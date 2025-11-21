Копье для охотников за дронами
Говоря о новых планах ВВС США в виде противодроновых штурмовиков А-29, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и ракетами, хочется осветить их чуть более широко. О 12,7-мм «Браунингах» написано уже столько, что эти пулеметы просто остается поставить в угол. А вот ракеты – это интереснее.
Во-первых, потому что проще. Навел, выстрелил, скорректировал — и дальше пусть у противника голова болит. Пулемет — это более брутально, но требует очень серьезной подготовки для летчика.
Итак, 70-миллиметровые ракеты с лазерным наведением Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II). Эти ракеты, запущенные с американских истребителей, уничтожили несколько ударных беспилотников хуситов, что подтверждается фотоснимками и видеозаписями. Сомнений в том, что ракеты отработали эффективно, нет.
Истребители F-16V Viper ВВС США использовали APKWS II, изначально разработанные как боеприпасы класса «воздух-земля», в качестве более дешёвого варианта для уничтожения беспилотников хуситов.
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало в своём официальном аккаунте видео, на котором показано, как две ракеты APKWS II уничтожают два беспилотника, принадлежащие группировке хуситов.
AGR-20 — официальное обозначение ракеты APKWS II в вооружённых силах США.
Когда и где именно были сняты эти кадры, а также с какого самолёта были выпущены ракеты, неизвестно. Сообщается, что самолёты ВВС сбили 10 беспилотников хуситов, нацеленных на авианосец ВМС США «Гарри С. Трумэн» и сопровождающую его ударную группу, согласно ABC News. Самолёт ВМС уничтожил ещё один беспилотник. Эти атаки стали ответом на возобновление крупномасштабных ударов США по поддерживаемым Ираном боевикам в Йемене. Не подтверждено, связаны ли каким-либо образом опубликованные кадры с атаками на авианосную ударную группу «Трумэна».
С прошлого года истребители F-16 ВВС США используют APKWS II в качестве ракет класса «воздух-воздух» против беспилотников хуситов. С января было опубликовано множество снимков, на которых видно, как «Вайперы» летают над Красным морем и вокруг него с вооружением класса «воздух-воздух», включающим один или два семизарядных 70-мм ракетных блока, а также AIM-9 Sidewinder и усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM), а также блоки целеуказания LITENING. Кроме того, различные другие самолёты и вертолёты как минимум способны запускать ракеты по наземным и морским целям.
Пара истребителей F-16 ВВС США с вооружением класса «воздух-воздух» летит где-то на Ближнем Востоке, февраль 2025 года. У ведомого Viper под правым крылом есть пара 70-миллиметровых ракетных блоков на семь ракет.
«Боевые самолёты ВВС США использовали широкий спектр боеприпасов класса «воздух-воздух» для борьбы с беспилотниками хуситов, поддерживаемых Ираном, в том числе APKWS и ракеты AIM-9X Sidewinder, — сообщил представитель AFCENT. — С января 2024 года силы США и коалиции уничтожили более 325 беспилотников хуситов, в том числе более 200 в полёте и более 120 на земле до запуска»
В последнем сообщении CENTCOM впервые упоминаются ракеты APKWS II в конфигурации FALCO, о которых известно очень мало. Но, как известно, чем меньше данных – тем интереснее.
Военно-воздушные силы США ранее сообщали о существовании боеприпасов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами с неподвижным крылом, запускаемых с самолетов (FALCO), разработанных компанией BAE Systems, которая также является генеральным подрядчиком APKWS II.
Первая информация о FALCO появилась в начале этого года в связи с интересом ВВС к его использованию для преобразования в авиационный боеприпас увеличенной дальности (ERAM), разработка которого началась в первую очередь для удовлетворения потребностей вооружённых сил Украины, в оружие класса «воздух-воздух».
Не очень получилось, проект «подзавис», да и с авиационными носителями у ВСУ так себе, а вот у себя разработка пригодилась.
В декабре 2023 года ВМС США заявили, что готовы начать поставки новых боеголовок с неконтактным взрывателем для ракет APKWS II, специально оптимизированных для борьбы с беспилотниками. Ранее в этом году Корпус морской пехоты также заявил, что планирует как минимум протестировать «возможность добавления дополнительных методов наведения в семейство APKWS, включая пассивные инфракрасные головки самонаведения», в сотрудничестве с армией и военно-воздушными силами США. Однако нет никаких признаков того, что американские вооружённые силы действительно получили такие возможности.
Военно-воздушные силы впервые объявили о том, что они продемонстрировали возможность использования ракет APKWS II в качестве ракет класса «воздух-воздух» ещё в 2019 году. Позже ракеты с лазерным наведением доказали свою способность выполнять функции перехватчиков класса «земля-воздух» против беспилотников в реальных боевых условиях.
Базовая конфигурация ракеты APKWS II состоит из трёх основных частей: комплекта лазерного наведения, установленного между различными вариантами боеголовок, и стандартного 70-миллиметрового ракетного двигателя.
