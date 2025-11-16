Самара, Волгоград, Саратов: Киев пытается бить вглубь российской территории

Киевский режим снова предпринял попытку ударить вглубь российской территории, атаковав своими беспилотниками Самарскую и Саратовскую области. Также были атакованы критические объекты и в Волгоградской области.

Атаки Киева беспилотниками идут круглосуточно, не прекращаясь ни на день. В дневное время количество дронов иногда гораздо больше ночного, но внимание почему-то уделяется именно ночным атакам. Сегодняшней ночью атака не была массированной, но она показала, что киевский режим перенес удары вглубь России. Туда, где сосредоточена промышленность. Удары по Поволжью, Уралу только нарастают. Не ошибемся, если предположим, что Зеленский ищет возможности ударить по Сибири и Дальнему Востоку.



Но вернемся к сегодняшней ночи. Согласно сведениям Минобороны, в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября средствами ПВО сбито и перехвачено 57 украинских беспилотников самолетного типа. Самое большое количество наши перехватили в Самарской области — 23 единицы. Как сообщают российские ресурсы, взрывы гремели над Новокуйбышевском. Вероятней всего, противник пытался атаковать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. По последствиям сведений нет, власти региона атаку не комментируют, глава региона находится в ДНР.

17 дронов сбили в Волгоградской области, как сообщил глава региона, есть пострадавшие, украинские дроны попали в жилые дома в Волгограде.

Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. (...) К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1.

— сообщил Бочаров.

В Самарской области сбили 5 дронов, судя по каналу губернатора, обошлось без последствий. В Ростовской области военные перехватили тоже пять БПЛА, но власти региона сообщают о гораздо большем количестве атаковавших беспилотников. По словам Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших, по последствиям на земле пока сведений нет.

Стоит отметить, что удары вглубь России только нарастают, в последние дни под атакой Самарская и Оренбургская области, но на этом Зеленский не остановится. Ему необходимо отрабатывать вложенные спонсорами деньги, поэтому удары продолжатся.
  1. Маз Звание
    Маз
    +2
    Сегодня, 09:15
    Агония хунты она такая, крыса загнанная в угол атакует с диким фанатизмом не обращая внимания на размеры противника и его превосходство в силе и последствия для себя. Плюс хотелки сша - выжить Россию с европейского нефтегазового рынка. Вот и бесятся в бессильной злобе.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 09:30
      Стоит отметить, что удары вглубь России только нарастают,

      Вот уже (цензура) слов не хватает!!!
      До каких пор эта ( цензура) будет топтать землю?
      Ему ( цензура) пора давно гнить в земле! Чтобы не страдали наши безвинные женщины, дети, старики!!! am
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +5
        Сегодня, 09:57
        Цитата: ваш вср 66-67
        Стоит отметить, что удары вглубь России только нарастают,

        Вот уже (цензура) слов не хватает!!!
        До каких пор эта ( цензура) будет топтать землю?
        Ему ( цензура) пора давно гнить в земле! Чтобы не страдали наши безвинные женщины, дети, старики!!! am

        Нет. Не надо слов. Не надо паники. Это наш последний день на Титанике. (С) laughing
        Просто нам надо полностью уничтожить ТЭК Украины и всю критически важную инфраструктуру. Надо вогнать врага в каменный век. good drinks
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 10:18
          Так и я о том же!
          Только сильно разгневан.
        2. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          0
          Сегодня, 10:32
          Цитата: Бородач
          Просто нам надо полностью уничтожить ТЭК Украины и всю критически важную инфраструктуру. Надо вогнать врага в каменный век.

