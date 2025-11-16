Коррупция - это признак демократии: Советник Ермака выгораживает Зеленского

2 940 15
Коррупция - это признак демократии: Советник Ермака выгораживает Зеленского

Правительство Зеленского и он сам стремительно теряют рейтинг, причем не на Украине, а на Западе. Все попытки «нелегитимного» включить «антикриз» провалились, хотя силы и деньги были вложены очень хорошие. Вчера, т.е. в субботу, в бой пошли советники Ермака, но только подлили масла в огонь.

Как-то ушедший в тень в последнее время советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк решил по-своему «отмазать» Зеленского, под которого уже начали копать не только украинские, но и западные медиа. Накануне Подоляк заявил, что ничего страшного в украинской коррупции нет, воровство денег и всяческие распилы всего лишь являются признаками «современной экономики». То есть, другими словами, Украина сегодня впереди планеты всей, показывая ей, как нужно правильно вести экономику:



Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики.


По мнению советника Ермака, все демократические страны подвержены коррупции, поэтому осуждать Зеленского не нужно, он всего лишь двигался в русле западной демократии. Тем более, что он осудил коррупционеров и даже ввел против них санкции.

А вот внесенный в России в список экстремистов и террористов украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что делом Миндича Зеленский подписал себе смертный приговор. И никакие западные спонсоры ему уже не помогут. На Западе любят считать деньги и не любят, когда их воруют. Сидящий в тюрьме Коломойский назвал Зеленского «Наполеоном» и предрек ему скорое забвение.

Скоро его не будет, этого Наполеона.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Штааль Звание
    Штааль
    +2
    Сегодня, 06:33
    Ну правильно, так и запишем в словарик, что бы потом вопросов не было по поводу отсутствия демократии в России.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:35
    ❝ Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики ❞ —

    — Не чувствуется «сожаления» в его словах ...
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +1
      Сегодня, 07:45
      А зачем ему сожалеть, если он сам является частью такой демократии laughing
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 06:50
    По мнению советника Ермака, все демократические страны подвержены коррупции,

    Никогда бы не подумал, что страны, образовавшиеся после развала СССР, станут лидерами демократии... wassat
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 08:37
      И вновь приходится вспоминать в сравнении СССР, где взяточничество и спекулянство коралось законом. И возможность с "демократией" все это разрешить, наживаться на этом стала одной из причин развала СССР, для этого предали тот строй.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 06:52
    Коррупция — это злоупотребление властью в личных или групповых интересах, приводящее к незаконному получению материальной или нематериальной выгоды.
    Определение закреплено в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

    Но им милее:
    Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики.

    * * *
    А что у нас?
    Там, ниже, картинка...Можно и сравнить...Но и без сравнения понятно, почему из УК исчезла статья:
    Статья 23. Исключительная мера наказания - смертная казнь
    В виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены, допускается применение смертной казни - расстрела - за измену Родине (статья 64), шпионаж (статья 65), террористический акт (статьи 66 и 67), диверсию (статья 68), бандитизм (статья 77), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, указанных в статье 102 и пункте "в" статьи 240 настоящего Кодекса, а в военное время или в боевой обстановке - и за другие особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных законодательством Союза ССР.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 07:51
      воровство денег и всяческие распилы всего лишь являются признаками «современной экономики».
      То есть, если по простому, экономика это полное корыто. Вокруг толпятся свиньи, жрут, толкаются и хрюкают. Но он прав после победы демократии в 1991. Новый мэр Москвы, забыл фамилию, развил теорию, что коли чиновнику надо что-то порешать, то он достоин вознаграждения, ибо каждый "труд" почетен.
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 08:10
      Смертная казнь из УК никуда не девалась. На неё просто введён мораторий. Но мораторий можно и отменить.
      УК РФ Статья 59. Смертная казнь

      1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.

      2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.

      2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям.

      (часть вторая.1 введена Федеральным законом от 17.12.2009 N 324-ФЗ)

      3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 08:27
        Цитата: DirtyLiar
        Смертная казнь из УК никуда не девалась.

        И на сарае всякое напишут, а на проверку внутри - дрова... belay
  5. путник 63 Звание
    путник 63
    +1
    Сегодня, 06:52
    Неуклюжая попытка " отмыть черного кобеля до бела!"
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 07:08
    Коррупция - это признак демократии:

    Ты смотри-ка, как вывернул всё на изнанку, и поставил с ног на уши....
    Мдя...
    Что-то много минусов везде понаставили, иначе как любители "дерь_мократии" от возмущения из-за правильных слов и мыслей...
    Минисуйте, господа минусаторы....
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 07:09
    все правильно Свобода-это рабство незнание-сила коррупция-демократия))) laughing одни книжки читаем
  8. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 08:18
    Кстати, а почему в свое время Изrаиль за Беню не вступился? У него же вроде и тамошний пашпарт есть.
  9. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:27
    Туповат у Ермака советник. Эти бы откровения на английский перевести, да дать почитать американскому обывателю.
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 08:33
    Коррупция - это признак демократии

    Вот это - новое слово в демократии. Правильно, так и надо говор везде и всегда: "демократия это -коррупция"!!!
    Мы тоже это проходили в лихие 90-е, когда нам либерасты как раз и навязали нам демократию, сиречь, коррупцию. Ни счесть гадов, наворовавших бабла в России, сбежавших с баблом за бугор.