Коррупция - это признак демократии: Советник Ермака выгораживает Зеленского

Правительство Зеленского и он сам стремительно теряют рейтинг, причем не на Украине, а на Западе. Все попытки «нелегитимного» включить «антикриз» провалились, хотя силы и деньги были вложены очень хорошие. Вчера, т.е. в субботу, в бой пошли советники Ермака, но только подлили масла в огонь.Как-то ушедший в тень в последнее время советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк решил по-своему «отмазать» Зеленского, под которого уже начали копать не только украинские, но и западные медиа. Накануне Подоляк заявил, что ничего страшного в украинской коррупции нет, воровство денег и всяческие распилы всего лишь являются признаками «современной экономики». То есть, другими словами, Украина сегодня впереди планеты всей, показывая ей, как нужно правильно вести экономику:По мнению советника Ермака, все демократические страны подвержены коррупции, поэтому осуждать Зеленского не нужно, он всего лишь двигался в русле западной демократии. Тем более, что он осудил коррупционеров и даже ввел против них санкции.А вот внесенный в России в список экстремистов и террористов украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что делом Миндича Зеленский подписал себе смертный приговор. И никакие западные спонсоры ему уже не помогут. На Западе любят считать деньги и не любят, когда их воруют. Сидящий в тюрьме Коломойский назвал Зеленского «Наполеоном» и предрек ему скорое забвение.