          Надо, но Третью Мировую Войну это не остановит, так как для победы над врагом в "каменный век", как Вы выразились, надо вгонять ряд стран Западной Европы...
        3. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Бородач
          Нет. Не надо слов. Не надо паники. Это наш последний день на Титанике. (С)

          Вспомнилось...
          Ресторан "Титаника". Входит капитан.
          - Дамы и господа!!!! Минутку тишины!.. Попрошу музыку потише... У меня две новости - хорошая и плохая. С какой начать?
          - С хорошей, с хорошей!!!!
          - Зато мы получим 11 "Оскаров"!
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 09:33
      Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО? С отдельным командованием, своим бюджетом и ответственными лицами, которые будут нести ответственность за то, чтобы не горели стратегические объекты.
      1. Волхов М3 Звание
        Волхов М3
        -8
        Сегодня, 09:40
        Вам мало мороки с ЧВК? Отдельное командование да ещё с бюджетом - прелестно. Возмётесь? Но деньги по результату и с фотофиксацией.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +5
          Сегодня, 09:44
          Цитата: Волхов М3
          Вам мало мороки с ЧВК?
          ЧВК было в составе (структуре) Минобороны?

          Цитата: Волхов М3
          Но деньги по результату и с фотофиксацией.
          К сожалению, пока у нас, в основном, фотофиксация по результатам прилетов всушных БПЛА.
      2. Baro Звание
        Baro
        +6
        Сегодня, 09:44
        Цитата: Теренин
        Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО? С отдельным командованием, своим бюджетом и ответственными лицами, которые будут нести ответственность за то, чтобы не горели стратегические объекты.

        Генадий тут такая фигня ,что это все развязывает нам руки ..Типо смотрите в России как нас унижаают и и провоируют !!
        Пора бахнуть по серьезному ! ВВП уже должен выключить своего "Леопольда" и выпить таблетку "озверин" (помните мультик с мышами?))) Уже началось думаю ..
        Эти внуки полицаев и прочих предателей Родины ..Должны ответить по полной ! Хрущь выпустил их их лагерей ..Вот сейчас и Юрьев день начался ..Жестокий
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +9
          Сегодня, 09:51
          Цитата: Baro
          Эти внуки полицаев и прочих предателей Родины ..Должны ответить по полной !

          Более того, я не понимаю почему замалчивают такой факт, что на Украине все с энтузиазмом включились в государственную программу "дрон в каждый дом"...
          эта инициатива спущена с самого верха – Зеленскому про данный проект доложили еще в феврале, и он дал на него добро. В итоге сейчас на адрес приходит по почте посылка с гражданским беспилотником, а в самой квартире его превращают в FPV-дрон или в беспилотник с системой сброса зарядов.

          До этого производство подобных дронов с целью децентрализации было налажено в многочисленных мастерских, в цехах промышленных предприятий, но перенос сборки беспилотников в обычные квартиры по максимуму децентрализует весь процесс...
          https://www.kp.ru/daily/27709/5098829/
          1. Baro Звание
            Baro
            0
            Сегодня, 09:55
            Цитата: Теренин
            Более того, я не понимаю почему замалчивают такой факт, что на Украине все с энтузиазмом включились в государственную программу "дрон в каждый дом"..

            Боятся они жутко ,что отвечать придется ..В ЕС их не приняли и в нату тоже ..Живут на пособиях ..А места запуска БПЛА уже фиксируются и ответка прилетает уже ..Вон В Киеве недавно квартиры горят ))) Визг стоит ,а нас за шо !!!
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +2
              Сегодня, 10:04
              Цитата: Baro
              Цитата: Теренин
              Более того, я не понимаю почему замалчивают такой факт, что на Украине все с энтузиазмом включились в государственную программу "дрон в каждый дом"..

              Боятся они жутко ,что отвечать придется ..В ЕС их не приняли и в нату тоже ..Живут на пособиях ..А места запуска БПЛА уже фиксируются и ответка прилетает уже ..Вон В Киеве недавно квартиры горят ))) Визг стоит ,а нас за шо !!!

              Все их притворные визги направлены для качания денег из запада. И, пусть при помощи ТЦК, но 30 тысяч в месяц они пополняют ВСУ (минус дезертиры) и бодаются на фронте не хило.
              Прихожу к пониманию того, что на настоящий период времени Украина, это - враг России.
              Хорошо, что хоть сейчас, на государственном уровне, выключили пластинку про "братский народ".
              1. Baro Звание
                Baro
                -1
                Сегодня, 10:08
                Цитата: Теренин
                Все их притворные визги направлены для качания денег из запада. И, пусть при помощи ТЦК, но 30 тысяч в месяц они пополняют ВСУ (минус дезертиры) и бодаются на фронте не хило.
                Прихожу к пониманию того, что на настоящий период времени Украина, это - враг России.
                Хорошо, что хоть сейчас, на государственном уровне, выключили пластинку про "братский народ".

