожает экономику России. Вот теперь может дойдет до некоторых как хреново когда вся экономика страны держится на продаже ресурсов? От всюду гонят Россию с ее газом,нефтью...
  18. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    Сегодня, 23:14
    Что наши дельцы готовы ещё продать ?!