Правда, у APKWS II есть ограничения в применении в качестве ракеты класса «воздух-воздух»:
То есть один самолёт может удерживать цель в зоне поражения, пока другой совершает атаку беспилотника доступными средствами.
Тем не менее APKWS II — это ценное и, главное, недорогое дополнение к арсеналу средств поражения «воздух-воздух» армии США. Стоимость комплекта наведения APKWS II составляет от 15 000 до 20 000 долларов. Цена полной ракеты на несколько тысяч долларов выше, в зависимости от конкретной боеголовки и двигателя.
Традиционные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 или AIM-120 стоят около 450 000 и 1 миллиона долларов соответственно. Согласно анализу беспилотников-камикадзе большой дальности иранской разработки, попавших в распоряжение Израиля, их стоимость составляет, по американским прикидкам, от 30 до 80 тысяч долларов.
Мы понимаем, что на самом деле Ирану эти БПЛА могут обходиться значительно дешевле, но здесь суть даже не в этом. Вся проблема в том, что по абсолютно дешевым беспилотникам придется стрелять ракетами, которые дороже от 5 до 10 раз.
А между прочим, никто не говорит о 100%-м поражении целей такими ракетами.
APKWS представляет собой много менее затратный боеприпас класса «воздух-воздух» по сравнению с традиционным AIM-9X, грубо говоря, играя в одной финансовой весовой категории с иранскими аппаратами дальнего радиуса действия. Пусть APKWS стоит все 30 000 долларов, даже если беспилотник хуситов будет стоить столько же, а APKWS потребуется для его уничтожения 3 на один БПЛА – это все равно будет фантастически выгодно для военного бюджета США.
Ещё одна пара истребителей F-16 ВВС США с вооружением класса «воздух-воздух», в том числе с 70-миллиметровым ракетным блоком на семь ракет, в январе 2025 года на Ближнем Востоке
Система APKWS II в режиме «воздух-воздух» также имеет ряд ценных преимуществ, когда речь идёт о количественном уровне боезапаса. С одним 70-миллиметровым ракетным контейнером на семь ракет F-16 получает в два раза больше возможностей для ведения боя, чем при использовании более традиционного вооружения «воздух-воздух», состоящего всего из шести ракет. А если контейнеры размещать симметрично…
Как уже упоминалось, истребители F-16 Viper ВВС США с двумя контейнерами на семь ракет уже были замечены в небе над Красным морем и не только там. Кроме того, у американских техников есть приспособления, которые позволяют подвесить на один балочный держатель целую пачку ракет или контейнеров. Несколько контейнеров на семь ракет можно разместить на одном пилоне, что значительно усиливает огневую мощь самолета.
Операции против хуситов, в которых американцы завязли с октября 2023 года, а также защита Израиля от иранских беспилотников и ракет, которую американские военные неоднократно обеспечивали в прошлом году, подчеркнули ценность APKWS II в сфере «воздух-воздух». Во время отражения беспилотных летательных аппаратов и ракетных обстрелов со стороны Ирана в апреле 2024 года истребители F-15E «Страйк Игл» ВВС США, которые обладают немного большей грузоподъемностью для ракет класса «воздух-воздух», чем F-16, были вынуждены приземлиться и довооружиться, в то время как над ними все еще пролетали угрожающие объекты. У одного экипажа F-15 закончились ракеты класса «воздух-воздух», и они переключились на пушку «Вулкан», но не смогли сбить ничего из пролетавшего.
Во время учений истребители F-16, базирующиеся в Японии, были замечены с ракетами APKWS II класса «воздух-воздух», что подчёркивает возможность распространения этих ракет не только на Ближнем Востоке.
В чем же, кроме цены, ценность APKWS? Модульность. Возможность конструирования того изделия, которое необходимо в данный момент времени.
Для этого в набор сборки APKWS была добавлена инфракрасная головка самонаведения для управляемых 70-мм ракет. Добавление инфракрасного наведения к ракетам APKWS II позволяет быстрее поражать несколько целей, особенно в режиме «воздух-воздух».
В итоге на выходе новая версия 70-мм управляемой ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с инфракрасной головкой самонаведения в дополнение к существующей системе лазерного наведения. Надо ли? В США считают, что да.
Двухрежимная система с инфракрасной головкой самонаведения в дополнение к существующей системе лазерного наведения APKWS II позволяет быстрее поражать несколько целей подряд, что может быть особенно ценно при уничтожении больших групп беспилотников или крылатых ракет.
Компания BAE Systems представила двухрежимную конфигурацию APKWS II на выставке Navy League’s Sea Air Space 2025.