                Все так Генадий и добавить нечего ..Продолжаем мочить !! Если враг не сдается ,его уничтожают по полной !! soldier
                Работаем мужики и черти нам не братья ..
          2. YanniKounnar Звание
            YanniKounnar
            +3
            Сегодня, 10:46
            Il y même des "pro-Zelinsky" qui à l'étranger , de l'autre coté de la frontière lance la production de ce que nous appelons des moto/planeurs ULM. bi-place.
            IL semble que cela ne soit pas compliqué d'en faire des drones ) long rayon d'action...

            Есть даже "сторонники Зелинского", которые за границей, через границу, запускают производство так называемых УЛЬМСКИХ мотоциклов/двухместных планеров.
            Кажется, что превратить их в беспилотники несложно ) большой радиус действия...
            1. Теренин Звание
              Теренин
              -1
              Сегодня, 10:48
              Цитата: YanniKounnar
              Il y même des "pro-Zelinsky" qui à l'étranger , de l'autre coté de la frontière lance la production de ce que nous appelons des moto/planeurs ULM. bi-place.
              IL semble que cela ne soit pas compliqué d'en faire des drones ) long rayon d'action...

              Этим все стороны уже занимаются вовсю.
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        -3
        Сегодня, 09:56
        Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО?

        Только вот не надо всё валить на несостоятельность нашей ПВО. У евреев территория в сотни раз меньше нашей и пресловутый "Железный купол" не смог их полностью защитить. ПВО работает но ведь и ему нужно время на перезарядку и тому подобное.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 09:58
          Цитата: частное лицо
          Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО?

          Только вот не надо всё валить на несостоятельность нашей ПВО. У евреев территория в сотни раз меньше нашей и пресловутый "Железный купол" не смог их полностью защитить.

          Чего передергиваете? Где я сказал про несостоятельность нашего ПВО?
          Атаки ВСУ показывают, что совершенствовать ПВО придется.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -3
            Сегодня, 10:05
            Где я сказал про несостоятельность нашего ПВО?

            Вам же скорее кого то надо наказать , а за что . Чем вас не устраивает ПВО если вы хоти те его усовершенствовать ?
            1. Теренин Звание
              Теренин
              -1
              Сегодня, 10:19
              Цитата: частное лицо
              Вам же скорее кого то надо наказать , а за что .
              Не мешало-бы и наказать, но по результатам компетентной проверки.

              Цитата: частное лицо
              Чем вас не устраивает ПВО если вы хоти те его усовершенствовать ?
              Уж если интересно, то вкратце: winked
              Ответственные за ПВО в РФ и меры ответственности
              1. Федеральные структуры:
              Основная ответственность за противовоздушную оборону (ПВО) возложена на Министерство обороны РФ, которое координирует действия войск ПВО, включая развертывание систем, их обслуживание и применение. Также важную роль играет Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством Владимира Колокольцева, которая занимается разработкой законодательных инициатив, таких как запрет на съёмку объектов ПВО.

              2. Региональные инициативы:
              В ряде регионов, где введён средний уровень реагирования (Крым, Курская, Ленинградская, Белгородская области и др.), местные власти могут самостоятельно регулировать вопросы безопасности, включая запрет на съёмку ПВО. Например:
              - Курская и Ленинградская области ввели штрафы до 3 тыс. рублей для граждан за публикацию фото/видео работы ПВО или последствий атак.
              - Власти Крыма предлагали ужесточить наказание за съёмку военных объектов, но инициатива пока не принята на федеральном уровне.

