Копье для охотников за дронами

«Американские истребители сбивают беспилотники, принадлежащие хуситам, с помощью усовершенствованной системы высокоточного поражения AGR-20 FALCO (APKWS) с лазерным наведением и 2,75-дюймовыми ракетами», — говорится в сопроводительном посте.

«На последнем видео системы вооружения, опубликованном USCENTCOM, изображен американский истребитель, использующий усовершенствованную систему высокоточного оружия AGR-20F», — сообщил представитель Центрального командования ВВС США (AFCENT), высшего командования ВВС на Ближнем Востоке, в ответ на запрос о более подробном контексте отснятого материала.



«Боевые самолёты ВВС США использовали широкий спектр боеприпасов класса «воздух-воздух» для борьбы с беспилотниками хуситов, поддерживаемых Ираном, в том числе APKWS и ракеты AIM-9X Sidewinder, — сообщил представитель AFCENT. — С января 2024 года силы США и коалиции уничтожили более 325 беспилотников хуситов, в том числе более 200 в полёте и более 120 на земле до запуска»

В бою «воздух-воздух» лазерный целеуказатель в модуле LITENING может использоваться для «засвечивания» или обозначения цели. Сенсорная система LITENING может быть подключена к радару на борту самолета, на котором она установлена, или наоборот. В этом случае также может быть полезен так называемый парный целеуказатель, когда один самолет обозначает цель для другого, особенно учитывая разницу в скорости между типичными беспилотниками и F-16.

APKWS II можно использовать против беспилотников, а также дозвуковых крылатых ракет, в первую очередь потому, что это относительно небыстрые, неманевренные цели. Эти ракеты (APKWS II – прим.) не предназначены для воздушного боя с самолетами.



Ещё одна пара истребителей F-16 ВВС США с вооружением класса «воздух-воздух», в том числе с 70-миллиметровым ракетным блоком на семь ракет, в январе 2025 года на Ближнем Востоке



Министр военно-морского флота Джон Фелан, слева, рассматривает макет стандартной ракеты APKWS II с лазерным наведением на стенде BAE Systems на выставке Sea Air Space 2025



Макет двухрежимной системы APKWS II с дополнительной инфракрасной головкой самонаведения, представленный компанией BAE Systems на выставке Sea Air Space 2025