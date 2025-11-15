Китай заменяет железную руду из Австралии на сырьё из Гвинеи

2 964 19
Китай заменяет железную руду из Австралии на сырьё из Гвинеи

Экономисты комментируют первую отгрузку железной руды в Китай с месторождения Симанду на юго-востоке Гвинеи. Это месторождение по объёмам разведанной руды относится к крупнейшим в Африке, да и не только в Африке. По данным, полученным геологоразведкой, в Симанду сосредоточено почти 2,5 млрд тонн железной руды на сумму более четверти триллиона долларов. При этом первоначальный проект по добыче, инвестором которого является Китай, оценивается в 20 млрд долларов.

Эксперты считают, что получение Китаем гвинейской железной руды потеснит Австралию с её регионом Пилбара на мировом рынке железа.

Первая руда с месторождения Симанду в КНР была отправлена на этой неделе, спустя почти тридцать лет после открытия рудных запасов в этой стране.

Китайскую делегацию на церемонии отгрузки первой партии железной руды возглавлял вице-премьер Лю Гочжун. Он заявил о важности проекта, который обеспечит компании Китая высококачественной железной рудой «для декарбонизации сталелитейной промышленности и диверсификации поставок из Австралии».

Китайские инвестиции в проект, как заявило руководство Гвинеи, пойдут на развитие сельского хозяйства, образования и инфраструктуры.

Разработкой месторождения Симанду заняты китайские специалисты, в том числе из компании Baosteel. Согласно китайским выкладкам, на каждом вложенном в добычу железной руды в Гвинее юане Китай в итоге заработает как минимум 10 юаней в ближайшие пять лет. Впечатляющие плановые показатели. При этом Австралия теряет Китай в качестве одного из главных покупателей её железа.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +6
    Сегодня, 20:45
    Шпилька в зад австралийским выродкам.
    Тоже неплохо.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +5
      Сегодня, 21:10
      Почему выродкам? Жили у меня знакомые хорошие в Австралии, не заметили там русофобии среди простых людей. Страна много национальная. Все живут и работают с целью личного благополучия. На международную повесточку почти всем пофиг.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 22:47
        Цитата: Мини Мокик
        Все живут и работают с целью личного благополучия.

        Бывал я там не раз, верно русофобии не замечал.
    2. Baro Звание
      Baro
      +2
      Сегодня, 21:57
      Цитата: Livonetc
      Шпилька в зад австралийским выродкам.
      Тоже неплохо.

      Там в Австралии куча бункеров тех кто хочет выжить в развязаной бойни ..И сохранится !!!
      Цели на них тоже есть "Буревестника " ...и "Посейдона " ..Бух и нет Австралии !!
      1. ученый Звание
        ученый
        +1
        Сегодня, 22:05
        Цитата: Baro
        Там в Австралии куча бункеров тех кто хочет выжить в развязаной бойни

        К сожалению пока в Военной доктрине России и Китая эти бункеры не станут первоочередными целями для ядерного оружия, желающих развязать бойню и заработать на мировой войне меньше не станет.
      2. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 22:06
        Дурку то не гони.. fool Австралия так то континент.. request Буревестником он его собрался... lol откуда вы такие берётесь!?
        1. Baro Звание
          Baro
          0
          Сегодня, 22:14
          Цитата: Попуас
          Дурку то не гони.. fool Австралия так то континент.. request Буревестником он его собрался... lol откуда вы такие берётесь!?

          Ну есть такие в провинции и на точках еще ....И тут а сайте тоже)))
          Мы жувучии Макс
  2. Madrina Звание
    Madrina
    -1
    Сегодня, 20:48
    That is proper portfolio management, as BA students learn it in their first semesters.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 20:55
    Ну так австралийцы, по сути англосаксы, вошли в АУКУС кажется, как блок противостояния Китаю, надо думать связи будут рваться и напряженность будет нарастать.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 20:57
    Бокситы в Гвинее тоже хорошие. А осси, пусть покупают в США - веревку и мыло)))
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:10
    Ну что долетались " кенгурятники" совать свой нос в Южнокитайское море ? bully Пусть учат слово " ОЙ!" по китайски. laughing
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 21:29
    Капитализм. Где дешевле, там и берут. Они берут, не мы... Китай сейчас мировой лидер по стали и чугуну...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 21:38
      Макс 1995.Попадалась информация за 30 лет КНР изготовили столько железобетона ,сколько США за весь свой капитализм. laughing
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        +1
        Сегодня, 21:43
        Молодцы. Вроде, это одна из составляющих их быстрого развития.
        Но это они, не мы...
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 22:34
          На КНР все эти годы лился практически без ограничений дождь мировых инвестиций .А КНР за это их отблагодарил " кидняком на доверии".
  7. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 21:30
    Китайские инвестиции в проект, как заявило руководство Гвинеи, пойдут на развитие сельского хозяйства, образования и инфраструктуры.

    Так держать, гвинейцы! Недра родной страны- это народное!! Все инвестиции- народу!!!
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:36
    Так то говорить, что в мире только у кого то одного есть такое, что нигде больше найти нельзя... опрометчиво.
    Судя по всему, уже не просто конкуренция рулит... в таких делах политика становится тем фактором, который активно влияет на все, в том числе и на экономику.
    Всё взаимосвязано, сплетен в один тугой узел!
  9. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 22:14
    "За морем телушка полушка, да рубль перевоз".Знаем, плавали... Например, возили никелевое сырье из кубинского Моа в Союз.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:36
      Цитата: VovaVVS
      "За морем телушка полушка, да рубль перевоз".Знаем, плавали... Например, возили никелевое сырье из кубинского Моа в Союз.

      С Кубой было совсем другое. Всякую всячину на Кубу суда "СовТоргФлота" таскали в немеряном количестве и, чтобы не плыть обратно порожняком, грузились всем, чем придется- сахаром, рудой, даже картошкой!!!
      Жаль не кубинками- они симпотные))).