              3. Ответственность за нарушения:
              - Административная:
              - Штрафы для граждан: от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (региональные законы).
              - Уголовная ответственность: по статье 275 УК РФ («Госизмена») — до 20 лет лишения свободы, если действия способствуют раскрытию секретной информации.
              - Дополнительные меры:
              - За проникновение на охраняемые объекты ПВО — штрафы или уголовное преследование по статье 215.4 УК РФ.

              4. Законодательные изменения:
              С 2023 года обсуждается введение федерального запрета на съёмку ПВО. В 2025 году Минобороны РФ поручено подготовить соответствующий законопроект, который может включать штрафы до 50 тыс. рублей и уголовные наказания за рецидивы.

              Как видите, за все чего нет/украдено, не сделано, не работает, не сформировано, уничтожено БПЛА ответственность несут "фотографы".

              Но это не так.. Краткая историческая справка:
              ТАСС (27 февраля 2023): войсковая ПВО перешла в подчинение Воздушно-космических сил России (u.to/gAvaIQ).
              «Да, это так. Это уже свершившийся факт», — рассказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос о передаче войсковой ПВО главкомату ВКС. Второй собеседник также подтвердил эту информацию.

              Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили два источника, близких к военному ведомству.

              Проще говоря, рулить отечественным ПВО будет Сергей Суровикин, прозванный в народе "генералом Армагеддоном" за его решительность в ходе поведения военной спецоперации России на Украине.

              Сегодняшний день
              Общее руководство воздушно-космической обороной России осуществляет Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации,

              В состав Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации входят следующие структурные подразделения:
              Управления:
              Главное оперативное управление;
              Главное управление;
              Главное организационно-мобилизационное управление;
              Главное управление связи;
              Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы;
              Военно-топографическое управление;
              Управление строительства и развития системы беспилотных летательных аппаратов;
              Восьмое управление — защита информации, защита государственной тайны (ЗГТ);
              Управление оперативной подготовки.

              Центры:
              Национальный центр управления обороной Российской Федерации (ранее — Центральный командный пункт ГШ ВС России);
              Центр военно-стратегических исследований.

              Подразделения и службы:
              Архивная служба;
              Военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации;
              Силы специальных операций.

              Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации

              Валерий Васильевич Герасимов — начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации.

              Начальник Генерального штаба непосредственно подчиняется Министру обороны Российской Федерации и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Генеральный штаб и подчиненные непосредственно ему органы военного управления.

              а непосредственное — Главное командование Воздушно-космических сил.

              В состав Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) входят следующие высшие офицеры:

              Главнокомандующий. С октября 2023 года эту должность занимает генерал-полковник Виктор Афзалов.

              Начальник штаба командования и первый заместитель командующего ВКС — генерал-лейтенант Кураченко Павел Павлович.

              Командующий военно-воздушными силами — генерал-лейтенант Юдин Андрей Вячеславович.

              Командующий войсками ПВО и ПРО — генерал-лейтенант Гумённый Виктор Васильевич.

              Командир космических войск — генерал-полковник Головко Александр Валентинович.

              Главный штаб Воздушно-космических сил дислоцируется в здании Минобороны, расположенном в районе Арбата, в Москве.

              Как видим, конкретного ответственного нет request
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 10:01
        Цитата: Теренин
        Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО? С отдельным командованием, своим бюджетом и ответственными лицами, которые будут нести ответственность за то, чтобы не горели стратегические объекты.

        Начали партизанов призывать для охраны ТЭК России.
        Надеюсь, что это принесёт результаты. А так, хоть сам иди. У меня зрение село. Ничего не вижу ближе 7 метров. Прощай СВД. Очки надо заказывать и линзы. Старый стал. angry
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 10:26
          Цитата: Бородач
          Цитата: Теренин
          Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО? С отдельным командованием, своим бюджетом и ответственными лицами, которые будут нести ответственность за то, чтобы не горели стратегические объекты.

