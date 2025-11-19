Подлодки типа А26 – шведский долгострой
Атомные подлодки хороши со всех сторон, но дороги, очень дороги! Малые страны, особенно из числа развивающихся, позволить себе эту роскошь не могут. А ведь подводный флот иметь хочется... Старые дизельные лодки — решение, но уж больно сильно они отстают от атомоходов по тактико-техническим характеристикам, в первую очередь — по времени пребывания в подводном положении. И вопрос здесь не в воздухе для дыхания экипажа (пластин регенерации, типа отечественных В-64, можно взять на борт много), а в ёмкости аккумуляторных батарей. Между тем решение этой проблемы даёт «неатомным лодкам» существенное преимущество перед АПЛ — реактор достаточно шумная штука, так что все подлодки его лишённые сильно тише атомоходов.
Французская подлодка типа «Скорпен» в ВМС Индии
Путей создания «воздухонезависимой энергетической установки» (AIP — air-independent propulsion) на сегодняшний день в мире несколько. Французы разрабатывают нечто малость напоминающее «Турбину Вальтера» — только вместо концентрированной перекиси водорода используется этиловый спирт и жидкий кислород: при сгорании этанола в кислороде образуется обычный водяной пар, подающийся в турбину под давлением в 60 атмосфер, а после использования выбрасывающийся за борт (с таким давлением даже компрессор для этого не нужен). Устанавливать подобную установку считается возможным на дизельные подлодки типа «Скорпен», которые французы активно строят на экспорт (в своём флоте потомки Астерикса решили ограничиться атомными подлодками).
Испанцы (с которыми французы сотрудничали до 2010 года, но потом между ними кошка пробежала) решили пойти путём постройки субмарин с AIP на основе топливных элементов с этанолом в качестве топлива и жидким воздухом в качестве окислителя. Немцы на своём типе 214 и конструкторы отечественного ЦКБ «Рубин» на проекте 677(М) «Лада» (рассказывать без мата не получится, так что только упомяну) в качестве воздухонезависимой установки также решили поработать с топливными элементами. А шведы...
Неатомная подлодка «Сёдерманланд»
Тут стоит сказать, что в плане AIP шведы впереди планеты всей — раньше всех начали эксперименты и уже оборудовали воздухонезависимыми установками несколько строевых подлодок. Это и пара старых подлодок типа «Вестерготланд» (возможно, читается по-другому, в шведском произношении не силён), в которые врезали отсек с двигателями Стирлинга (после чего они стали «подлодками класса «Сёдерманланд», ещё две переоборудованные подобным образом подлодки передали ВМС Сингапура), на которые сделали ставку скандинавские кораблестроители, и специально спроектированные под Стирлинг подлодки типа «Готланд» и подлодки типа А26, о которых сегодня пойдёт речь...
Двигатель Стирлинга «Кокумс v4-275R»
В конце 50-х годов прошлого века шведы решили радикально преобразовать свой флот. Они полностью отказались от крупных надводных кораблей, оставив только ракетные катера и подлодки. С подлодками получилось интересно: в 60-х годах шведская фирма «Кокумс» создала рабочий образец двигателя Стирлинга. Патент на эту тепловую машину был получен ещё в лохматом 1816 году, но тогда Стирлинги проиграли конкуренцию паровым машинам. Но инженеры компании «Кокумс» сильно усовершенствовали аппарат.
Стирлинги работают на разнице температур, приводящей к изменению объёма газа, являющегося рабочим телом. Сам Роберт Стирлинг использовал в качестве рабочего тела воздух, но шведы стали закачивать в цилиндры своих двигателей гелий под высоким давлением, сумев добиться достаточно высокого КПД. В результате двигатели «Кокумс v4-275R» были в 1988-1989 годах установлены на модернизируемые подлодки «Сёдерманланд» и «Вестерготланд». А в 1996 году в эксплуатацию ВМС Швеции были приняты три подлодки типа «Готланд» — «Готланд», «Упланд» и «Халланд». А потом, когда лодки этого типа состарились, началась эпопея с подлодками типа А26...
Подлодка типа «Готланд»
О ТТХ этих лодок можно рассказывать долго! О том, как славно они приспособлены для мультидоменной войны (а они приспособлены). О их продвинутом радиоэлектронном вооружении, позволяющем использовать их для ведения радиоэлектронной разведки побережья противника (а оно продвинутое). О том, что благодаря высокой степени автоматизации у них небольшой для кораблей подобного водоизмещения экипаж (а он и в самом деле небольшой). Наконец о том, что они способны выпускать подводные беспилотники и боевых пловцов (а они способны). Но... дело в том, что встретить подлодки этого типа нашим морякам пока что не грозит. Их нет.