Министр военно-морского флота Джон Фелан, слева, рассматривает макет стандартной ракеты APKWS II с лазерным наведением на стенде BAE Systems на выставке Sea Air Space 2025
Новая инфракрасная головка самонаведения установлена на носу ракеты APKWS II с лазерным наведением. При обычном боевом применении оператор сначала наводит ракету на цель с помощью лазера, чтобы инфракрасная головка самонаведения зафиксировала её. Затем, после запуска, новая версия APKWS самостоятельно направляется к цели.
Таким образом, двухрежимная система APKWS II значительно повышает эффективность по сравнению с необходимостью удерживать лазерный прицел на цели на протяжении всего полёта ракеты. Благодаря функции «выстрелил и забыл» экипаж самолёта может быстрее переключаться с одной цели на другую.
Итак, если вкратце, то оператор сначала наводит лазер на цель, чтобы зафиксировать её в поле зрения инфракрасной головки самонаведения. Затем, после выстрела, новый вариант APKWS самостоятельно направляется к цели. Это значительно повышает эффективность по сравнению с необходимостью удерживать лазерный прицел на цели на протяжении всего полёта ракеты.
Макет двухрежимной системы APKWS II с дополнительной инфракрасной головкой самонаведения, представленный компанией BAE Systems на выставке Sea Air Space 2025
APKWS, конечно, в роли средства противовоздушной обороны, независимо от того, откуда запускают их, с земли или с самолета, эффективны лишь отчасти. Как уже говорилось, их можно использовать против беспилотных летательных аппаратов и некоторых дозвуковых крылатых ракет, которые не отличаются маневренностью.
Главный минус идеи – цель должна быть подсвечена лазером на протяжении всего полета ракеты, как ПТУР, на базе которого всё это слепили. Пусть этот полет и не так долог, как у нормальных ракет «воздух-воздух», но тем не менее. Чтобы оператор мог держать цель в луче, самолет должен подойти на довольно близкое по небесным меркам расстояние. Километр-полтора, а то и меньше. Да и то, это будет зависеть от размеров атакуемого БПЛА. К чему-то откровенно небольшому типа «Герани» придется подойти еще ближе. Здесь дело напрямую зависит от возможностей оператора, его оптической системы, именуемой глазами.
Замечу, это когда речь идет о «новых дронобойцах» типа А-29 и ОМ-1, которые сейчас активно готовятся в США к новым битвам. Винтомоторные самолеты без радаров. Но, кстати, и самолетам с РЛС ничуть не легче. Пластиковые аппараты плохо берутся радарами на обычных расстояниях.
Другими словами, APKWS II — это не оружие по принципу «выстрелил и забыл», лазер должен подсвечивать цель до тех пор, пока не взорвётся боеголовка. Это ограничивает скорость ведения боя и, особенно в случае применения в воздухе, усложняет его.
Вот для этого и приходит на помощь ИК-ГСН. Именно на помощь, а не в качестве основного средства наведения, особенно если мы говорим о БПЛА не на реактивной тяге.
Установка инфракрасной головки самонаведения на носу ракеты APKWS II приводит к изменениям в расположении боеголовки, которое ещё не окончательно утверждено. Понимаемо, вопросы развесовки в первую очередь. В новой версии вместо типичной носовой боеголовки будет использоваться боеголовка, расположенная в средней части корпуса, но это, обещают разработчики, не приведёт к снижению эффективности.
Неясно, как новая конфигурация боеголовки в сочетании с дополнительной инфракрасной головкой самонаведения повлияет на стоимость двухрежимной ракеты APKWS II по сравнению с базовой версией. То, что изделие подорожает, понятно, весь вопрос в том, насколько.
Даже если двухрежимная ракета APKWS II будет в два или три раза дороже, чем ракеты с лазерным наведением, она всё равно будет значительно дешевле традиционных ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», о чем говорилось выше в цифрах. Здесь, конечно, желательно было бы увидеть результаты испытаний, потому что если двухрежимная ракета будет в два раза дороже обычной APKWS, а эффективность останется на том же уровне, то смысл огород городить?
Базовая ракета APKWS с лазерным наведением уже зарекомендовала себя в боях в качестве боеприпаса класса «воздух-поверхность», «поверхность-поверхность», «поверхность-воздух» и «воздух-воздух». Она используется ВВС США уже почти год, с тех пор эти ракеты были оптимизированы для использования против воздушных целей с помощью модификации программного обеспечения под названием FALCO, что расшифровывается как Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance. Военно-воздушные силы впервые объявили о том, что продемонстрировали способность APKWS использоваться в качестве оружия класса «воздух-воздух» ещё в 2019 году.
Добавление инфракрасной головки самонаведения к проверенному комплексу APKWS II повышает вероятность того, что в будущем эффективность ракеты может возрасти. Разработка двухрежимной версии может быть завершена уже к концу 2026 года. Однако в оптимистичных настроениях производителей есть и не очень приятные моменты. Дело в том, что БПЛА тоже имеют тенденцию к усовершенствованию, и здесь мы будем иметь дело со ставшей уже стандартной в истории битвой «броня против снаряда».