          Начали партизанов призывать для охраны ТЭК России.
          Надеюсь, что это принесёт результаты. А так, хоть сам иди. У меня зрение село. Ничего не вижу ближе 7 метров. Прощай СВД. Очки надо заказывать и линзы. Старый стал. angry

          Стрелять с хорошим зрением найдется кому. Там до стрельбы еще ряд важных организационных вопросов по организации дежурств решать нужно , в т.ч. по питанию, вещевому и техническому и денежному обеспечению, хотя-бы своей дежурной смены. Поддержание дисциплины... А, тут зрение вторично. yes
          1. Lako Звание
            Lako
            +1
            Сегодня, 10:49
            Объектовое ПВО, конечно нужно, но у каждого завода и хранилища ГСМ, ЗУ не наставиш. Да и жилые кварталы, в последнее время попадают под удары БПЛА. Нужны какие то другие решения,позволяющие обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники в приграничных районах. Это могут быть и системы видео наблюдения и акустические датчики расположенные на вышках сотовой связи. В СВО практически не задействованы вертолёты. Почему бы не использовать их для борьбы с БПЛА. Об этом здесь уже сто раз писали. Но дальше ВО эти мысли, похоже, не залетели.
      5. МЮД Звание
        МЮД
        +4
        Сегодня, 10:45
        Насколько я понимаю, у нас еще нет самостоятельной структура ПВО?

        А кто у нас командует ВКС, куда входит ПВО, пвошник который не смог организовать за время своего командования, в рамках своих полномочий и профессиональных навыков, надлежащею защиту против дронов, которые выносят не только промышленные объекты но и объекты самого ПВО. Про полеты разведовательной авиации стран НАТО, сообщения постояные, про полеты нашей, только про потери. Про проведение какой либо авиационной операции тоже неслышно. (Выход самолетов в точку А, произвести пуски ракет в точку В, совсем не тянет на воздушную операцию).
        Вот такие мои претензии, простого обывателя, на город которого, прилетает разная хрень с сопредельной страны.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +8
      Сегодня, 09:51
      Агония хунты

      Какая агония ? Эти твари целенаправленно уничтожают НПЗ на нашей территории. Вопрос что следующее на очереди подстанции , АЭС, ТЭЦ.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Сегодня, 10:38
        Согласна, до агонии там еще очень далеко.... И зеля ничего, понятно, не решает, его крепко держат за "причиндалы" западные хозяева, наглеет, потому что они требуют так делать. Посмеет шаг влево, шаг вправо и антикоррупционное (запдно-хозяйское) ведомство, просто уничтожит его, своими расследованиями, компроматами. В общем, - пока будет на укре, кого гнать на убой и кому запускать по РФ всё возможное - удары будут продолжаться и естественно нарастать ( соразмерно наращиванию военных расходов и производств, тех же Беспилотников странами запада).
        И, в стопятьсятый раз повторюсь - пока угроза не нависнет непосредственно над территориями стран запада, а еще лучше над самим гегемоном, пока Сэм не будет убежден в том, что за продолжение этой агрессии, ему самому придется дорого заплатить ( не волшебными фантиками "из воздуха", а настоящими разрушительными последствиями, на территории стран под его господством, принимающим участие в сегодняшней агрессии против РФ), так и будем наблюдать постепенное уничтожение рос. военной и гражданской инфраструктуры. И нечего ныть или тупо хаять марионетку зелю, ничего не решающую, нужно готовиться, что будет хуже.., пока Леопольд, наконец, не превратится в свирепого зверя...)))
    4. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Маз
      Агония хунты она такая

      Нет никакой агонии. Идет планомерная работа по нанесению ущерба нашей экономике. Бьют по наиболее чувствительным местам.
      1. Маз Звание
        Маз
        0
        Сегодня, 13:18
        Узко смотрите на ситуацию, поширше оглядитесь.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 09:17
    Не ошибемся, если предположим, что Зеленский ищет возможности ударить по Сибири и Дальнему Востоку.

    Только если с территории Казахстана...там безлюдные степи...и с дальнобоев и рефрижераторов вполне можно запускать к нам свои БПЛА...опасность реальная. what
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не ошибемся, если предположим, что Зеленский ищет возможности ударить по Сибири и Дальнему Востоку.

