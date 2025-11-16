На Сумском направлении у ВСУ побежали и контрактники

Из украинской армии побежали не только мобилизованные, но и контрактники. Как сообщает канал «Северный ветер», уже не единичные, а массовые случаи самовольного покидания позиций украинскими военными отмечены на Сумском направлении.

Российские военные фиксируют массовое бегство из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, причем не наловленных на улицах мобилизованных, а контрактников. Тех, кто повелся на «миллион Зеленского» и решил, что заработать денежку можно и в армии, тем более что там обещали очень хорошие условия. Правда, не объяснили, что деньги будут только через год и то при условии, что шесть месяцев нужно провести на передовой.



Вот и побежали «контрактники» с передовой, не выдерживая условий службы. Как ранее сообщали украинские ресурсы, не очень-то любят в ВСУ «миллионщиков», то есть тех, кто подписал контракт, рассчитывая получить за этот миллион гривен.

В районе Садков Сумской области из расположения 80 одшбр массово дезертируют военнослужащие, подписавшие контракт «18-24». Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций.


О том, что задумка Зеленского с призывом молодежи провалилась, неоднократно сообщали украинские ресурсы. Заманить молодых солдат с помощью миллиона гривен массово не удалось. Конечно, некоторые на это повелись и даже подписали контракты, но, как отмечали украинские эксперты, их набралось не более тысячи. Со всей Украины. И теперь даже они побежали.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:12
    ❝ Вот и побежали «контрактники» с передовой ❞ —

    — «В гробу карманов нет» © ...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:17
    Может наступить момент когда дыры на фронте всушникам нечем будет затыкать...и тогда в дело вмешаются их кураторы...я все гадаю... рискнут ли натовцы своими частями на этом фронте...бросят ли французы, британцы, прибалты своих вояк в открытый бой против нашей армии для спасения ВСУ от стратегического поражения? what
    1. путник 63 Звание
      путник 63
      0
      Сегодня, 07:29
      Я думаю бросят! Не они же сами пойдут. А к тезису "до последнего украинца" уже смело можно добавлять " ненужный генотип в европе" .Война все спишет!, Вот поэтому война для ЕС просто необходима!
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 07:34
        Британский спецназ участвует в боях против наших бойцов...косвенных признаков полно.
        Но если речь идёт о более крупных частях, то скорее всего их будут вводить в бой постепенно...без боевого слаживания и опыта навряд ли они рискнут вступать в боестолкновения.
        Лягушку варят на медленном огне. what
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 07:21
    уже не единичные, а массовые случаи самовольного покидания позиций украинскими военными отмечены на Сумском направлении.

    Как-то не очень доверяю Я таким образом поданным новостям.
    В цифрах это сколько? Так для понимания массовости…
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +7
      Сегодня, 07:32
      В цифрах это сколько? Так для понимания массовости…
      Тут важна даже не общая цифра. Лучше для нас, когда позиции покинет целое подразделение в полном составе, а не сто человек, но из разных частей. В этом случае реально образуется дыра в первом эшелоне обороняющихся. Пока, насколько я понимаю, такие случаи единичны. Вот недавно в Мирнограде сдались сразу 25 человек. Больше таких случаев озвучено не было.
  4. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 08:00
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Может наступить момент когда дыры на фронте всушникам нечем будет затыкать...и тогда в дело вмешаются их кураторы...я все гадаю... рискнут ли натовцы своими частями на этом фронте...бросят ли французы, британцы, прибалты своих вояк в открытый бой против нашей армии для спасения ВСУ от стратегического поражения? what

    Нет конечно, не рискнут, они так воевать не умеют и не будут без превосходства в воздухе. Заставят зелю 18-25 летних на фронт отправить сначала под угрозой остановки помощи, потом всех дормоедов беженцев выдворят назад на Украину, но своих никто под наши кассетные боеприпасы не отправит.