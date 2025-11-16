На Сумском направлении у ВСУ побежали и контрактники
Из украинской армии побежали не только мобилизованные, но и контрактники. Как сообщает канал «Северный ветер», уже не единичные, а массовые случаи самовольного покидания позиций украинскими военными отмечены на Сумском направлении.
Российские военные фиксируют массовое бегство из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, причем не наловленных на улицах мобилизованных, а контрактников. Тех, кто повелся на «миллион Зеленского» и решил, что заработать денежку можно и в армии, тем более что там обещали очень хорошие условия. Правда, не объяснили, что деньги будут только через год и то при условии, что шесть месяцев нужно провести на передовой.
Вот и побежали «контрактники» с передовой, не выдерживая условий службы. Как ранее сообщали украинские ресурсы, не очень-то любят в ВСУ «миллионщиков», то есть тех, кто подписал контракт, рассчитывая получить за этот миллион гривен.
О том, что задумка Зеленского с призывом молодежи провалилась, неоднократно сообщали украинские ресурсы. Заманить молодых солдат с помощью миллиона гривен массово не удалось. Конечно, некоторые на это повелись и даже подписали контракты, но, как отмечали украинские эксперты, их набралось не более тысячи. Со всей Украины. И теперь даже они побежали.