      Только если с территории Казахстана...там безлюдные степи...и с дальнобоев и рефрижераторов вполне можно запускать к нам свои БПЛА...опасность реальная. what

      После поведения Вучича, исходить нужно из того, что все постсоветские республики (их власти), пусть негласно, но закроют глаза на запуски всушных БПЛА со своих территорий по России.
    2. Baro Звание
      Baro
      -1
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не ошибемся, если предположим, что Зеленский ищет возможности ударить по Сибири и Дальнему Востоку.

      Только если с территории Казахстана...там безлюдные степи...и с дальнобоев и рефрижераторов вполне можно запускать к нам свои БПЛА...опасность реальная. what

      Ну да Алексей все то вы знаете ..))) Степи большие ,фур много идет ..могут и с трассы съехать.. Не зря ВВП так с Такаевым обнимался .. ..Видать договорились !
      1. Dimy4 Звание
        Dimy4
        -3
        Сегодня, 10:24
        Не зря ВВП так с Такаевым обнимался .. ..Видать договорились !

        Ага, о том что казахстана могут свободно по России шмулять, стратег не обидится, ему по-фик.
        1. Baro Звание
          Baro
          -1
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Dimy4
          Не зря ВВП так с Такаевым обнимался .. ..Видать договорились !

          Ага, о том что казахстана могут свободно по России шмулять, стратег не обидится, ему по-фик.

          Ваш сарказм понятен .. В принципе ,мы войска можем ввести в Казахстан ..Ну и БПЛА патрулировать могут ..У казахов огромная территория доставшиеся им от СССР Жирный кусок и там англосаксы рулят ..Ну где природные ресурсы )) А основная территория заброшена Северная !! Там у нас на границе шахты с ракетами ..Имеем право обезопасить ! А казахи промолчат и еще в ладоши хлопать начнут ..)) Пора платить за все
          Назарбаев жив надеюсь ))))
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -1
            Сегодня, 11:23
            Цитата: Baro
            Назарбаев жив надеюсь ))))

            Вы наивно думаете что Токаев после введения войск сам появился?
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +6
    Сегодня, 09:23
    Что бы до той же Самары долететь, это надо минимум через 3-4 области свободно пролететь. Как то...
    1. Владимир Нижегородский Звание
      Владимир Нижегородский
      0
      Сегодня, 09:47
      Бьётся не с территории ДУкраины 404,бьют с любой точки на территории России.
      Операция их под названием Паутина показывает хитрый план Англосаксов.
      Если сейчас пункты контроля ставить в областях мобильные, передвижные с рамками и рентген сканерами, как на таможне, то их просто нет столько в наличии.
      Плюсом вскрытие сети перевозчиков компонентов БПЛА - занятие так же сложное, с усилением нагрузки на все службы.
      Одни везут АКБ,
      Другие крылья, двигатели, другие люди везут взрывчатые вещества.
      Следующие собирают и другие запускать начинают, другие люди управлять начинают.
      Зачастую как с Крымским мостом людей используют в тёмную.
      Увеличение бдительности, сотрудников органов Государственной службы безопасности ФСБ, МВД и РОСГВАРДИИ и других служб.
      Оборудования на границах областей и внутри самих регионов, также бдительности всех в стране.
      А у нас пока не до этого.
      Концерты, салюты и ток-шоу и реалити-шоу и болтовня
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 10:45
        Дааа, но еще проблема в том, что территория нашей страны - огромнейшая, контролировать каждый квадратный метр, где могли бы расположиться диверсанты, от куда может производиться очередной запуск бпла и тп., невозможно просто.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 11:26
        Цитата: Владимир Нижегородский
        Оборудования на границах областей и внутри самих регионов, также бдительности всех в стране.

        Вы размеры территории представляете? из 36 районов Саратовской области - 4 района уже равны по площади 1/3 Турции или одна из земель ФРГ
  4. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +8
    Сегодня, 09:24
    Киев пытается бить вглубь российской территории

    Он не "пытается", он- "бьёт"....
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -7
      Сегодня, 09:31
      Побратимов не похвалишь, кто тогда похвалит....
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Monster_Fat
      Киев пытается бить вглубь российской территории

      Он не "пытается", он- "бьёт"....

