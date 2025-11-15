Китай заменяет железную руду из Австралии на сырьё из Гвинеи

Экономисты комментируют первую отгрузку железной руды в Китай с месторождения Симанду на юго-востоке Гвинеи. Это месторождение по объёмам разведанной руды относится к крупнейшим в Африке, да и не только в Африке. По данным, полученным геологоразведкой, в Симанду сосредоточено почти 2,5 млрд тонн железной руды на сумму более четверти триллиона долларов. При этом первоначальный проект по добыче, инвестором которого является Китай, оценивается в 20 млрд долларов.Эксперты считают, что получение Китаем гвинейской железной руды потеснит Австралию с её регионом Пилбара на мировом рынке железа.Первая руда с месторождения Симанду в КНР была отправлена на этой неделе, спустя почти тридцать лет после открытия рудных запасов в этой стране.Китайскую делегацию на церемонии отгрузки первой партии железной руды возглавлял вице-премьер Лю Гочжун. Он заявил о важности проекта, который обеспечит компании Китая высококачественной железной рудой «для декарбонизации сталелитейной промышленности и диверсификации поставок из Австралии».Китайские инвестиции в проект, как заявило руководство Гвинеи, пойдут на развитие сельского хозяйства, образования и инфраструктуры.Разработкой месторождения Симанду заняты китайские специалисты, в том числе из компании Baosteel. Согласно китайским выкладкам, на каждом вложенном в добычу железной руды в Гвинее юане Китай в итоге заработает как минимум 10 юаней в ближайшие пять лет. Впечатляющие плановые показатели. При этом Австралия теряет Китай в качестве одного из главных покупателей её железа.