С-363 — «Шведский комсомолец» на камнях у Карлскруны
Проект А26 шведы начали разрабатывать в начале 90-х годов прошлого века. К концу 90-х проектная документация должна была быть полностью подготовлена, чтобы в начале 2000-х приступить к постройке подлодок. Всех двух — большее количество Швеция не тянула. Но в 1991 году приказал долго жить Советский Союз, угроза найти с утра пораньше в родном фьорде очередной «Шведский комсомолец» сошла на нет, и экономные шведы с облегчением положили наработки под сукно.
От совместного скандинавского проекта «Викинг» осталась только модель
Тем не менее, к середине 2000-х годов подлодки типа «Готланд» были уже откровенно старыми. Сменить их должны были субмарины класса «Викинг» — совместной разработки Швеции, Норвегии, Дании, с определённым участием Финляндии. Вот только датчане объявили, что с 2004 года их ВМС отказывается от подлодок как от класса кораблей. Вообще. Совсем. И класс «Викинг», так и не родившись, приказал долго жить. В общем, вернуться к проектированию типа А26 было логично, но... Прошу прощения за очередное «но...» — без него эту трагикомическую историю не рассказать.
В общем, в 2010 году с «Кокумс» был подписан контракт на строительство двух подлодок. Но в 2014 году компания «Тиссен-Крупп» вышла из проекта (а зачем им конкуренты своей подлодке типа 214?), а «Кокумс» принадлежал как раз этой компании! Вся проблема была в том, что немцам Управлением МТО шведского Министерства Обороны были переданы секретные документы и некоторое количество оборудования. Всё это пришлось изымать с вооружённой охраной, сотрудники фирмы сопротивлялись, пытались запереть ворота...
Шведское правительство попыталось передать реквизированный у «Тиссен-Круппа» «Кокумс» своей компании «Сааб». Но «Сааб» согласилась купить «Кокумс» только после того, как с ней заключили контракт на постройку двух подлодок типа А26, получивших имена «Блекинге» и «Сконе». Контракт подписали в 2015 году, «Сааб» купила «Кокумс», получив на выходе предприятие «Сааб-Кокумс», и приступила к строительству.
Согласно контракту, лодки должны были передать флоту в 2019 году — не так уж быстро для пары дизелюх (пардон, «неатомных подлодок»!), но и не медленно. Но в 2019 году Управление МТО шведского Министерства Обороны объявило, что лодки будут достроены в 2024-2025 годах. А в августе 2021 года компания и Управление объявили, что пересмотрели условия контракта. В общем, теперь сроком стали 2027-2028 годы. Ну и цена выросла — каждая подлодка обходилась теперь всего в два раза дешевле атомохода (600 миллионов долларов). Наконец, буквально на днях, в октябре 2025 года, было заключено новое соглашение: подлодки должны передать флоту в 2031 и 2033 годах. Ну и снова выросла цена: теперь всё удовольствие обойдётся его величеству Карлу XVI Густаву в 25 миллиардов крон — больше двух с половиной миллиардов долларов.
Так будет выглядеть подлодка типа А26. Наверное
Наверное, пояснив всё это, можно перейти к ТТХ подлодок. Точнее, к примерным ТТХ, поскольку сказать точно, что в 30-х годах сойдёт со шведских стапелей, не получится (так же как не совсем понятно, сойдёт ли хоть что-то и когда конкретно). Новая подлодка должна иметь водоизмещение 1900 тонн, экипаж — 17-31 человек, она будет оснащена силовой установкой из дизелей, электромотора и модернизированного Стирлинга компании «Кокумс». Надстройки и выдвижные устройства субмарины будут выполнены по технологии «стэлс». В общем, подлодка будет очень тихой, очень незаметной, сможет выдерживать очень сильные взрывы, сможет действовать в открытом море, сможет выпускать и принимать беспилотные подводные аппараты через свои торпедные аппараты. В общем, вот и всё, что о ней на сегодняшний день известно. Самое главное — неизвестно, будут ли подлодки типа А26 достроены и когда. Но, на мой взгляд, при таких темпах строительства вероятность того, что новейшие шведские субмарины устареют прямо на стапелях... достаточно велика.
Ах да, забыл сказать! Шведы мастера рекламы, поэтому к подлодкам проявили интерес греки с поляками. Греция планировала заменить на А26 четыре своих старых подлодки, поляки — древнюю «варшавянку» «Ожел». Насколько реальны эти планы, не совсем понятно — две заложенные лодки уже стали конкретным долгостроем. «Сааб-Кокумс» пытался впарить лодки этого проекта Австралии, Канаде, Нидерландам и Норвегии, но сделки не состоялись.
Неатомная ПЛ «Сорю»
P.S. А больше всего лодок своего проекта с клоном шведского Стирлинга «Кокумс v4-275R» от компании «Кавасаки» построила Япония. Неатомных лодок типа «Сорю» построено 12 корпусов.
