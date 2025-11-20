Ошибка рахбара, или Кадры решают все

Изгибы революции



Ведь почти 80% профессионалов были или казнены, или бежали за границу. И всё это явилось результатом так называемой «новой военной политики». До войны с Ираком были выполнены два ее основных пункта. Во-первых, были проведены массовые чистки в армии и на флоте. К примеру, уже 15 февраля 1979 года были казнены четыре генерала. А к 28 февраля Хомейни лично распорядился привлекать к трибуналу всех тех военнослужащих, кто был близок к шаху и в какой-то мере выступил против «революционного» движения. В течение двух месяцев были расстреляны еще 27 генералов. А вскоре репрессии коснулись и младшего офицерского состава. По официальным данным, за первые восемь месяцев после революции были казнены 250 офицеров. Однако есть основания полагать, что за этот период расправились с гораздо большим числом офицеров. Многие из них были так изувечены, что трудно было идентифицировать личность, многих после скорого суда повесили прямо на деревьях в удаленных рощах и оазисах.

В ходе революционных событий – пишет ведущий российский иранист В.И. Сажин – иранская армия оставалась практически нейтральной. Шахские вооруженные силы не спасли трон, но и не выступили на стороне революционных масс как единая организованная сила. В этот период революционной смуты «великая шахиншахская армия» практически развалилась.

Аятолла Хомейни и А. Банисадр – альянс, который мог направить историю Ирана по иному пути



Около 8700 иранцев, — пишет о современном положении дела в Исламской Республике М. Афзали, — были зарегистрированы в качестве беженцев в Турции, что ставит Иран на третье место по количеству беженцев в этой стране после Сирии и Ирака. В Германии количество беженцев увеличилось до 1,06 млн. чел., более половины из которых составляют сирийцы. Иранцы с 41 200 беженцами занимают четвертое место по количеству беженцев в Германии после Ирака (136 000 чел.) и Афганистана (126 000 чел.).

Более 7000 профессоров покинули высшие учебные заведения, более 5000 врачей и стоматологов уехали из Ирана.

Поскольку в данный период (речь о революционном периоде – И.Х.), – пишет М. Афзали, – из-за ирано-иракской войны экономическая, социальная и политическая структура Ирана претерпела радикальные изменения, многие студенты, которые эмигрировали на первом этапе с намерением вернуться в Иран, так и не вернулись и оставались в западных странах, составив огромную группу высококвалифицированных мигрантов в западных странах.

М. Чамран на фронте

КСИР комплектовался, – пишет В.И. Сажин, – на основе строгих «исламских» принципов, как правило, из фанатичных представителей городских низов по рекомендации мулл.

Так, на рубеже 1979–1980 гг., вскоре после захвата американского посольства, из его рядов были изгнаны левые и моджахеды, характеризовавшиеся до этого как наиболее «мужественные и благонадежные» бойцы.

Еще в 2005 г., – пишет востоковед А. Лукоянов, – когда Ахмадинежад в первый раз выиграл президентские выборы, многие исследователи говорили об усилении в иранском обществе роли и влияния КСИР. Он рассматривался ими как самостоятельная структура, претендующая на власть и угрожающая тем самым авторитету и самой политической власти духовного сословия из окружения аятоллы Али Хаменеи. В мае 2011 г. в западных СМИ со ссылкой на разведывательные источники появились публикации о том, что офицеры КСИР якобы готовили государственный переворот с целью свержения аятоллы Хаменеи и восстановления светского режима.

Аятолла Хомейни и С. Готбазае, незадолго до расстрела назвавший революцию кошмаром

Согласно проведенному нами опросу населения на уровне провинций, люди недовольны нашим правительством, министрами и госуправленцами.