      Ну, печенья с вареньями Киев нам и в хорошие времена не присылал winked
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 09:32
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    опасность реальная

    Еще какая! От меня до Казахстана 50 вëрст.. request
  6. futurohunter Звание
    futurohunter
    +1
    Сегодня, 09:33
    Самарскую область атакуют уже не меньше 2-3 месяцев, каждую ночь объявляют "угрозу атаки БПЛА"
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 09:34
    В телеге пишут. Обычные террористы, вот с кем воюем. Урал ли, сибирь ли. Все должны помнить и быть готовы.

    "Сегодня в пригороде подмосковного Солнечногорска у мусоросборника бдительные граждане обнаружили на асфальте подозрительную пачку пятитысячных купюр и вызвали полицию. В результате осмотра было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

    ❗️Украинские террористические спецслужбы при кураторстве англосаксов приступили к террору мирного населения России: детей, стариков и женщин, всех без разбора."
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:55
      Цитата: Pharmacist
      В телеге пишут. Обычные террористы, вот с кем воюем. Урал ли, сибирь ли. Все должны помнить и быть готовы.

      "Сегодня в пригороде подмосковного Солнечногорска у мусоросборника бдительные граждане обнаружили на асфальте подозрительную пачку пятитысячных купюр и вызвали полицию. В результате осмотра было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

      ❗️Украинские террористические спецслужбы при кураторстве англосаксов приступили к террору мирного населения России: детей, стариков и женщин, всех без разбора."

      Всегда так было, что чем больше провал на фронте, тем больше терактов на территории противника. Оплата Киеву западом идет только за нанесение вреда России, и не важно каким способом это вред наносится.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 09:36
    Самара, Волгоград, Саратов: Киев пытается бить вглубь российской территории


    Не пытается бить, а бьёт. Принятых мер по обороне важных объектов явно недостаточно. И даже удары "вответна" не столь сокрушительны, как хотелось бы.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Товарищ Берия
      Самара, Волгоград, Саратов: Киев пытается бить вглубь российской территории


      Не пытается бить, а бьёт. Принятых мер по обороне важных объектов явно недостаточно. И даже удары "вответна" не столь сокрушительны, как хотелось бы.

      Об этом уже сказано пересказано... Если-бы было чем помощнее, то ударили-бы.
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 09:53
    Во Владимирской области весь день ПВО работало. Взрывы гремели непрерывно
  10. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 10:09
    Простой народ от этих крысиных атак бандеровцев только злее становится. И да, нужна помощь фронту от каждого, от пенсионера до миллиардера, от рабочего, чиновника, фермера, артиста - от всех кто что может, что бы не было нужды у наших солдат ни в чём, этим все вместе мы приблизим Победу и прекратим террор.
  11. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +1
    Сегодня, 10:29
    Он не пытается бить, он наносит удары, нужно начать не с хождения вокруг, да около. Именно вот эта полуправда она и мешает принимать какие-либо затратные и эффективные решения для защиты объектов и населения, поскольку: "ну если пытается, это же не наносит удары, тогда ничего страшного, можно сидеть на попе дальше". Это разный ракурс рассмотрения проблемы. А то всё какие-то супер эффективные обломки прилетают и почему-то что-то из инфраструктуры приходит в негодность.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 11:17
    "Киевский режим снова предпринял попытку ударить вглубь российской территории..."

    Личное мнение...
    БПЛА полетели, но над границей были уничтожены. Лучше бы в точках взлёта.
    А тут про успешное отражение удара.

    Если грабителей задержали, когда они поехали грабить - предотвратили.
    А если грабителей задержали, когда они уже в банке орудовали - тут отражение грабежа.
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 11:37
    А вопрос только один . Когда промышленность в городах урины будет выглядеть вот так , атак не будет. А если по другому, то будут.Так когда города урины наконец примут подобающий вид?
  14. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    -1
    Сегодня, 12:22
    Цитата: BAI
    Во Владимирской области весь день ПВО работало. Взрывы гремели непрерывно

    А можете уточнить:в каком районе и какого числа это было?