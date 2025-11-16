Самара, Волгоград, Саратов: Киев пытается бить вглубь российской территории
Киевский режим снова предпринял попытку ударить вглубь российской территории, атаковав своими беспилотниками Самарскую и Саратовскую области. Также были атакованы критические объекты и в Волгоградской области.
Атаки Киева беспилотниками идут круглосуточно, не прекращаясь ни на день. В дневное время количество дронов иногда гораздо больше ночного, но внимание почему-то уделяется именно ночным атакам. Сегодняшней ночью атака не была массированной, но она показала, что киевский режим перенес удары вглубь России. Туда, где сосредоточена промышленность. Удары по Поволжью, Уралу только нарастают. Не ошибемся, если предположим, что Зеленский ищет возможности ударить по Сибири и Дальнему Востоку.
Но вернемся к сегодняшней ночи. Согласно сведениям Минобороны, в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября средствами ПВО сбито и перехвачено 57 украинских беспилотников самолетного типа. Самое большое количество наши перехватили в Самарской области — 23 единицы. Как сообщают российские ресурсы, взрывы гремели над Новокуйбышевском. Вероятней всего, противник пытался атаковать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. По последствиям сведений нет, власти региона атаку не комментируют, глава региона находится в ДНР.
17 дронов сбили в Волгоградской области, как сообщил глава региона, есть пострадавшие, украинские дроны попали в жилые дома в Волгограде.
— сообщил Бочаров.
В Самарской области сбили 5 дронов, судя по каналу губернатора, обошлось без последствий. В Ростовской области военные перехватили тоже пять БПЛА, но власти региона сообщают о гораздо большем количестве атаковавших беспилотников. По словам Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших, по последствиям на земле пока сведений нет.
Стоит отметить, что удары вглубь России только нарастают, в последние дни под атакой Самарская и Оренбургская области, но на этом Зеленский не остановится. Ему необходимо отрабатывать вложенные спонсорами деньги, поэтому удары продолжатся.
