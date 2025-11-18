МиГ-31, который не улетел в Румынию
Поиск уязвимостей
Угон летательных аппаратов с территории России (ранее СССР) можно считать одним из инструментов вражеской деятельности против нашей страны. Это не случайные события – не исключено, что в MI-6, CIA и украинских спецслужбах существуют отдельные структуры, нацеленные именно на работу с летным составом ВКС. Слишком большие бонусы ждут противника в случае успеха.
Достаточно вспомнить шумиху вокруг угона боевого вертолета предателем Максимом Кузьминовым. Это, к счастью, единственный случай успешной вербовки российского пилота украинской разведкой. Закончился он вполне закономерно – предателя застрелили в Испании, и это очень серьезный провал западных и украинских спецслужб. Враги всему миру продемонстрировали, что будет с теми, кто соглашается работать на противников России. Предателей нигде не любят, но сугубо из рациональных мотивов кураторам Кузьминова следовало оберегать его пуще самого Зеленского. Живой предатель мог стать мощным аргументом в процессе вербовки российских пилотов. В стойкости и любви к Родине пилотов ВКС никто не сомневается, но изрешеченный в Аликанте Кузьминов добавляет в ситуацию особую пикантность. Неизвестно, какие слова подбирают украинские вербовщики, чтобы убедить летчиков предать Родину, но изворачиваться им приходится знатно.
Кадры с видеохроники ФСБ
Масштабы последней попытки склонить пилотов к измене Родине поражают воображение. В качестве объекта был выбран редкий МиГ-31, используемый в качестве носителя гиперзвукового «Кинжала». Круче мог выглядеть только угон стратегических ракетоносцев – Т-95 и Ту-160. До этого спецы ГУРа работали помельче. Единственный реальный угон вертолета можно дополнить попытками завербовать пилотов фронтового бомбардировщика Су-34. Тем более удивительно выглядит история с МиГ-31 на фоне участия профессионалов из британской MI-6. То ли профессионалы на Западе истерлись, то ли НАТО слишком сильно понадобился образец «Кинжала». В общем, при первом рассмотрении вербовка пилотов выглядит форменной авантюрой. Но разведывательный конгломерат НАТО решился на неё.
Действовал противник по отлаженной схеме через Telegram, Signal и электронную почту. Можно предположить, что без агентуры противника внутри России здесь не обошлось – найти контактные данные пилотов одного из самых ценных самолетов ВКС не так легко. Тем не менее нашли и вышли на связь. Первоначально никто не раскрывал сущность личности на другой стороне. Разведчики выдавали себя за журналистов и правозащитников. Может быть, пытались таким образом сформировать компромат на пилотов (вдруг чего не того скажут в беседе), может быть, реально надеялись на контакт. Разговоры длились не один месяц и привели в итоге к предложению угнать боевой МиГ-31 с ракетой на борту.
Дальнейшие действия противника очень походят на плохой боевик. С ноября прошлого года спецы ГУРа и MI-6 наладили взаимодействие со штурманом самолета. Это не случайность и не ошибка. Пилот в данной схеме был не нужен. Штурман МиГ-31 из-за конструктивных особенностей самолета не в состоянии управлять воздушным судном и тем более приземляться. Об этом российский штурман и объявил своим оппонентам. В ответ они обозначили ценники предательства – за угон без ракеты «Кинжал» на руки один миллион долларов, с ракетой – сразу три. Плюс гражданство одной из восточноевропейских стран.
Сasus belli
Попытка угона МиГ-31 удивительным образом синхронизируется с истерией в Европе относительно российских самолетов. Тех самых, которые регулярно «заходят» в воздушное пространство стран НАТО. В истории с неудавшимся угоном мы видим лишь вершину айсберга – на самом деле все намного сложнее. Никто и не собирался встречать угнанный самолет с цветами. Задача была отправить МиГ-31 через Чёрное море в район румынской Констанцы, где его собьет ПВО. Именно поэтому пилот самолета был не нужен – штурману поручили его физическое устранение уже в воздухе. Предлагалось либо нанести яд на кислородную маску, либо нанести тяжелые травмы со штурманского места чем придется.
А в это время в Европе первые лица блока НАТО нагнетают обстановку, призывая сбивать российские самолеты в воздушном пространстве европейских стран. Как нельзя кстати на радарах румынской ПВО появляется угнанный МиГ-31, да еще с «Кинжалом» под фюзеляжем. Если это не начало войны, то очень серьезный повод для критической эскалации. Теоретически и для острастки публики «Кинжал» мог нести специальную боевую часть.
Перед нами пример строгой координации усилий не только разведывательного сообщества, но и политического руководства Европы. Последние занимались подготовкой местной публики, которая еще сомневается в грядущей «российской агрессии». Как только обыватели войдут в экстаз от призывов сбивать самолеты, его на самом деле собьют под Констанцой. В этот момент, по плану, штурман, уже умертвит пилота, и будет смиренно ждать своей участи. К выбору цели, в районе которой должен был погибнуть самолет, претензий нет – это расширяющаяся военная авиабаза, которая в ближайшем будущем должна стать крупнейшей в Европе. Этот объект и без вербовщиков ГУРа прямо сейчас достоин нескольких «Кинжалов» с «Искандерами».
Не сложилось – не срослось. С самого начала вражеской работы инициативу перехватили сотрудники ФСБ, которые затеяли игру с противником. Получилось неплохо – после срыва вербовки ракеты полетели в Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где были дислоцированы самолёты F-16. Разумеется, били такими долгожданными для противника «Кинжалами».
В дальнейшем стоит быть готовым к новым провокациям и попыткам не просто завербовать российских летчиков, но и спровоцировать войну России и НАТО. Это голубая мечта киевского режима. Компенсация неуспешности на фронтах террористически-диверсионной работой в глубине нашей страны. Попытка угона МиГ-31 – лишь один из бесчисленных эпизодов прямой войны западных спецслужб (в первую очередь, британской MI-6) против России. Надо быть готовым, что она не закончится и после победного завершения спецоперации. Это новая реальность, к которой нам уже не привыкать.
